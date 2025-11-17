Brasil
Acre tem forte crescimento de casais sem filhos, que já representam 46 mil lares
Estado registra 38,6 mil casais vivendo só a dois e outros 7,5 mil com parentes; famílias sem crianças representam parcela significativa dos lares acreanos
O Acre registrou um crescimento expressivo no número de casais sem filhos, com o total mais que dobrando em 12 anos segundo os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família, divulgados pelo IBGE. O estado contabiliza atualmente 46.116 casais sem filhos – sendo 38.622 vivendo apenas o casal e outros 7.494 compartilhando o lar com parentes.
Os dados mostram uma significativa mudança no perfil familiar acreano: enquanto as famílias com filhos permanecem em maior número (96.945 casais com filhos e 10.855 com filhos e parentes), os casais sem crianças já representam uma parcela considerável dos 335.821 casais identificados no estado. Em comparação com 2010, quando havia 18.777 casais sem filhos, o número atual representa um aumento de 105,69% no período.
Comparativo histórico
- 2022: 46.116 casais sem filhos
- 2010: 18.777 casais sem filhos
- Crescimento: 105,69% em 12 anos
Tipos de famílias no Acre (2022)
- Casais com filhos: 96.945
- Casais com filhos e parentes: 10.855
- Casais sem filhos: 38.622
- Casais sem filhos com parentes: 7.494
Evolução geral
- Total de casais 2022: 335.821
- Total de casais 2010: 139.079
- Crescimento total: 141,46%
O aumento expressivo de casais sem filhos reflete tendências demográficas nacionais como o adiamento da maternidade/paternidade, maior participação feminina no mercado de trabalho e mudanças nos valores sociais sobre constituição familiar, acompanhando transformações observadas em outras unidades da federação.
Mortandade de peixes assusta moradores de Sena Madureira, e jornalista cobra ação urgente dos órgãos ambientais
A população teme que a causa esteja relacionada a algum tipo de poluição, alteração na qualidade da água, mudanças climáticas ou até consequências do período de estiagem
Sena Madureira vem registrando, nos últimos dias, uma preocupante mortandade de peixes em seus rios. As cenas, gravadas por moradores que navegam diariamente pelas águas do Iaco e seus afluentes, mostram diversos peixes boiando ou encostando às margens, situação que tem causado inquietação e levantado questionamentos sobre a saúde dos rios do município.
O jornalista Edinaldo Gomes chamou atenção para o problema em uma publicação no Instagram, pedindo uma ação imediata por parte das autoridades ambientais.
“Os órgãos ambientais precisam apurar o que está provocando essa mortandade de peixes nos rios de Sena Madureira”, escreveu o comunicador, destacando a necessidade de uma investigação rigorosa.
Moradores relatam que o fenômeno não é isolado, e que nos últimos dias o número de peixes mortos aumentou significativamente. Há registros em áreas de pesca, próximos a comunidades ribeirinhas e até em trechos onde passam embarcações de pequeno porte.
A população teme que a causa esteja relacionada a algum tipo de poluição, alteração na qualidade da água, mudanças climáticas ou até consequências do período de estiagem. No entanto, até o momento, nenhum órgão oficial se manifestou sobre o caso ou iniciou uma apuração pública.
O apelo agora é para que IMAC, Ministério Público, Prefeitura e demais órgãos competentes realizem uma ação conjunta para identificar a origem do problema e informar a sociedade, evitando maiores danos ao meio ambiente e à segurança alimentar das famílias que dependem da pesca na região.
A situação continua sendo monitorada por moradores e comunicadores locais, enquanto cresce a expectativa por uma resposta oficial.
Justiça determina que Mazinho Serafim e ex-fiscal ressarçam R$ 96 mil aos cofres de Sena Madureira
A ação de execução foi apresentada pela Procuradoria Jurídica do Município de Sena Madureira, que representa o prefeito Gehlen Diniz (PP) no processo
A Vara Cível da Comarca de Sena Madureira determinou a execução de um débito de R$ 96.303,39 contra o ex-prefeito Osmar Serafim de Andrade e o ex-fiscal de obras João Pereira de Lima, condenados solidariamente pelo Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) pelo ressarcimento de valores pagos de forma irregular durante a gestão municipal. A decisão foi formalizada no processo 0701908-43.2025.8.01.0011.
Segundo o acórdão nº 14.737/2024 do TCE-AC, os dois ex-gestores causaram prejuízos ao erário ao autorizarem e fiscalizarem pagamentos indevidos em contratos administrativos. Entre as irregularidades identificadas estão um pagamento em duplicidade de R$ 41.627,22 referente ao Contrato nº 009/2017 e o pagamento de serviços acima do valor de referência, somando R$ 2.660,65, no Contrato nº 053/2017.
Com a atualização monetária, juros moratórios e aplicação da taxa Selic, o valor total da dívida alcança R$ 96,3 mil, conforme planilha de cálculo emitida em novembro de 2025.
A ação de execução foi apresentada pela Procuradoria Jurídica do Município de Sena Madureira, que representa o prefeito Gehlen Diniz (PP) no processo. A petição destaca que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 642), cabe ao município prejudicado promover a cobrança judicial de valores desviados de seu próprio orçamento.
A decisão destaca também o que dispõe o artigo 71, §3º, da Constituição Federal, segundo o qual decisões dos Tribunais de Contas que imputam débito possuem força de título executivo — dispensando a necessidade de ação de conhecimento.
Prazo de três dias para pagamento
Na decisão assinada pelo juiz Caique Cirano de Paula, da Vara da Fazenda Pública de Sena Madureira no último dia 12 de novembro, os executados foram citados para pagar integralmente o débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de bens. O magistrado fixou ainda honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso o pagamento seja realizado dentro do prazo estabelecido.
“Defiro, de plano, a expedição da certidão comprobatória do ajuizamento da presente execução, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil. Ficam os executados advertidos de que o prazo para a apresentação de embargos é de 15 dias, contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação, conforme dispõe o artigo 915 do CPC/2015”, diz trecho do despacho.
O despacho também determina a expedição de certidão de ajuizamento, permitindo que o município registre a cobrança nos órgãos competentes. Os executados foram informados de que o prazo para apresentar embargos é de 15 dias contados da juntada do mandado de citação.
Irregularidades foram praticadas durante a gestão municipal de 2017
De acordo com o TCE-AC, os pagamentos irregulares ocorreram em 2017 e foram autorizados com participação do fiscal de obras, responsável por acompanhar e garantir a correta execução contratual. O Tribunal concluiu que ambos tiveram responsabilidade direta pelo dano ao erário e, por isso, deveriam responder solidariamente pelo ressarcimento.
VEJA O PROCESSO AQUI, NA ÍNTEGRA
Avô de 49 anos é preso por estupro de neta de 12 anos em comunidade rural do Amazonas
Crimes ocorreram desde que a vítima tinha 10 anos; homem tinha livre acesso à adolescente e aproveitava proximidade familiar para cometer abusos
Um homem de 49 anos foi preso preventivamente neste domingo (16) no município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus) por estupro de vulnerável contra a própria neta de 12 anos. De acordo com as investigações da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os abusos sexuais foram praticados desde que a vítima tinha 10 anos de idade.
Segundo o delegado Jailton Santos, a família morava em uma comunidade rural e possuía duas residências, sendo uma delas pertencente ao autor dos crimes. Essa proximidade geográfica e familiar permitia que o avô tivesse livre acesso à adolescente, facilitando a prática continuada dos abusos. O caso foi descoberto após denúncia e investigação pelas autoridades policiais.
“Os estupros ocorriam com frequência, com emprego de violência e ameaça, o que fez com que a vítima ficasse traumatizada. Ela passou a até a usar roupas largas para disfarçar as marcas que apareciam em seu corpo”, relatou o delegado.
Conforme o delegado, recentemente, a família da vítima mudou de endereço, o que não intimidou o criminoso a procurar novamente a adolescente. Devido à mudança, a vítima contou para sua genitora o histórico de abusos sofridos.
“Elas procuraram o Conselho Tutelar do município e, após a comunicação do fato, a vítima passou pela escuta especializada e foi submetida ao exame de corpo de delito, que comprovou os abusos sexuais”, informou.
Diante da gravidade dos fatos foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, que foi deferido. A ordem judicial foi cumprida na comunidade Nossa Senhora do Livramento, zona rural do município.
