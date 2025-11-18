Acre tem etanol mais caro do Brasil, com posto vendendo a R$ 6,08 o litro, aponta ANP

Preço em postos acreanos supera em 42% a média nacional de R$ 4,29; estado aparece com valor individual mais alto do país enquanto Amapá lidera em média estadual

O Acre voltou a ocupar a posição mais desconfortável no ranking nacional de combustíveis, registrando o preço individual mais alto do etanol no Brasil: R$ 6,08 por litro em postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 9 e 15 de novembro. O valor acreano supera em 42% a média nacional do combustível, fixada em R$ 4,29, e representa um dos maiores gaps de preço do país.

Enquanto 13 estados tiveram recuo nos preços e outros 8 registraram altas, o Acre se destacou pelo valor extremo cobrado aos consumidores. Embora o Amapá lidere a média estadual mais alta (R$ 5,54), é no território acreano que o motorista encontra o preço individual mais salgado nas bombas, refletindo os desafios logísticos e tributários que encarecem os combustíveis na região Norte.

Comparativo nacional

Acre: R$ 6,08 (preço individual mais alto)

Amapá: R$ 5,54 (maior preço médio estadual)

Mato Grosso do Sul: R$ 3,93 (menor preço médio)

Média nacional: R$ 4,29

Tendência semanal

13 estados: Preços recuaram

8 estados: Preços subiram

Acre: Destaque pelo valor extremo individual

A posição do Acre no ranking reflete os desafios logísticos e tributários do estado, que por sua localização geográfica distante dos centros produtores e condição de estado importador de combustíveis, historicamente convive com os preços mais elevados do país.

Relacionado

Comentários