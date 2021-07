Acre tem aumento de mais de 100% no número de mortes que precisam ser esclarecidas

O estado registrou no ano passado 21 mortes “a esclarecer” – um aumento de 107% em relação a 2019, quando foram computadas 10 mortes do tipo.

Conforme os dados, a taxa de mortes de causas não esclarecidas é de 2,3 para cada 100 mil habitantes no estado acreano.

Esses casos podem ter sido motivados por violência, mas não entraram para as estatísticas oficiais de homicídios. Isso acontece quando faltam informações sobre vítimas, casos e causa da morte.

Para chegar à estatística, foram consideradas apenas os “encontros de cadáveres sem lesões aparentes” e as mortes com “dúvidas quanto a suicídio ou morte provocada”. As mortes suspeitas acidentais e súbitas não foram incluídas.

O anuário tem dados relativos ao ano de 2019 e 2020, referentes aos 26 estados e ao Distrito Federal. As informações são com base em dados fornecidos pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal dos casos que foram registrados pelas autoridades policiais.

O secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo César Santos, disse que o número de casos que precisam ser esclarecidos é bem menor que o total de mortes registradas no estado. No entanto, segundo ele, com a contratação de mais servidores, um aumento de mais de 30% no efetivo, esse número deve reduzir nos próximos anos.

“Fortalecemos a DHPP [ Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa] com o ingresso de novos delegados e agentes, a DHPP contava apenas com um delegado em 2019 e a partir do final do ano passado passou a ter três delegados. As equipes também foram ampliadas. E acreditamos que a partir de então, esses números vão cair”, disse o secretário.

Mortes violentas

O Acre teve, no ano passado, segundo o Anuário, 294 mortes violentas intencionais. Os dados consideram os homicídios dolosos, os latrocínios, as lesões corporais seguidas de mortes e as mortes decorrentes de intervenção policial.