Acre tem aumento de 1,4% na população e chega a 906 mil habitantes, aponta IBGE

A população do Acre chegou a 906.876 habitantes em 2021, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27). Porém, a nova estimativa não incorpora os efeitos da pandemia. Os dados foram publicados do Diário da União (DOU).

O estudo, com data de referência em 1º de julho, leva em conta todos os 5.570 municípios brasileiros e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A população estimada de 906, 8 mil representa um crescimento de 1,4% na comparação com o número de 2020, quando a estimativa do estado foi de 894.470 mil habitantes.

A capital Rio Branco continua sendo a mais populosa com 419.452, enquanto Santa Rosa do Purus com 6.893 tem a menor população do estado. A segunda maior cidade do Acre é Cruzeiro do Sul, com 89.760 habitantes e a terceira Sena Madureira, com 47.168.

Com esses números, o Acre tem a terceira menor população do país, de acordo com os dados do IBGE, ficando à frente apenas de Roraima, com população de 652.713 e Amapá com 877.613 habitantes.

Entre o ano de 2020 e 2021, o município que teve maior variação do crescimento no Acre foi a cidade de Marechal Thaumaturgo, com variação percentual de 2,2%, e com o menor crescimento a aparece Feijó com 0,3%.

Veja números por municípios