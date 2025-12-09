Geral
Acre tem 8 nomes na lista nacional dos mais procurados do SUSP; lista federal reúne 216 foragidos de alta periculosidade
Ministério da Justiça divulgou nesta segunda (8) relação de criminosos considerados prioritários no combate ao crime organizado; estados podem indicar até oito nomes com base em critérios de impacto e periculosidade
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nesta segunda-feira (8) a nova Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que reúne 216 nomes de foragidos considerados de alta relevância no combate ao crime organizado em todo o país. O Acre indicou oito procurados para a lista, que segue critérios nacionais de periculosidade e impacto regional.
A lista foi criada por meio da Portaria nº 570/2023, que estabelece um mecanismo nacional de divulgação dos criminosos mais procurados. Cada estado e o Distrito Federal podem indicar até oito pessoas que se enquadrem em uma matriz de risco definida pelo ministério, levando em conta principalmente o grau de periculosidade e a atuação em organizações criminosas.
A inclusão dos nomes acreanos reforça a prioridade nacional na busca por esses foragidos e facilita a cooperação entre forças de segurança estaduais e federais. O objetivo da lista é concentrar esforços na localização e captura de criminosos que representam risco elevado à segurança pública, ampliando a visibilidade e a pressão investigativa sobre esses casos.
No Acre, foram incluídos os seguintes foragidos:
- Adayldo Freitas Ferreira, 40 anos
- Antonio Menezes de Castro, 50 anos
- Benedito Tavares de Souza, 44 anos
- Edivaldo de Oliveira Plácido, 48 anos
- Francisco Geilson Oliveira Costa, 34 anos
- Gilson Borges de Souza, 51 anos
- Mirley Nascimento de Paula, 34 anos
- Ronivaldo da Silva Gomes, 33 anos
A iniciativa busca facilitar o compartilhamento de informações entre as forças de segurança estaduais e federais, além de ampliar a participação da sociedade na identificação e captura dos procurados. Com a lista unificada, o governo pretende agilizar operações e fortalecer o combate às organizações criminosas que atuam em diferentes regiões do país.
Polícia Civil do Acre captura foragido acusado de abusar sexualmente de criança após cinco anos de buscas
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu na manhã desta terça-feira,9, um mandado de prisão preventiva contra M. S. de S., acusado de abusar sexualmente de uma criança em Rio Branco. A ação contou com o apoio de policiais da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, município amazonense localizado a aproximadamente 531 km de Manaus.
O crime ocorreu em 2020, na capital acreana. À época, o suspeito era casado com a avó da vítima e residia na mesma casa, o que facilitava o acesso da criança e agravava a violência cometida. Logo após o início das investigações da DECAV, o acusado fugiu do Acre na tentativa de escapar da responsabilização penal. Desde então, permaneceu foragido por cinco anos.
As investigações realizadas pela equipe da DECAV permitiram identificar o paradeiro de M. S. de S. em Alvarães, cidade de difícil acesso localizada na calha do rio Juruá, no interior do Amazonas. A partir da troca de informações entre as polícias civis dos dois estados, foi possível expedir e executar o mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos legais, o acusado permanecerá à disposição da Justiça.
A operação evidencia a importância da cooperação interestadual no enfrentamento a crimes contra crianças e adolescentes. A integração entre as forças policiais foi determinante para localizar e retirar de circulação mais um suspeito de praticar violência sexual contra uma vítima vulnerável, reforçando o compromisso das instituições de segurança em garantir a proteção integral da infância.
Fonte: PCAC
Homem preso por violência doméstica volta a ser detido um dia depois após tentar roubar casa em Cruzeiro do Sul
Irionilson Paula Faustino, de 29 anos, que havia sido preso no domingo (7) por violência doméstica, voltou a ser detido na noite dessa segunda-feira (8) após tentar roubar uma residência em Cruzeiro do Sul, no bairro Boca da Alemanha.
De acordo com a Polícia Militar, Irionilson agia acompanhado de um comparsa. A dupla tentou entrar na casa, mas fugiu sem levar nada após ser atacada pelo cachorro da família. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel.
Após o crime, Irionilson foi localizado em via pública no bairro Aeroporto Velho, onde foi reconhecido pelas imagens e preso novamente pelos policiais.
Preso um dia antes por agredir a ex-esposa
No domingo, Irionilson já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-esposa. A mulher relatou que, após o término do relacionamento, foi até a residência do casal buscar seus pertences e acabou agredida por ele com socos e pontapés. Ela apresentou hematomas e escoriações pelo corpo.
Irionilson, por outro lado, alegou que estava dormindo quando a ex-companheira chegou de madrugada, “totalmente drogada”, segundo sua versão, e que a agressão ocorreu durante uma luta corporal após a mulher invadir o imóvel.
A Polícia Militar constatou os ferimentos na vítima e deu voz de prisão a Irionilson, que foi levado para a delegacia. Menos de 24 horas depois, ele voltou a ser preso, agora por tentativa de roubo.
Polícia Militar impede furto à agência bancária de Senador Guiomard
Na madrugada desta segunda-feira, 9 de dezembro, policiais militares da 1ª Companhia do 4º BPM, em Senador Guiomard, frustraram a ação de um grupo criminoso que pretendia violar a agência do Sicredi localizada no centro da cidade.
A guarnição recebeu apoio de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o que possibilitou uma rápida intervenção e a prisão de quatro suspeitos, sendo dois deles naturais do estado do Mato Grosso.
Durante a abordagem, os militares localizaram no interior do veículo utilizado pelo grupo diversas ferramentas e materiais empregados para arrombamentos, como mochilas, cordas, alicates de pressão, luvas, máscaras e rolos de papel laminado, entre outros instrumentos.
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e apresentados à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.
