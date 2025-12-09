Ministério da Justiça divulgou nesta segunda (8) relação de criminosos considerados prioritários no combate ao crime organizado; estados podem indicar até oito nomes com base em critérios de impacto e periculosidade

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nesta segunda-feira (8) a nova Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que reúne 216 nomes de foragidos considerados de alta relevância no combate ao crime organizado em todo o país. O Acre indicou oito procurados para a lista, que segue critérios nacionais de periculosidade e impacto regional.

A lista foi criada por meio da Portaria nº 570/2023, que estabelece um mecanismo nacional de divulgação dos criminosos mais procurados. Cada estado e o Distrito Federal podem indicar até oito pessoas que se enquadrem em uma matriz de risco definida pelo ministério, levando em conta principalmente o grau de periculosidade e a atuação em organizações criminosas.

A inclusão dos nomes acreanos reforça a prioridade nacional na busca por esses foragidos e facilita a cooperação entre forças de segurança estaduais e federais. O objetivo da lista é concentrar esforços na localização e captura de criminosos que representam risco elevado à segurança pública, ampliando a visibilidade e a pressão investigativa sobre esses casos.

No Acre, foram incluídos os seguintes foragidos:

Adayldo Freitas Ferreira, 40 anos

Antonio Menezes de Castro, 50 anos

Benedito Tavares de Souza, 44 anos

Edivaldo de Oliveira Plácido, 48 anos

Francisco Geilson Oliveira Costa, 34 anos

Gilson Borges de Souza, 51 anos

Mirley Nascimento de Paula, 34 anos

Ronivaldo da Silva Gomes, 33 anos

A iniciativa busca facilitar o compartilhamento de informações entre as forças de segurança estaduais e federais, além de ampliar a participação da sociedade na identificação e captura dos procurados. Com a lista unificada, o governo pretende agilizar operações e fortalecer o combate às organizações criminosas que atuam em diferentes regiões do país.

