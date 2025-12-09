Na madrugada desta segunda-feira, 9 de dezembro, policiais militares da 1ª Companhia do 4º BPM, em Senador Guiomard, frustraram a ação de um grupo criminoso que pretendia violar a agência do Sicredi localizada no centro da cidade.

A guarnição recebeu apoio de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o que possibilitou uma rápida intervenção e a prisão de quatro suspeitos, sendo dois deles naturais do estado do Mato Grosso.

Durante a abordagem, os militares localizaram no interior do veículo utilizado pelo grupo diversas ferramentas e materiais empregados para arrombamentos, como mochilas, cordas, alicates de pressão, luvas, máscaras e rolos de papel laminado, entre outros instrumentos.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e apresentados à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.