Conecte-se conosco

Cotidiano

Acre tem 71 pacientes na fila por transplantes de rim e fígado, aponta Ministério da Saúde

Publicado

36 minutos atrás

em

Estado mantém 31 pessoas aguardando doação de rim e 40 por fígado, além de 202 na espera por córneas; Acre é único da região Norte a realizar transplantes hepáticos

Somente neste ano de 2025, já ocorreram 22 transplantes renais, 13 hepáticos e nove de córnea. A previsão da Sesacre é superar a marca de 50 procedimentos até dezembro. Foto: captada 

Dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira (27) revelam que 71 pacientes no Acre aguardam na fila por transplantes de rim e fígado. Do total, 31 esperam por um rim e 40 por um fígado, números que integram o levantamento nacional que mostra mais de 47 mil brasileiros na espera por algum tipo de transplante.

Situação dos transplantes no Acre:

  • Fila atual: 71 pacientes (31 rins + 40 fígados)

  • Córneas: 202 pessoas aguardando doação

  • Transplantes em 2025: 22 renais, 13 hepáticos e 9 de córnea

  • Previsão para 2025: superar 50 procedimentos

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o sistema público estadual realiza atualmente quatro modalidades de transplantes pelo SUS: rim, fígado, córnea e tecido ósseo. Desde a implantação do Programa Estadual de Transplantes em 2006, o Acre já registrou 557 cirurgias – 107 de rim, 108 de fígado, 340 de córnea e duas musculoesqueléticas.

O Acre consolida-se como referência regional em transplantes, sendo o único estado da região Norte a realizar procedimentos hepáticos. As intervenções são realizadas na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), sob coordenação direta da Sesacre, fortalecendo o estado como polo em procedimentos de alta complexidade na Amazônia Ocidental.

Desde que o Programa Estadual de Transplantes foi implantado, em 2006, o Acre já registrou 557 cirurgias, sendo 107 de rim, 108 de fígado, 340 de córnea e duas musculoesqueléticas. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Mortalidade infantil e fetal cresce 4,7% no Acre em 2025, com 112 mortes evitáveis registradas

Publicado

6 minutos atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Rio Branco concentra maior parte dos casos, mas interior preocupa com aumento em municípios como Feijó; deficiências no pré-natal e estrutura hospitalar são fatores críticos

Rio Branco concentrou a maior parte dos registros, com 73 notificações neste ano. Apesar disso, houve queda de 21,5% em comparação com 2024, quando foram anotadas 93 perdas. Foto: captada 

O número de óbitos de recém-nascidos e fetos por causas evitáveis voltou a subir no Acre em 2025. Entre janeiro e agosto, foram contabilizadas 112 mortes que poderiam ter sido prevenidas com adequada assistência médica, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 107 episódios. Os dados são do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Ministério da Saúde.

O estudo revela que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros dias de vida, destacando a importância crítica da assistência à gestante e do atendimento neonatal adequado. Deficiências no acompanhamento pré-natal, na estrutura hospitalar e no suporte ao parto estão entre os principais fatores que contribuem para essas mortes evitáveis.

A situação é particularmente delicada nas cidades do interior, onde o acesso aos serviços médicos especializados é mais limitado. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir a mortalidade infantil e fetal no estado, especialmente no interior acreano onde as condições de atendimento são mais precárias.

Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar com 16 casos; 8 municípios não registraram nenhuma morte no período. Foto: captada

O panorama da mortalidade infantil e fetal no Acre em 2025 revela que Rio Branco lidera com óbitos registrados entre janeiro e agosto, seguida por Cruzeiro do Sul e Feijó. Os dados do Ministério da Saúde mostram que oito municípios não registraram nenhuma morte no período: Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Bujari e Capixaba.

Distribuição por município (jan-ago/2025):

  • Rio Branco: 73 óbitos

  • Cruzeiro do Sul: 16

  • Feijó: 7

  • Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Walter: 2 cada

  • Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Jordão, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo: 1 cada

Embora os números de 2025 (112 mortes) superem os de 2024 (107) no mesmo período, permanecem abaixo de 2023, quando o estado registrou 124 óbitos evitáveis. A tendência exige, segundo técnicos da saúde, reforço nas políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil, com foco na prevenção e ampliação da cobertura de serviços essenciais.

A plataforma do Ministério da Saúde permite o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa, servindo como ferramenta crucial para gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da mortalidade infantil e fetal no estado.

O MS disponibiliza as estatísticas atualizadas em sua plataforma oficial, permitindo o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Lancha naufraga no trajeto entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no Acre

Publicado

33 minutos atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (28); número de passageiros e possíveis vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo nem sobre possíveis feridos. Foto: captada 

Uma lancha que fazia o trajeto entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, naufragou na manhã desta terça-feira (28). Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo da embarcação nem sobre possíveis vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. Equipes de resgate devem ser acionadas para o local para prestar os primeiros socorros e iniciar as operações de busca, caso necessário.

Autoridades competentes – incluindo a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – devem divulgar novas informações sobre o naufrágio assim que os detalhes forem confirmados. A região do Vale do Juruá, onde ocorreu o acidente, é conhecida por ter transporte fluvial como uma das principais vias de deslocamento entre municípios.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Estudante de 12 anos do Acre vai representar o estado em campeonato mundial de jiu-jítsu em São Paulo

Publicado

44 minutos atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Yago Dumond Abreu, de Cruzeiro do Sul, busca apoio financeiro para custear viagem após conquistar seis medalhas de ouro em competições preparatórias

O pai de Yago, Vanderlei Páscoa de Oliveira, afirmou que os custos da viagem, incluindo passagem, hospedagem e alimentação, são elevados, e que a saída de Cruzeiro do Sul está prevista para o dia 5 de novembro. Foto: captada 

O estudante Yago Dumond Abreu, de 12 anos, irá representar o estado do Acre em um campeonato mundial de jiu-jítsu na cidade de São Paulo. Nos meses de preparação, o atleta de Cruzeiro do Sul participou de seis competições e conquistou a medalha de ouro em todas, demonstrando notável desempenho na modalidade.

A Escola Padre Marcelino Champagnat, onde Yago estuda, está apoiando a iniciativa em conjunto com a família. Nonato Silva, diretor da instituição, ressaltou a importância do apoio ao estudante:

“Ele representa não só a escola, mas todo o município e o estado, mostrando disciplina e dedicação tanto na educação quanto no esporte”.

Desafio financeiro para a viagem:

  • Saída prevista: 5 de novembro

  • Custos envolvidos: passagem, hospedagem e alimentação

  • Apelo da família: necessidade de apoio financeiro de comunidade, empresários e autoridades

O pai de Yago, Vanderlei Páscoa de Oliveira, explicou que os custos são elevados e a família não tem condições de arcar sozinhos com as despesas. Yago também fez um apelo direto: “Eu treino muito, me esforço, e quero trazer muitas vitórias. Por favor, me ajudem a realizar esse sonho”.

Como ajudar:

  • Contato: Vanderlei Páscoa de Oliveira – (68) 99207-3076 (PIX)

  • Apoio institucional: Direção da Escola Padre Marcelino Champagnat

O caso representa uma oportunidade de apoio ao esporte acreano e à formação de jovens talentos que se destacam nacionalmente.

Comentários

Continue lendo