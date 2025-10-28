Acre tem 71 pacientes na fila por transplantes de rim e fígado, aponta Ministério da Saúde

Rio Branco concentra maior parte dos casos, mas interior preocupa com aumento em municípios como Feijó; deficiências no pré-natal e estrutura hospitalar são fatores críticos

O número de óbitos de recém-nascidos e fetos por causas evitáveis voltou a subir no Acre em 2025. Entre janeiro e agosto, foram contabilizadas 112 mortes que poderiam ter sido prevenidas com adequada assistência médica, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 107 episódios. Os dados são do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Ministério da Saúde.

O estudo revela que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros dias de vida, destacando a importância crítica da assistência à gestante e do atendimento neonatal adequado. Deficiências no acompanhamento pré-natal, na estrutura hospitalar e no suporte ao parto estão entre os principais fatores que contribuem para essas mortes evitáveis.

A situação é particularmente delicada nas cidades do interior, onde o acesso aos serviços médicos especializados é mais limitado. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir a mortalidade infantil e fetal no estado, especialmente no interior acreano onde as condições de atendimento são mais precárias.

O panorama da mortalidade infantil e fetal no Acre em 2025 revela que Rio Branco lidera com óbitos registrados entre janeiro e agosto, seguida por Cruzeiro do Sul e Feijó. Os dados do Ministério da Saúde mostram que oito municípios não registraram nenhuma morte no período: Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Bujari e Capixaba.

Distribuição por município (jan-ago/2025):

Rio Branco: 73 óbitos

Cruzeiro do Sul: 16

Feijó: 7

Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Walter: 2 cada

Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Jordão, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo: 1 cada

Embora os números de 2025 (112 mortes) superem os de 2024 (107) no mesmo período, permanecem abaixo de 2023, quando o estado registrou 124 óbitos evitáveis. A tendência exige, segundo técnicos da saúde, reforço nas políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil, com foco na prevenção e ampliação da cobertura de serviços essenciais.

A plataforma do Ministério da Saúde permite o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa, servindo como ferramenta crucial para gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da mortalidade infantil e fetal no estado.

