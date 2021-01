A Secretaria da Saúde do Acre disse que conta com 300 mil seringas e agulhas em estoque e que, em levantamento com os municípios acreanos, estes têm 400 mil unidades.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (14) pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene, depois que o Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o Acre seria uma das sete unidades da Federação que correm risco de não ter estoque suficiente para atender à demanda inicial de aplicação das vacinas.

Há 300 mil seringas em estoque na Sesacre e mais 400 mil nos municípios

Mais 1,2 milhão de seringas estão em processo de compra e a previsão de chegada é até fevereiro

Ministério da Saúde se comprometeu a enviar 300 mil seringas junto com as primeiras doses

230,7 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário da primeira fase da vacinação. No dia 21 de janeiro, estado deve receber 40 mil doses e começar a vacinar os trabalhadores de saúde

População estimada do Acre: 894.470 pessoas

Na manifestação ao STF, o Ministério da Saúde disse que prevê a entrega de até 30 milhões de doses de diferentes vacinas contra a Covid-19, até o fim de janeiro, e que, se todas elas ficarem disponíveis até o fim do mês, os estados teriam dificuldade para efetivar a aplicação das doses. ______________________

No entanto, o secretário de Saúde do Acre afirmou que o estado está preparado para iniciar a vacinação da população alvo contra a Covid-19. ______________________

“Nosso estoque, para o início da campanha, é mais que suficiente. Temos 300 mil seringas só do estado. Isso fora os municípios que, somando, dá mais 400 mil em estoque. Ainda tem as que estamos adquirindo, que são 1,2 milhão, já tem o processo rodando com a ajuda do banco mundial. O ministro também informou que vai ajudar o Acre mandando 300 mil seringas. Chegando a vacina até o dia 21 de janeiro, a gente já começa, está tudo pronto para começar. Talvez, inclusive, seja o estado mais preparado para iniciar a campanha de vacinação, com armazenamento, logística de transporte, estoque”, disse o secretário.

De acordo com o plano de vacinação apresentado pelo governo, no Acre, 230.722 pessoas fazem parte do grupo prioritário para recebimento das doses. Entre os grupos estão:

trabalhadores de saúde – 16.864

pessoas de 80 anos ou mais – 9.216

pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas – 244

pessoas de 75 a 79 anos – 8.499

pessoas de 70 a 74 anos – 12.405

pessoas de 65 a 69 anos – 17.635

pessoas de 60 a 64 anos – 23.392

população indígena em terras indígenas – 12.222

comorbidades – 48.793

forças de segurança e salvamento – 5.666

trabalhadores da educação – 4.912

pessoas com deficiência permanente severa – 31.468

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas – 20.583

caminhoneiros – 8.174

trabalhadores do transporte coletivo – 1.991

trabalhadores do transporte aéreo – 222

trabalhadores portuários – 376

população privada de liberdade – 7.914

funcionários do sistema penitenciário – 146

Na segunda (11), em entrevista ao programa Audiência Pública da CBN Rio Branco, o governador Gladson Cameli chegou a anunciar que a vacinação contra a Covid-19 começaria no dia 25 no estado. Mas, nessa quarta (14), após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele afirmou que a vacinação deve ser antecipada para o dia 21.

A previsão é que o Acre deve adquirir 700 mil doses e imunizar 350 mil pessoas entre profissionais da Saúde e grupos prioritários, com a Coronavac. Com a vacina Fiocruz, deve ser dado continuidade ao plano de vacinação e, segundo o governo, a previsão é que sejam adquiridas mais 500 mil doses dessa vacina para imunizar 230 mil pessoas.

O Acre disponibiliza de mais de R$ 254 milhões do orçamento anual para a compra da vacina contra a Covid-19. Em entrevista após a reunião, Cameli garantiu que o Acre vai ser o primeiro estado do Brasil a começar a vacinar a população, devido ao fuso horário.

Covid-19 no Acre

O estado do Acre registra 43.785 casos confirmados de Covid-19, segundo boletim da Sesacre divulgado nessa quarta (13). Ao todo, 829 pessoas morreram por complicações da doença. Do total dos pacientes, 38.970 receberam alta e 124 pessoas seguem internadas.