Acre tem 58 mil pessoas com algum tipo de deficiência, aponta amostra do Censo Demográfico 2022

Dados do IBGE revelam que 7,3% da população acreana acima de 2 anos declarou ter algum tipo de deficiência; maioria são mulheres

O Acre tinha, em 2022, uma população de 802.671 pessoas com dois anos ou mais de idade. Deste total, 58.983 declararam ter algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da população estadual, de acordo com a amostra do Censo Demográfico 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as pessoas com deficiência no estado, a maioria é do sexo feminino: 31.951 mulheres contra 27.032 homens.

Deficiências mais comuns

A dificuldade funcional mais prevalente foi a de enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato, atingindo cerca de 37.497 pessoas. Em segundo lugar aparece a dificuldade para andar ou subir degraus, mesmo com o uso de prótese ou outro aparelho de auxílio, com 16.667 casos registrados. A dificuldade para ouvir, mesmo com o uso de aparelhos auditivos, afetava 9.187 pessoas.

Outros dois tipos de impedimentos — dificuldade de destreza manual (como pegar pequenos objetos ou abrir e fechar tampas) e limitações nas funções mentais (que podem impactar comunicação, autocuidado, trabalho ou estudo) — somavam, cada um, cerca de 9.116 pessoas.

Analfabetismo elevado

O levantamento revelou ainda que a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência com 15 anos ou mais de idade era de 30,7% — número considerado elevado e significativamente superior à média da população sem deficiência, cuja taxa foi de 5,2%.

Em números absolutos, 16.624 pessoas com deficiência no Acre eram analfabetas em 2022. Os dados reforçam a importância de políticas públicas inclusivas e acessibilidade no estado. O Censo 2022 serve como base para planejamento de ações voltadas a esse segmento da população.

