Acre tem 57 vagas abertas no Mais Médicos Especialistas; inscrições vão até domingo

Profissionais da área médica interessados em atuar na rede pública do Acre têm até o próximo domingo, 12 de outubro, para se inscrever na segunda chamada do Mais Médicos Especialistas, programa do Ministério da Saúde que integra a iniciativa Agora Tem Especialistas.

No estado, estão disponíveis 57 vagas para cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública. O objetivo é ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa federal busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer a atuação de profissionais em diferentes regiões do país.

Os médicos aprovados poderão escolher os locais onde desejam trabalhar, entre quase três mil unidades hospitalares e ambulatórios especializados do SUS. Além da atuação prática, o programa oferece aperfeiçoamento profissional na área de formação dos participantes, com capacitações ministradas por especialistas de hospitais vinculados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e à Rede Ebserh.

A formação prevê 16 horas semanais de prática assistencial e quatro horas de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.

O curso tem duração de 12 meses e abrange áreas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais, cirurgia ginecológica oncológica, oncologia clínica, radioterapia e ultrassonografia mamária, diagnóstica e intervencionista.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários