Acre tem 366 crianças de 10 a 14 anos em uniões conjugais, aponta Censo 2022

Número representa redução de 13,68% em 12 anos, mas prática segue ilegal para menores de 14 anos. União consensual predomina entre casais acreanos

O Acre registra 366 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivendo em uniões conjugais, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE. Embora o número represente uma redução de 13,68% em relação a 2010 – quando foram registrados 424 casos -, a situação permanece alarmante por se tratar de prática ilegal para menores de 14 anos.

O estudo revela ainda um crescimento expressivo de uniões na faixa etária de 15 a 19 anos, que saltou de 2.453 para 10.641 casos em 12 anos – aumento superior a 340%. Entre os 335.821 casais acreanos, a maioria (51,09%) vive em união consensual, sem formalização legal, padrão semelhante ao observado nacionalmente.

Os dados evidenciam a persistência do casamento infantil no estado, apontando a necessidade de políticas públicas específicas para proteger os direitos de crianças e adolescentes.

Evolução das uniões precoces

2010: 424 crianças e adolescentes (10-14 anos)

2022: 366 crianças e adolescentes (10-14 anos)

Adolescentes (15-19 anos): 10.641 casais (+340% vs 2010)

Perfil das uniões no Acre

União consensual: 171.531 (51,09%)

Apenas civil: 93.119

Civil e religioso: 58.565

Apenas religioso: 12.567

Contexto nacional

Brasil: 51,3% da população com 10+ anos em união conjugal

Total: 90,3 milhões de pessoas

Os números revelam desafios na proteção à infância no Acre, onde fatores culturais e socioeconômicos ainda perpetuam uniões precoces, mesmo com a redução observada. O crescimento explosivo entre adolescentes de 15-19 anos demanda políticas específicas de educação sexual e empoderamento juvenil.

