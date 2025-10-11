Acre
Acre tem 17 mil famílias em situação de insegurança alimentar grave, diz levantamento
O estado do Acre registrou aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar durante o ano de 2024.
De acordo com dados do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a insegurança alimentar grave, quando há privação severa e a fome se torna uma realidade, aumentou de 16 mil para 17 mil lares no mesmo período no Acre.
Ainda segundo o levantamento, o total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, o que representa uma melhora geral nas condições de acesso a alimentos no estado.
Apesar do aumento da insegurança alimentar grave, o Acre apresentou queda nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O número de domicílios em insegurança leve caiu de 53 mil em 2023 para 37 mil em 2024, enquanto a insegurança moderada passou de 15 mil para 13 mil lares no mesmo período.
Comentários
Acre
Segunda noite da ExpoEnvira 2025 reúne emoção, cultura e tradição no coração do evento
Eliminatória de montaria em touros, apresentações culturais e atividades do setor agrário marcaram um dia inesquecível da maior feira de Envira.
A ExpoEnvira 2025 viveu nesta sexta-feira (10) uma de suas noites mais intensas e emocionantes. A segunda noite da feira agropecuária e cultural foi marcada por uma programação repleta de energia, talento e tradição com destaque para a eliminatória da competição de montaria em touros, apresentações artísticas e ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio local.
Manhã de saberes e valorização do campo
As atividades começaram logo cedo com a tradicional Feira do Produtor, que movimentou o parque de exposições com produtos frescos, artesanatos e delícias da agricultura familiar. O espaço se firmou como vitrine da produção local, reforçando a importância da economia rural para o desenvolvimento da região.
Durante a manhã também ocorreu o acolhedor Café com Idosos, um momento de integração e celebração da experiência dos pioneiros de Envira. O encontro foi embalado por música ao vivo, criando um clima de alegria e convivência entre gerações.
Além disso, produtores e visitantes participaram de palestras e painéis sobre o setor agrário, que abordaram temas como inovação, sustentabilidade e novas tecnologias para o campo. Especialistas trouxeram perspectivas sobre o futuro do agronegócio na Amazônia, destacando o potencial produtivo e sustentável do município.
Cultura e juventude encantam o público
Quando a noite chegou, a ExpoEnvira ganhou tons de arte e emoção com a apresentação do Liceu de Artes Claudio Santoro, que trouxe ao palco jovens talentos da cidade. O público se encantou com performances de dança, teatro e música, todas executadas por estudantes que mostraram dedicação e amor pela cultura.
O espetáculo foi seguido por atrações regionais, que animaram o público com ritmos locais e muita energia. A valorização dos artistas da terra reforçou o compromisso da ExpoEnvira em promover a identidade cultural e o protagonismo dos talentos envirenses.
Adrenalina e emoção na arena
O ponto alto da noite foi a eliminatória da montaria em touros, um dos momentos mais aguardados da programação. Os peões demonstraram técnica, coragem e muita garra em cada montaria, levantando o público a cada segundo sobre o lombo dos animais.
A disputa segue acirrada, e os melhores competidores garantiram vaga na grande final, que promete fortes emoções nos próximos dias.
Tradição e inovação lado a lado
Com uma programação que une o campo, a cultura e o entretenimento, a ExpoEnvira 2025 segue consolidada como um dos maiores eventos da região do Juruá. Além de fortalecer o agronegócio, o evento celebra o talento, a arte e o espírito comunitário que fazem de Envira um polo de tradição e desenvolvimento.
“A ExpoEnvira é o reflexo do nosso povo: trabalhador, criativo e apaixonado pela sua terra. Ver o parque cheio e o público participando com entusiasmo é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou um dos organizadores.
A ExpoEnvira 2025 continua neste fim de semana com novas atrações, shows musicais, exposições e a grande final da montaria em touros prometendo mais momentos de emoção e celebração para todo o público.
Texto: Fabrício Mendes
Fotos: Aston Mello
Comentários
Acre
Sábado será de tempo quente e ensolarado em todo o Acre
O fim de semana começa com predomínio de sol e calor intenso em todo o Acre neste sábado (11). De acordo com a previsão meteorológica, o tempo será firme, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva na maior parte do estado.
A umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 25% e 35% durante a tarde, principalmente nas regiões leste e sul, o que exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será seco e ensolarado, sem previsão de chuva. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.
Já no centro e oeste do estado, que compreende Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será firme e seco, com sol entre nuvens e baixa possibilidade de pancadas isoladas. A umidade deve variar entre 40% e 50% à tarde, e os ventos terão comportamento semelhante ao das demais regiões.
Comentários
Acre
Nível do Rio Acre sobe para 2,67 metros em Rio Branco neste sábado
O nível do Rio Acre registrou uma leve elevação neste sábado, 11, marcando 2,67 metros às 5h14, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da variação positiva, o volume do rio permanece muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14 metros.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana, o que mantém o cenário de estiagem típico do período seco na região. A ausência de precipitação, somada às altas temperaturas registradas nos últimos dias, contribui para o baixo nível dos rios em todo o estado.
Você precisa fazer login para comentar.