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Acre supera meta de controle do desmatamento prevista para o ano florestal 2025 e reforça ações integradas de combate aos ilícitos ambientais
O Acre apresentou resultado positivo no controle do desmatamento no ano florestal de 2024–2025. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), indicam que a taxa registrada no período — de agosto de 2024 a julho de 2025 — superou em 43% a meta estabelecida para 2025 no Plano de Prevenção, Controle de Desmatamento e de Queimadas do Acre (PPCDQ). Os dados foram divulgados nesta semana.
A área desmatada prevista pelo plano era de aproximadamente 572 km², enquanto o resultado registrado foi de cerca de 320 km², o que representa a redução de 252 km² de área degradada em relação ao limite estabelecido. O resultado evidencia avanços consistentes nas políticas públicas de conservação ambiental e reflete a implementação das ações previstas no PPCDQ, instrumento estratégico que orienta metas contínuas e integradas para a redução do desmatamento e das queimadas no estado.
Para o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, a combinação entre monitoramento tecnológico, integração institucional e presença efetiva em campo tem sido determinante para os resultados alcançados.
“Estamos trabalhando com inteligência, dados em tempo real e integração entre as instituições. Essa atuação coordenada tem sido fundamental para reduzir o desmatamento, proteger nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, garantir que o Acre avance em um modelo de desenvolvimento sustentável, que gere oportunidades priorizando a preservação ambiental, destacou.
O resultado também evidencia o fortalecimento do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (SIMAMC), que promove a atuação coordenada entre os órgãos estaduais e o uso estratégico de sistemas oficiais de monitoramento por satélite.
A reformulação da governança ambiental foi instituída pela Lei nº 4.749, de 29 de dezembro de 2025, que criou o SIMAMC. O novo modelo estabelece uma gestão integrada entre órgãos ambientais e forças de segurança, fortalecendo a coordenação institucional, otimizando o uso de recursos materiais e aprimorando a capacidade técnica na formulação e execução das políticas públicas ambientais no estado.
Operação Amburana: resposta integrada contra o desmatamento
Com o objetivo de ampliar os resultados alcançados e seguir avançando na redução do desmatamento em 2026, o governo do Acre deflagrou, no dia 23 de fevereiro, a Operação Amburana. A iniciativa integra o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (SIMAMC) e é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).
O nome da operação faz referência à Amburana acreana, espécie emblemática da Amazônia e símbolo da biodiversidade regional, atualmente classificada como vulnerável à extinção, reforçando o compromisso do Estado com a proteção das florestas e do patrimônio natural acreano.
A operação atua diretamente sobre alertas gerados por satélite, manifestações do Ministério Público (MP) e denúncias da população. Na primeira fase, as equipes fiscalizam 242 áreas em alerta de desmatamento distribuídas em cinco regionais estratégicas, com apoio terrestre e aéreo – sendo 64% das áreas localizadas em regiões de difícil acesso.
Foram mobilizados aproximadamente 30 agentes das forças ambientais e de segurança, duas aeronaves e dez veículos. As ações incidem sobre alertas de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) de novembro e dezembro de 2025 e de janeiro e fevereiro de 2026, além de denúncias e demandas do MP.
No Vale do Juruá, a atuação aérea priorizou os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima. Nas regionais Purus e Tarauacá-Envira, as equipes terrestres atuaram em Sena Madureira, Manoel Urbano e Feijó. Já no Alto e Baixo Acre, denúncias foram apuradas em Porto Acre, Bujari, Rio Branco e Capixaba.
Em apenas sete dias de operação, foram fiscalizados 94 alertas, com 684,665 hectares embargados, 24 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidos e aproximadamente R$ 3,4 milhões em multas aplicadas.
Nesta primeira etapa, as ações ocorrem de forma integrada entre os órgãos diretamente envolvidos na fiscalização ambiental. Nas próximas etapas, a iniciativa poderá contar com a participação de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Polícia Civil, o que amplia a capacidade de atuação conjunta, preventiva e operacional no enfrentamento ao desmatamento ilegal.
O chefe do Departamento de Fiscalização Ambiental do Imac , Daniel Valle, destaca que a operação representa um esforço coletivo do governo para fortalecer o combate ao desmatamento no estado.
“Essa operação é construída de forma integrada, cada instituição contribui com sua expertise, seja no monitoramento, na logística, no apoio aéreo ou nas ações em campo, o que torna o trabalho mais eficiente e estratégico. Quando diferentes órgãos trabalham de forma articulada, conseguimos ampliar a presença do Estado nas áreas críticas e dar resposta rápida aos alertas de desmatamento”, explicou.
O major Marcelo Barreto destaca que o BPA atua como parceiro estratégico nas operações integradas do governo.
“A nossa atuação ocorre, principalmente, por meio da fiscalização terrestre e fluvial, participando de ações conjuntas como forma de resposta às denúncias feitas pela população e pelos órgãos de controle. Portanto, a Operação Amburana é a soma de um trabalho integrado que visa uma sociedade mais consciente e sustentável, pois todo o esforço é dedicado à população do Acre”.
O piloto do Ciopaer e chefe da Divisão de Operações Aéreas, o major Eduardo Ditomaso, destaca que Ciopaer tem atuado no apoio direto às equipes de fiscalização ambiental no combate aos ilícitos.
“Essa integração entre os órgãos é fundamental, porque muitas das áreas com alertas de desmatamento identificadas por satélite estão em locais de difícil acesso, onde não há estradas ou rios navegáveis. Nesses casos, o modo aéreo se torna o meio mais eficaz para que as equipes cheguem rapidamente aos pontos de fiscalização. Nossa missão é garantir o transporte seguro e ágil dos fiscais.”
A fiscalização inclui apreensão e inutilização de maquinário, aplicação de sanções e embargos ambientais, configurando-se como instrumento essencial para o cumprimento das metas do PPCDQ e para o avanço de iniciativas estratégicas como o programa REM e o projeto “Rumo ao Desmatamento Ilegal Zero no Acre”, financiado pelo Fundo Amazônia.
O coordenador do Grupo de Comando e Controle Ambiental, Quelyson Souza, reforçou que a fiscalização também é uma estratégia para manter o estado elegível a financiamentos climáticos.
“As ações de fiscalização são fundamentais para assegurar a continuidade da redução do desmatamento e manter o Acre apto à captação de recursos destinados ao desenvolvimento com proteção ambiental. Hoje, é muito difícil que um desmatamento não seja detectado pelos sensores remotos. Mesmo em áreas de difícil acesso, as infrações tornam-se visíveis à fiscalização”, destaca.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), coronel Charles Santos, destacou que a atuação integrada entre os órgãos ambientais e de segurança pública é fundamental para ampliar a eficiência das ações.
“Essa cooperação institucional permite que o Estado atue de forma planejada, preventiva e operacional, envolvendo ações de monitoramento, educação ambiental, fiscalização e resposta direta aos focos de incêndio, sobretudo durante o período crítico do verão amazônico”.
As ações contam ainda com o apoio do Fundo Amazônia – Fase II e o Programa REM que contribuem para o fortalecimento da estrutura operacional, da inteligência e da capacidade de resposta das equipes em campo.
Inteligência e monitoramento
Nos últimos anos, o Estado tem avançado na adoção de metodologias mais sofisticadas de cruzamento e análise de dados, integrando diferentes bases de informação para qualificar o planejamento das ações ambientais. Essa evolução permite a geração de diagnósticos mais precisos, o uso de inteligência analítica e a identificação antecipada de alvos estratégicos e pontos críticos, tornando a atuação do poder público mais eficiente.
As ações em campo decorrem de demandas identificadas por sistemas federais de alerta, como os programas DETER e o PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esses sistemas fornecem dados qualitativos e quantitativos que orientam o planejamento da fiscalização.
Além disso, a execução das políticas ambientais ocorre sob acompanhamento do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADPF 743, que monitora a efetividade das ações de controle do desmatamento nos estados da Amazônia Legal.
Fiscalização com oportunidade de regularização
Paralelamente às ações de comando e controle, o Estado amplia as oportunidades de regularização ambiental por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA). Após eventual autuação, produtores e possuidores podem regularizar sua situação mediante a adesão aos instrumentos legais disponibilizados pela Sema e pelo Imac, que agora oferecem atendimento integrado na sede do instituto.
Com ações permanentes ao longo de 2026, o Acre consolida uma política ambiental baseada em inteligência, integração institucional e responsabilidade pública. A proteção das florestas reafirma-se como um compromisso com as presentes e futuras gerações, fortalecendo um modelo de desenvolvimento aliado à conservação ambiental.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Acreano 2026: torcedor pode ganhar moto no intervalo da final; ingressos para semifinais já estão à venda
Federação confirma sorteio de CG 160 para quem adquirir entradas nas fases decisivas; Galvex x Rio Branco e Humaitá x Santa Cruz abrem disputa neste sábado
O torcedor acreano ganhou mais um motivo para prestigiar a reta final do Campeonato Acreano de Futebol Sicred 2026. A Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou para o dia 21 de março, no intervalo da decisão do estadual, o sorteio de uma moto CG 160 para aqueles torcedores que adquiriram ingressos durante a disputa das semifinais e final.
A ideia do sorteio do prêmio partiu do empresário Marcelo Moura, diretor do Rio Branco, e após uma reunião entre os clubes participantes, o martelo foi batido. O presidente da FFAC, Adem Araújo, acredita que a premiação servirá de incentivo ao público e espera bons jogos durante a disputa das semifinais e uma decisão de campeonato estadual com boa presença do torcedor.
Ingressos à venda
O torcedor interessado em prestigiar os jogos das semifinais do Campeonato Acreano Sicred: Galvez x Rio Branco e Humaitá x Santa Cruz, agendados para a tarde e noite deste sábado (14), pode comprar suas entradas antecipadas nas lojas do Arasuper ao preço de R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia.
O presidente Adem Araújo espera boa presença do público na reta final do Acreanão 2026.
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NC Sports estreia segunda-feira (16) na TV Norte SBT Acre
A TV Norte SBT Acre, afiliada do SBT no estado, estreia na próxima segunda-feira (16) uma nova fase em sua programação. Entre as novidades da grade está o NC Sports, programa que chega para fortalecer a cobertura esportiva e aproximar ainda mais o público das principais competições.
Com uma proposta dinâmica e moderna, o NC Sports vai destacar as melhores jogadas, acompanhar os principais lances nas quadras e nos campos, além de contar as histórias inspiradoras de atletas que brilham no esporte. A atração também promete levar ao telespectador bastidores, análises e conteúdos exclusivos, seguindo o padrão de inovação do jornalismo esportivo do Grupo Norte.
O programa nasce com o compromisso de valorizar o esporte local e nacional, mostrando talentos, conquistas e momentos marcantes que movimentam as torcidas.
A partir de segunda-feira, o público já pode separar o horário e reunir a torcida para acompanhar o NC Sports, exibido de segunda a sábado, às 12h30, pela TV Norte SBT Acre.
O programa pode ser assistido no canal 22.1 da TV aberta, no canal 515 da Claro Net, ou ainda pelas redes sociais da emissora, no perfil @tvnorteacre.
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Projeto Artesanato Florestal fortalece economia sustentável e gera renda com apoio do Programa REM
O artesanato produzido a partir de sementes, fibras, madeira e látex da floresta tem ganhado cada vez mais espaço dentro e fora do Acre. Peças como biojoias, gamelas, esculturas, bolsas e cestarias carregam identidade cultural e conhecimento tradicional das comunidades amazônicas.
Esse potencial vem sendo fortalecido pelo Projeto Artesanato Florestal, executado pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), que tem contribuído para ampliar mercados, qualificar produtores e gerar renda para famílias que vivem da floresta. A iniciativa integra as ações do Programa REM Acre – Fase 2 e apresenta resultados expressivos em todo o estado.
De acordo com a nota técnica “Resultados dos avanços no Projeto do Artesanato Florestal através do recurso financeiro do Programa REM Acre – Fase 2”, elaborada pela equipe da Unidade de Coordenação do Programa REM (UCP), a iniciativa tem consolidado o artesanato de base florestal como uma alternativa econômica sustentável para comunidades tradicionais, extrativistas e agricultores familiares.
O investimento total no projeto é de aproximadamente R$ 1,19 milhão, com mais de 90% dos recursos já executados, demonstrando eficiência na gestão e na implementação das ações. Os recursos do Programa REM Acre permitiram estruturar capacitações técnicas, fortalecer a organização produtiva dos artesãos e ampliar o acesso a mercados regionais e nacionais.
Entre os principais avanços está a qualificação de artesãos para o uso de resíduos provenientes do manejo florestal sustentável, especialmente na produção de peças em madeira, como gamelas e objetos utilitários. As capacitações incluíram ainda noções de design, identidade territorial e melhoria da qualidade produtiva, contribuindo para o aumento da competitividade do artesanato acreano.
Para o diretor de Turismo e coordenador do Programa REM na Sete, Jackson Viana, o apoio financeiro do programa tem sido decisivo para fortalecer o setor.
“Graças ao recurso do Programa REM, nessa execução da fase 2, nós conseguimos alcançar resultados muito significativos com o desenvolvimento do artesanato, por meio da qualificação dos produtos que são produzidos por esses artesãos e também com a divulgação e a comercialização a nível nacional”, destacou.
O projeto também ampliou significativamente o acesso a mercados. Com apoio do Programa REM Acre – Fase 2, artesãos participaram de grandes feiras nacionais, como o Salão do Artesanato, a Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) e a Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce), alcançando volumes expressivos de vendas. Essa inserção contribuiu diretamente para o aumento da renda das famílias envolvidas e para a projeção do Acre como referência em artesanato florestal sustentável.
Os dados apresentados na nota técnica indicam que, ao longo dos últimos anos, a comercialização em feiras nacionais movimentou valores expressivos. Em 2019, por exemplo, a arrecadação aproximada chegou a R$ 1,34 milhão. Mesmo durante o período de restrições sanitárias em 2020, o projeto manteve participação em eventos, registrando cerca de R$ 240 mil em vendas. Nos anos seguintes, os resultados voltaram a crescer, mantendo patamar próximo de R$ 900 mil anuais em feiras nacionais.
Em 2025, a participação dos artesãos acreanos em feiras nacionais continuou gerando resultados expressivos. De acordo com os dados apresentados, o maior volume de vendas foi registrado na Fenearte, em Pernambuco, com R$ 409.811,00 em comercialização de produtos. Em seguida aparece o Salão do Artesanato, em São Paulo, que movimentou R$ 117.008,00, e a Fenacce, no Ceará, com R$ 89.668,00 em vendas.
Os números evidenciam o potencial competitivo do artesanato acreano em grandes eventos nacionais e reforçam a importância das feiras como estratégia de acesso a mercados, geração de renda e valorização dos produtos produzidos a partir da sociobiodiversidade amazônica.
“Com a divulgação, a comercialização a nível nacional, garantida pelo Programa REM, levando artesanatos do Acre para vender nas feiras, nós sempre estivemos dentro dessas feiras, na posição de primeiro, segundo, terceiro lugar no ranking nacional, os produtos acreanos, sendo entre os mais vendidos”, ressaltou Jackson.
Outro destaque do diagnóstico é o crescimento do número de artesãos beneficiados pelo projeto. Em 2019, cerca de 46 produtores participavam das ações. Em 2025, esse número chegou a 375 artesãos, evidenciando a ampliação do alcance territorial da iniciativa.
A participação feminina também se destaca. A maior parte dos beneficiários do projeto é formada por mulheres, o que reforça o papel do artesanato como instrumento de autonomia econômica, inclusão social e valorização do trabalho feminino nas comunidades amazônicas.
A diversidade dos produtos comercializados reflete a riqueza cultural e ambiental do Acre, incluindo biojoias em sementes, peças decorativas e utilitárias em madeira, artesanato indígena, produtos em látex natural e itens têxteis confeccionados com fibras vegetais. Essa produção alia identidade cultural, conservação ambiental e geração de renda.
“A gente vê como muito positivo os avanços que tivemos, e o que precisamos agora é qualificar cada vez mais e produzir cada vez mais produtos a partir de matéria-prima da própria floresta, para que a gente consiga ter uma economia que seja sustentável e que traga um retorno de geração de emprego e renda para essas comunidades”, pontuou o diretor.
Além dos impactos econômicos, o Projeto Artesanato Florestal contribui diretamente para as políticas de redução do desmatamento e valorização da floresta em pé. Ao transformar resíduos florestais e produtos não madeireiros em bens de alto valor agregado, a iniciativa reduz a pressão sobre novos desmatamentos e fortalece um modelo de desenvolvimento de baixo carbono no estado.
Os resultados demonstram que o artesanato florestal vem se consolidando como um ativo econômico, social e cultural, reafirmando o compromisso do Acre com o desenvolvimento sustentável, a valorização dos saberes tradicionais e a conservação da Amazônia.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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