Acre sobe uma posição no ranking de Capital Humano e ocupa a 15º posição em 2025

O Acre alcançou em 2025 a 15ª colocação no ranking nacional de Capital Humano, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado ganhou uma posição em relação ao ano anterior, quando ocupava o 16º lugar.

O pilar de Capital Humano avalia a qualificação da mão de obra e sua relação com a produtividade, inserção no mercado de trabalho e custo salarial. Apesar de ter peso menor na metodologia (8,3%), esse indicador complementa o pilar de Educação (11,3%), que mede a formação dos futuros profissionais.

De acordo com o levantamento, o Brasil ainda enfrenta um dos maiores gargalos para o desenvolvimento: a baixa escolaridade média da população em comparação aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Entre os indicadores analisados estão anos de estudo, proporção de trabalhadores com ensino superior, produtividade por trabalhador, custos da mão de obra e formalidade no emprego. O estudo também considera fatores como a inserção de jovens no mercado, a subocupação e o desemprego de longa duração, compondo um retrato mais amplo da capacidade dos estados em formar e manter uma força de trabalho produtiva.

Os dados do pilar são levantados pelo IBGE e pela consultoria Tendências, e incluem: custo de mão de obra, população economicamente ativa com ensino superior, produtividade do trabalho, qualificação dos trabalhadores, formalidade no mercado, inserção econômica, inserção de jovens, desocupação de longo prazo e subocupação por insuficiência de horas trabalhadas.

