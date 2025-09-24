Cotidiano
Acre sobe para 12ª posição em ranking nacional de segurança pública, aponta estudo de competitividade
Estado avançou uma colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, do Centro de Liderança Pública; indicadores incluem sistema prisional, mortes no trânsito e violência contra a mulher
O Acre subiu uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 na área de Segurança Pública, passando do 13º para o 12º lugar entre as 27 unidades da federação. A análise, divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), considera a segurança como um dos pilares fundamentais para o equilíbrio institucional e o desenvolvimento socioeconômico.
O pilar de Segurança Pública representa 12,6% do peso total do ranking geral e avalia indicadores como:
Atuação do sistema de Justiça Criminal;
Número de presos sem condenação e déficit de vagas no sistema prisional;
Mortes a esclarecer e índices de feminicídio e violência sexual;
Mortalidade e morbidade hospitalar por acidentes de trânsito;
Segurança pessoal e patrimonial e qualidade das informações sobre criminalidade.
O pilar levou em consideração diferentes indicadores, com base em dados de órgãos oficiais e institutos de pesquisa. Foram analisados a atuação do sistema de Justiça Criminal (DEPEN e FBSP), o número de presos sem condenação (DEPEN), o déficit de vagas no sistema prisional (DEPEN), além das mortes a esclarecer (Datasus).
Também entraram na avaliação a mortalidade no trânsito e a morbidade hospitalar por acidentes de trânsito (ambos com dados do Datasus e IBGE), a segurança pessoal e patrimonial (FBSP), a qualidade da informação sobre criminalidade (FBSP), bem como os índices de violência sexual e feminicídio (FBSP).
A melhora na posição do Acre reflete avanços em um setor considerado essencial para a garantia dos direitos individuais e a atração de investimentos. O ranking destaca que a capacidade do Estado em assegurar a ordem interna é um diferencial para a competitividade entre as unidades da federação.
Homem denunciado pelo MPAC é condenado a 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve, nesta quarta-feira, 24, a condenação de Evandro Alcemir Feitosa Rodrigues a 19 anos e 10 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira em Rio Branco. O promotor de Justiça Carlos Augusto Pescador atuou no júri.
Conforme a denúncia do MPAC, os fatos ocorreram em agosto de 2024, quando o acusado, motivado pelo término do relacionamento e usando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois golpes de faca contra a ex-companheira, atingindo seu pulmão. A vítima sobreviveu após conseguir buscar ajuda na residência de sua mãe e ser encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e ficou internada por 15 dias.
O MPAC destacou que o crime foi cometido em razão da condição de mulher da vítima, caracterizando violência doméstica e familiar, e que o acusado a atacou de surpresa.
A pena fixada será cumprida inicialmente em regime fechado.
Polícia Civil fecha bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central de Cruzeiro do Sul e prende casal
O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações
A Polícia Civil do Acre (PCAC) através do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), em Cruzeiro do Sul, deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma ação que resultou na prisão de um casal, M.S.S., e J.O.S., flagrados em um bar utilizado como fachada para o tráfico de drogas na área central da cidade.
O local, situado na região conhecida como “Palha do Arroz”, era investigado por concentrar grande movimentação de usuários, além de funcionar como ponto de prostituição e espaço dominado por membros da facção Comando Vermelho.
Durante a abordagem policial, foram encontradas quantidades expressivas de drogas embaladas para venda, materiais de acondicionamento e elevada soma de dinheiro trocado, típico da mercancia de entorpecentes. Um veículo Chevrolet Cruze LTZ também foi apreendido, chamando atenção pelo padrão incompatível com a realidade da localidade.
De acordo com as investigações, o bar funcionava como principal ponto de abastecimento de drogas do Centro de Cruzeiro do Sul, sendo inclusive citado em apurações sobre o homicídio de Josimar Campos de Oliveira, ocorrido recentemente no mesmo espaço.
O delegado responsável pelo NEIC, Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, destacou o impacto da operação. “Estamos desarticulando um ponto estratégico de tráfico, que abastecia usuários em toda a região central e servia de suporte para a criminalidade organizada. A ação reforça nosso compromisso em combater o tráfico e suas consequências violentas, como furtos, roubos e homicídios”, informou o delegado.
Os dois presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi encaminhado à Justiça, e a Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas, a fim de garantir a ordem pública e dar continuidade às investigações.
Ambulância do SAMU capota após desviar de veículo na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) no Ramal 3, Projeto Santa Luzia; dois ocupantes da unidade não sofreram ferimentos graves
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) capotou na manhã desta quarta-feira, 24, na BR-364, no Ramal 3 do Projeto Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de outro carro na estrada.
A unidade capotou várias vezes até parar às margens da pista. No interior da ambulância estavam o condutor e uma técnica de enfermagem, que, de acordo com os primeiros relatos, não sofreram ferimentos graves.
