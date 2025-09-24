Acre sobe para 12ª posição em ranking nacional de segurança pública, aponta estudo de competitividade

Estado avançou uma colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, do Centro de Liderança Pública; indicadores incluem sistema prisional, mortes no trânsito e violência contra a mulher

O Acre subiu uma posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 na área de Segurança Pública, passando do 13º para o 12º lugar entre as 27 unidades da federação. A análise, divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), considera a segurança como um dos pilares fundamentais para o equilíbrio institucional e o desenvolvimento socioeconômico.

O pilar de Segurança Pública representa 12,6% do peso total do ranking geral e avalia indicadores como:

Atuação do sistema de Justiça Criminal;

Número de presos sem condenação e déficit de vagas no sistema prisional;

Mortes a esclarecer e índices de feminicídio e violência sexual;

Mortalidade e morbidade hospitalar por acidentes de trânsito;

Segurança pessoal e patrimonial e qualidade das informações sobre criminalidade.

O pilar levou em consideração diferentes indicadores, com base em dados de órgãos oficiais e institutos de pesquisa. Foram analisados a atuação do sistema de Justiça Criminal (DEPEN e FBSP), o número de presos sem condenação (DEPEN), o déficit de vagas no sistema prisional (DEPEN), além das mortes a esclarecer (Datasus).

Também entraram na avaliação a mortalidade no trânsito e a morbidade hospitalar por acidentes de trânsito (ambos com dados do Datasus e IBGE), a segurança pessoal e patrimonial (FBSP), a qualidade da informação sobre criminalidade (FBSP), bem como os índices de violência sexual e feminicídio (FBSP).

A melhora na posição do Acre reflete avanços em um setor considerado essencial para a garantia dos direitos individuais e a atração de investimentos. O ranking destaca que a capacidade do Estado em assegurar a ordem interna é um diferencial para a competitividade entre as unidades da federação.

