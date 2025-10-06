Flash
Acre será um dos primeiros estados a receber antídoto contra intoxicação por metanol
O Estado do Acre será um dos primeiros do Brasil a receber doses de etanol farmacêutico, medicamento estratégico para os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A previsão é que os antídotos estejam disponíveis até o fim da próxima semana.
O anúncio foi feito neste domingo, 5, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Das 700 doses enviadas aos estados, Rio Branco irá receber 30, que serão destinadas à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, o maior complexo hospitalar do Acre.
A unidade será priorizada em virtude de ter recebido, na última semana, uma paciente do estado vizinho, Rondônia, com suspeita de intoxicação por metanol. A jovem de 24 anos foi transferida para a capital acreana com indicação de transplante hepático de emergência, após desenvolver um quadro de hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal. A paciente apresenta estado de saúde considerado gravíssimo e ainda aguarda pelo procedimento.
Após buscar atendimento médico em sua cidade de origem, Candeias do Jamari, posteriormente foi encaminhada ao pronto-socorro de Porto Velho (RO), com sintomas de dor abdominal, náusea e vômito, após a ingestão de bebidas alcoólicas. Um exame toxicológico realizado pelo Instituto Laboratorial Criminal Dr. Antônio Carlos Sampaio Nunes de Melo, da capital rondoniense, não apontou a presença de metanol no organismo da paciente, mas uma nova análise será feita em Rio Branco nesta segunda-feira, 6, para assegurar a causa de seu quadro clínico.
O caso foi notificado ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com apoio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) da Fundhacre.
“Quero frisar que não temos, até o momento, nenhum caso local de intoxicação por metanol e, apesar de o exame inicial ter apontado como negativo para a presença da substância nesta paciente, nossa equipe logo solicitou que o Ministério da Saúde priorizasse o Acre. Estamos localizados em uma região estratégica, onde atendemos pacientes de outros estados e também de países de fronteira. Por isso, é essencial que o Acre esteja preparado e estamos trabalhando para isso”, ponderou a secretária de Saúde em exercício do Acre, Ana Cristina Moraes.
“A equipe da Farmácia Central da Fundhacre, com apoio do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre, agiu rápido e prontamente solicitou ao Ministério da Saúde o envio dos medicamentos. É uma situação que exige planejamento e, acima de tudo, muita dedicação de cada um dos envolvidos. Enquanto aguarda por um transplante, a paciente continua sendo cuidada e monitorada 24 horas por dia pela nossa equipe na Unidade de Tratamento Intensivo”, esclareceu a presidente da Fundhacre, Soron Steiner.
Atualização de casos
O Ministério da Saúde confirmou, até a manhã deste sábado, 4, a notificação de 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Das 127 notificações, 104 ocorreram em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 estão em investigação em Pernambuco, 4 em Mato Grosso do Sul, 2 na Bahia, 2 em Goiás e 2 no Paraná. Há ainda um caso em investigação no Distrito Federal, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.
Entre os registros, 12 são de óbitos: um confirmado em São Paulo e 11 em investigação, sendo 8 em São Paulo, um em Pernambuco, um na Bahia e um no Mato Grosso do Sul.
Homem é ferido com barra de ferro durante briga familiar em Rio Branco
Filho interveio para defender a mãe após discussão entre o casal no Conjunto Ouricuri
Na noite deste domingo (5), um homem identificado como Isaías da Silva Carneiro, de 48 anos, ficou ferido após ser atingido na cabeça com uma barra de ferro durante uma briga familiar na Rua Uirapuru, no Conjunto Ouricuri, parte alta de Rio Branco.
De acordo com informações repassadas, Isaías consumia bebida alcoólica com a esposa quando começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, ele teria tentado agredi-la fisicamente. Nesse momento, o filho da mulher, que havia acabado de chegar em casa, presenciou a cena e interveio em defesa da mãe, atingindo Isaías na cabeça com uma barra de ferro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Isaías apresentava um corte profundo na região frontal da cabeça, mas seu estado de saúde foi considerado estável. Ele foi encaminhado ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores
A segunda noite da ExpoFronteira, realizada neste sábado (04), no Espaço de Eventos do Km 01, foi marcada por grande público e uma programação diversificada que movimentou Assis Brasil e toda a região de fronteira.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento, que contou com show do cantor Vitinho Imperador, animando o público com muito ritmo e interação. A noite também teve a segunda etapa do rodeio, que segue com disputas acirradas e terá sua grande final neste domingo.
Os estandes continuam sendo um dos pontos mais movimentados da feira, reunindo instituições como Sebrae, Banco da Amazônia, cooperativa de café, expositores bolivianos e peruanos, além de produtos e empreendedores locais. O campeonato de Free Fire segue atraindo jovens competidores de diversas comunidades.
Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Jerry Correia, secretários municipais, o deputado Eduardo Veloso e prefeitos de cidades vizinhas, que acompanharam a programação e visitaram os expositores.
O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município:
“A ExpoFronteira mostra a força de Assis Brasil e o quanto nossa região tem potencial. Ver o público participando, os empreendedores vendendo e nossas culturas se encontrando é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.
A programação se encerra neste domingo com a final do rodeio, a fase decisiva do campeonato de Free Fire e o show nacional de Gabi Martins, fechando três noites seguidas com atrações musicais nacionais e recorde de público.
Governo avança em obras estruturantes e garante melhorias em todo o estado
O governo do Acre segue avançando em obras estruturantes e de revitalização que beneficiam diretamente a população em diversas áreas, como saúde, educação, cultura, esporte, segurança e mobilidade urbana. As intervenções já entregues e em andamento fortalecem os serviços públicos, movimentam a economia local e garantem mais qualidade de vida para os acreanos.
“Quero reafirmar, diante de toda a população acreana, o nosso compromisso inabalável com as obras estruturantes que estão transformando o Acre. Sabemos que infraestrutura é base para o desenvolvimento, para gerar emprego, melhorar o escoamento da produção e garantir mais qualidade de vida para todos. Por isso, mesmo diante de desafios econômicos e climáticos, seguimos firmes, investindo com responsabilidade e transparência, para que cada obra entregue seja reflexo de um governo que trabalha com seriedade, planejamento e respeito ao povo acreano”, destaca o governador, Gladson Camelí.
Orla do Quinze assegura preservação e lazer
Na capital do estado, Rio Branco, a obra da Orla do Quinze avança com tecnologias modernas de contenção do solo, evitando deslizamentos e preservando estruturas históricas como o Mercado do Quinze e o Boulevard Augusto Monteiro.
Para a psicóloga Juliana Farhat, que morou a vida inteira no bairro Quinze, a intervenção é fundamental para manter viva a memória da cidade e garantir segurança: “Eu acho muito importante, pois o bairro Quinze é um bairro antigo e cheio de história, e faz sentido preservar tais coisas.”
Ela continua: “Parte da obra é em frente ao tradicional Mercado do Quinze, e a mesma garantiu segurança para os trabalhadores desse local, bem como moradores dos arredores e transeuntes. Também acredito que beneficia a todos os cidadãos da cidade, pois impede maior assoreamento do Rio e mantém viva nossa história”, concluiu.
A obra representa um marco de valorização histórica e urbanística do bairro, uma das regiões mais antigas e tradicionais da capital. Além de conter o avanço da erosão nas margens do rio, a obra vai transformar a paisagem urbana, oferecendo espaços de lazer, turismo e desenvolvimento para os moradores.
O projeto inclui a construção de quiosques, praças, mirantes e áreas de convivência, valorizando a região e ampliando opções de lazer e turismo.
No final de julho, a vice-governadora Mailza Assis visitou as obras da Orla e destacou o impacto da obra na vida das famílias locais. “É uma grande obra, sonhada há muito tempo pelos moradores do Quinze. Ela representa segurança, emprego, valorização e beleza para o bairro. É uma conquista que fortalece a nossa cidade e melhora a vida das pessoas”, afirmou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.
Governo transforma mobilidade urbana
Uma das mais importantes intervenções para transformar a mobilidade urbana da capital é o Complexo Viário da Avenida Ceará. A obra entrou em uma fase decisiva, que envolve escavações profundas e grande movimentação de solo para a construção do viaduto.
Após essa etapa, os serviços seguem com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, no trecho entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte.
No Complexo Viário, há uma média de 45 colaboradores atuando diretamente na obra, entre caçambeiros, encarregados, engenheiros, operadores de máquinas, topógrafos e outros profissionais. Esse número aumenta nas etapas de demolição e reconstrução, quando são mobilizados pedreiros, carpinteiros, auxiliares e demais operários.
O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e todo restante como contrapartida do Estado.
Saúde recebe investimentos no interior e na capital
Na área da saúde, a primeira etapa da reforma do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, já foi concluída, garantindo melhorias nas enfermarias e no atendimento da regional do Purus.
Com orçamento em mais de R$ 12 milhões, a estrutura teve adequações nas enfermarias, como troca de telhas, piso, portas, janelas e esquadrias, instalação elétrica, hidráulica e de gás, além de modificação da parte elétrica, para climatização das enfermarias, e acessibilidade.
Na ocasião, o governador, ao lado dos secretários estaduais de Saúde e Obras, Pedro Pascoal e Ítalo Lopes, assinou a ordem de serviço para a continuação das obras, que vai contar com mais dois pavimentos e um bloco anexo.
Em Rio Branco, o Hospital da Criança passou por modernização, com infraestrutura elétrica, hidráulica e de climatização renovadas, assegurando mais conforto e qualidade para pacientes e servidores. Com um investimento de quase R$ 2 milhões provenientes de emenda parlamentar, a unidade de saúde passou por uma revitalização completa.
A reforma do hospital incluiu a renovação da infraestrutura elétrica, instalação de novos sistemas de climatização e gás medicinal, adequação de banheiros e a implementação de um sistema de combate a incêndios. Além disso, os ambientes ganharam nova pintura, pisos mais resistentes e instalações hidrossanitárias completamente reformadas.
A unidade conta com 48 novos leitos, distribuídos entre enfermarias, salas de isolamento e punção venosa; adquiridos após a reforma. Para os profissionais de saúde, foram criadas salas de prescrição, equipamentos e guarda de materiais, tornando o atendimento mais dinâmico e eficiente.
Já a obra da Nova Maternidade, em Rio Branco,terá a primeira etapa concluída ainda este ano, com investimento de R$ 26 milhões. A segunda fase foi iniciada em abril e conta com orçamento de R$ 77 milhões. A cada fase concluída, o bloco estará àdisposição da Sesacre.
Quando finalizada, a unidade terá 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e parto cesariano; além de uma estrutura robusta de atendimento intensivo e intermediário
Em Cruzeiro do Sul, a UTI do Juruá foi ampliada e será inaugurada neste mês de outubro, contando com investimento superior a R$ 1,6 milhão.
A 1ª etapa da Unidade Mista de Acrelândia trouxe mudanças essenciais, incluindo a entrega de um novo espaço para emergências e a instalação de uma sala de raio-x, equipamento fundamental para diagnósticos mais ágeis e precisos. Agora a segunda etapa avança muito bem, com previsão de conclusão no início de 2026. Investimento ultrapassa os R$ 2 milhões.
O Hospital-Geral de Feijó passou por processo de readequação. A primeira etapa deve ser concluída em dezembro deste ano.
A unidade, que é referência em saúde no Vale do Tarauacá/Envira, recebeu investimentos na ordem de R$ 5,2 milhões, oriundos de recursos próprios do Estado e do governo federal.
Espaços esportivos e democratização do lazer
Com a modernização concluída, o Terminal Rodoviário de Feijó passa a oferecer um ambiente mais adequado aos viajantes, fortalecendo a imagem do município para quem circula pela região. A administração do espaço será cedida à prefeitura do município, que ficará responsável pela gestão.
Também foram realizados serviços de manutenção e reparação em toda a estrutura, contemplando melhorias na acessibilidade, segurança e conforto para passageiros, motoristas e funcionários. As obras garantem também maior durabilidade ao prédio, reduzindo custos com manutenções emergenciais no futuro.
Outro marco recente foi a revitalização do prédio do Instituto Socioeducativo (ISE), também no município de Feijó. O prédio do Instituto recebeu intervenções que garantem um ambiente mais seguro e humanizado, em conformidade com a legislação que rege o atendimento socioeducativo.
Atualmente, a unidade acompanha sete adolescentes em cumprimento de medidas e já recebeu, ao longo dos anos, 96 socioeducandos.
Além disso, a revitalização trouxe melhorias não apenas nas condições estruturais, mas também na oferta de atividades que auxiliam na ressocialização. São oito unidades espalhadas pelo estado e todas já foram revitalizadas com melhorias essenciais para a ressocialização adequada de jovens.
Com a presença do governador Gladson Camelí, a entrega da quadra poliesportiva da Praça Antônio Guilherme, no centro do município de Rodrigues Alves, no último dia 23 de julho, marcou o início da Semana Cultural em celebração aos 33 anos de emancipação política da cidade.
A reforma contemplou a recuperação completa da estrutura física, com atenção especial à cobertura, além da modernização das instalações elétricas e hidráulicas. O piso foi refeito, as paredes recuperadas e toda a quadra recebeu nova pintura, conferindo um visual renovado e mais acolhedor ao ambiente. Totaliza R$ 423 mil, como parte de um esforço contínuo para ampliar o acesso a espaços públicos de qualidade no interior do estado.
Serviços modernizados
A nova sede do Procon Acre, inaugurada em fevereiro, oferece atendimento moderno e humanizado, sendo o primeiro prédio do Estado a contar com energia renovável. O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, inaugurou a nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.
A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com recursos do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), recebeu um investimento de R$ 6,77 milhões. A nova instalação moderniza e amplia a capacidade de atendimento do Procon, garantindo mais conforto aos servidores e aos consumidores que buscam os serviços do órgão.
Desde a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), seguido pelo Sistema do ProConsumidor e da plataforma Consumidor.gov, o Procon/AC realizou mais de 270 mil atendimentos, consolidando-se como referência na defesa do consumidor.
Além disso, a instituição promoveu mais de mil ações educativas entre 2021 e 2024, com palestras, distribuição de material informativo e participação em eventos comunitários. Na área de fiscalização, foram realizadas mais de 7 mil ações para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
A presidente do Procon, Alana Albuquerque, afirmou que a reforma é um marco para a instituição e amplia os resultados. “A nova sede do Procon/AC é um marco para a defesa dos direitos do consumidor no nosso estado. Com uma estrutura moderna e mais acessível, poderemos oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado. Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados e que possamos mediar as relações de consumo de forma justa e transparente”, reforçou a presidente.
Além disso, seguem em andamento as reformas de batalhões da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC) em Rio Branco e no interior, com foco em melhores condições de trabalho e atendimento à população.
Quanto aos prédios históricos e culturais, a revitalização da Biblioteca da Floresta segue em andamento. A reforma alcançará toda a edificação, a qual possui três pavimentos, divididos em setores como: administrativo, serviços e setor de visitação do público.
Enquanto isso, o Teatrão, até a entrega, passará por revitalização, adequação e ampliação. Na área atrás do prédio, terão as obras de ampliação, com a construção de uma sala multiuso, destinada ao ensaio de artistas.
Os investimentos totais para as obras do Teatrão e da Biblioteca da Floresta são de aproximadamente R$ 8,6 milhões, frutos de emenda parlamentar da então senadora Mailza, disponibilizados por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).
O Palácio Rio Branco avançou para a fase final dos serviços de restauração e das praças Eurico Dutra e dos Seringueiros. A previsão de entrega é para este ano.
CGE e Arquivo Público
A obra do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE) entrou na fase de conclusão. A previsão é entregar a sede própria aos servidores no primeiro trimestre de 2026. Esta obra resultará num espaço adequado e moderno, contribuindo com a transparência e eficiência no uso dos recursos públicos. O investimento é de R$ 6,2 milhões, com recursos próprios do Estado, por intermédio do Acreprevidência.
Em relação ao Arquivo Público, o Estado avançou nos serviços de concretagem e alvenaria dos prédios, cobertura, e instalações hidrossanitárias e elétricas. A obra, que tem previsão para ser entregue no primeiro semestre de 2026, tem investimento de R$ 6,5 milhões, provenientes do convênio do Estado com a Caixa Econômica Federal, a partir do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
Quando concluído, a sede do Arquivo poderá tanto assegurar a guarda e preservação de todas as documentações importantes do Estado, quanto se tornar um importante centro de consulta e pesquisa, permitindo a valorização do patrimônio cultural e histórico do Acre.
Compromisso com o futuro
Com previsão de conclusão até 2026, projetos como a Orla do Quinze, o Arquivo Público e a continuidade da expansão hospitalar reforçam o compromisso do governo em modernizar a infraestrutura, valorizar a cultura e ampliar serviços essenciais em todas as regiões do Acre.
