Acre será beneficiado com programa de acesso à Justiça na Amazônia
O Acre será um dos estados beneficiados pelo Programa +Justiça na Amazônia, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto, que terá investimento total de R$ 38,8 milhões, busca fortalecer o acesso à justiça e ampliar a capacidade de resposta às demandas fundiárias e socioambientais da região amazônica.
O convênio foi formalizado na última quarta-feira, 05, em Belém (PA), por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça (Saju/MJSP) e a UFPA. Os recursos são provenientes do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) e serão aplicados na criação de uma rede integrada de Núcleos Técnicos de apoio aos nove Tribunais de Justiça da Amazônia Legal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).
Com a iniciativa, todas as universidades federais da Amazônia Legal serão contempladas, incluindo a Universidade Federal do Acre (Ufac), que deverá atuar na estruturação local do projeto e na formação de profissionais voltados à mediação de conflitos e soluções fundiárias.
O programa também conta com a cooperação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos Tribunais de Justiça estaduais, garantindo articulação interinstitucional robusta para enfrentar desafios históricos da região, como o ordenamento territorial, os conflitos de terra e o direito à moradia.
De acordo com o Ministério da Justiça, o investimento permitirá estruturar Núcleos de Apoio às Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, oferecer bolsas de estudo e apoiar ações de extensão universitária voltadas a comunidades vulneráveis.
Governo fortalece no Acre educação, segurança alimentar e regularização fundiária
Fortalecimento das políticas públicas no Acre marca novas destinações do Programa Imóvel da Gente
O Governo Federal, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) destinou, nesta quinta-feira (6/11), imóveis da União ao Estado do Acre e a instituições parceiras, no âmbito do Programa Imóvel da Gente. A cerimônia, realizada no aeródromo de Xapuri, reuniu representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e moradores beneficiados. As destinações contemplam áreas voltadas à educação, segurança alimentar, qualificação profissional, agricultura familiar e regularização fundiária
Entre as entregas, destaca-se a doação da área que permitirá a regularização fundiária de 250 famílias do bairro Mutirão, em Xapuri. O terreno será transferido ao Estado para emissão dos títulos definitivos de propriedade, garantindo segurança jurídica e cidadania às famílias.: “De fato, é uma doação do governo federal ao Estado, para que o Estado possa consolidar a regularização das famílias do Mutirão”, afirmou. Ele também destacou o papel da Presidência da República nesse avanço: “Graças a Deus e ao nosso presidente Lula, com essa doação do terreno ao Estado para garantir a regularização das famílias do Mutirão, a gente se sente muito grato”.
A professora Luiza Melo de Souza, também moradora do bairro, destacou a relevância social e educacional das iniciativas: “É um orgulho saber que vamos receber o título, porque é cidadania para nós. E como professora, vejo na escola de ensino integral uma oportunidade de transformação para nossos alunos”.
O superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, enfatizou que imóveis antes ociosos voltam a cumprir função social. “Foram entregues mais de quarenta imóveis da União para a população acreana. São terrenos e prédios que se tornam escolas, cozinhas comunitárias e centros de agricultura familiar. É o patrimônio público retornando às mãos do povo”, afirmou.
A governadora em exercício, Mailza Assis, ressaltou a importância da parceria entre os entes federativos: “Estamos recebendo esse repasse da União, que inclui o aeródromo e a área do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, novos investimentos poderão ser feitos, reforçando a cooperação entre Estado e União”, destacou.
As iniciativas partem de uma orientação do Governo Federal de colocar o patrimônio da União à serviço das principais demandas dos estados, como reforçou a secretária adjunta do Patrimônio da União, Alessandra D’Avila: “O presidente Lula reforça que o patrimônio público precisa gerar benefícios diretos à população. A regularização fundiária é uma prioridade nacional do governo federal e do Programa Imóvel da Gente”, declarou. Segundo ela, a iniciativa garante segurança jurídica, dignidade e estabilidade às famílias beneficiadas.
As destinações realizadas no Acre envolvem patrimônio público reutilizado que passa a atender políticas voltadas à educação, ao combate à fome, à qualificação profissional e ao fortalecimento da agricultura familiar.
As principais entregas foram:
1. Cozinha Comunitária “Mãos Amigas – Juntos pelo Acre – Cuidando de Pessoas” (Rio Branco): imóvel da União cedido ao Estado para implantação de cozinha comunitária com capacidade para produção de até 500 refeições diárias, além de oficinas de capacitação em manipulação de alimentos e inclusão produtiva.
2. Escola de Tempo Integral (Rio Branco): terreno de 11.896 m² destinado à construção de unidade escolar com 13 salas de aula, biblioteca, laboratórios e quadra poliesportiva.
3. Laboratórios Tecnológicos do IEPTEC (Rio Branco): área de 71.990 m² destinada à implantação de laboratórios de piscicultura, informática e agronegócio, apoiando cursos técnicos e superiores voltados à inovação e ao mercado de trabalho.
4. Centro de Referência da Agricultura Familiar e Economia Solidária – CRAF (Rio Branco): imóvel de 1,4 milhão de m² cedido à UNICAFES/AC para criação de centro voltado ao beneficiamento, capacitação e comercialização de produtos da agricultura familiar.
5. Aeródromo de Xapuri e Regularização Fundiária do Bairro Mutirão (Xapuri): área de 351.790 m² doada ao Estado, garantindo a regularização do aeródromo e a titulação de 250 famílias do bairro Mutirão.
A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Governo, Luiz Calixto, da presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, que coordenará o processo de regularização fundiária, do vice-prefeito de Xapuri, Vânio Miranda, e de lideranças comunitárias.
Imóvel da Gente
O Programa Imóvel da Gente destina imóveis da União sem uso para políticas públicas nas áreas de habitação, educação, cultura, assistência social e infraestrutura. A meta é alcançar 1.600 destinações até 2026 — já são 1.376 imóveis destinados desde 2023, em 525 municípios. O programa também beneficia povos e comunidades tradicionais, garantindo acesso e preservação de seus territórios e modos de vida. No estado do Acre, já foram destinados 42 imóveis, beneficiando muitas famílias em 11 municípios.
Governadora em exercício, Mailza Assis entrega mil títulos definitivos em Feijó
Mil famílias conquistaram, nesta sexta-feira, 7, o direito ao título definitivo de propriedade urbana e rural no município de Feijó. A iniciativa, que integra o programa Juntos pelo Acre, levou serviços de saúde, cidadania, bem-estar e dignidade para milhares de pessoas, na Escola Estadual de Ensino Médio José Gurgel Rabello, ação conduzida pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A governadora em exercício Mailza Assis participou do ato simbólico da entrega da documentação e das demais atividades do programa.
Com o investimento de R$ 8 milhões, os títulos definitivos garantem o direito legal à propriedade, protegendo contra conflitos fundiários e fortalecendo o sentimento de pertencimento, além da valorização dos imóveis, da cidadania e da dignidade, o fortalecimento das comunidades religiosas, a inclusão social e territorial e o planejamento urbano e rural mais eficiente.
A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou que essa iniciativa reforça cada vez mais o compromisso do governo do Estado junto aos municípios, em prol da população acreana, unindo serviços de qualidade e dignidade.
“Representa o governo perto das pessoas, cuidando das pessoas, e essa é a nossa missão, nosso objetivo. Estar com essa programação, com essas ações, em cada município do nosso estado é uma realização. É o compromisso nosso como gestores do Estado, sempre compartilhando com os nossos prefeitos, com as prefeituras, com as comunidades ribeirinhas e rurais.”
Com o título na mão, o representante da Igreja Assembleia de Deus, Madson Júnior, recebeu o documento ao lado da esposa. Para ele, o sentimento é de gratidão:
“É um sentimento muito gratificante pelo fato de nós podermos receber os nossos títulos. Nós queremos agradecer ao governador do Estado, Gladson Camelí, na pessoa da governadora em exercício, a Mailza, e também à representante do Iteracre, a Gabriela, e a todos aqueles que estiveram empenhados nessa ação. O título nos dá segurança jurídica. Nós estamos há 92 anos no município de Feijó, algumas das nossas congregações ainda não tinham o título definitivo, então hoje nós podemos receber”, evidenciou o líder religioso.
Milhares de propriedades passam a estar legalizadas nos bairros Cidade Nova, Nair Araújo, Zenaide de Paiva, Polo Agroflorestal de Feijó, além de entidades religiosas, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal. Na ocasião, também participaram representantes de famílias urbanas, de instituições religiosas e de associações de moradores locais beneficiados pela Semana Solo Seguro Favela 2025.
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, disse que toda essa ação representa conquistas e avanços: “A nossa gestão, tanto municipal quanto o governo do Estado do Acre, nos propusemos a ser diferentes. E o diferente é entregar, o diferente é modificar a vida das pessoas, é transformar, é entrar no lar, é entrar na rua, é entrar na escola. Isso é o que vai fazer a mudança acontecer. Então, hoje nós vemos a concretização, e não apenas mera especulação ou falácia de algo que deveria vir. Algo chegou — chegou representando mudança e aconchego”, declarou o gestor.
No ato simbólico, a governadora entregou, junto ao prefeito e à presidente do Iteracre, a representação dos títulos definitivos — momento que simboliza o compromisso do Estado com a segurança jurídica, a dignidade das famílias e o fortalecimento das comunidades religiosas.
Para a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, a entrega de títulos representa mais do que um papel, é um marco histórico para as pessoas do município: “Com o programa Minha Terra de Papel Passado, nós estamos vivendo mais uma manhã histórica para o município de Feijó. Aqui, o governo do Estado do Acre já investiu mais de R$ 19 milhões no ordenamento do solo, na segurança jurídica das famílias e na valorização dos imóveis de mais de 2.500 famílias que já foram beneficiadas pelo programa do governo Minha Terra de Papel Passado”.
O agricultor aposentado João Rodrigues, de 82 anos, morador da zona rural, esperava há 15 anos pelo seu tão sonhado título de terra. Hoje, ele comemora a conquista e relembra um pouco da própria trajetória:
“Nasci e me criei na zona rural, né? E até hoje continuo por lá. Antes eu era seringueiro, depois passei a ser agricultor. Parei com a seringa e continuei na roça. No começo, não tava muito por dentro das coisas, sabe? Mas fui procurando, correndo atrás… até que deu certo”, contou.
Com um sorriso no rosto, João resume o sentimento de ter a posse definitiva do seu pedaço de chão: “Agora, com esse título, é uma alegria grande”.
Ordem de serviço
Na solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para pavimentação de ruas de Feijó, fruto de emenda do senador Márcio Bittar no valor de R$ 5 milhões, o parlamentar parabenizou o governo do Estado pela entrega de títulos e ressaltou a importância da iniciativa: “Esse programa de titularização é muito importante para a pessoa que tem um terreno, uma moradia — seja em área urbana ou rural — mas que ainda não tem o título. Ela sabe a dificuldade que enfrenta. Portanto, quando recebe o título, recebe também cidadania e dignidade.”
E reforçou a concretização de mais um investimento no município: “Hoje, anunciamos aqui dois milhões de reais de uma emenda de quase cinco milhões destinados à pavimentação urbana. Eu fico feliz, porque o meu objetivo — o objetivo de todo parlamentar — é esse: ver a obra acontecendo”.
Além da regularização, Juntos pelo Acre leva serviços de cidadania, saúde e bem-estar
O programa Juntos pelo Acre garantiu a oferta de 1.500 kits de vestuário social, com roupas femininas, aos moradores de Feijó. A ação também disponibilizou emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, e oficina culinária para mulheres.
Sobre as atividades do programa Juntos pelo Acre, a chefe do Poder Executivo em exercício frisou que, durante todo o dia, centenas de pessoas seriam atendidas.
“Tanto com atendimento médico, com o guarda-roupa social — que é uma parceria nossa com a Receita Federal, com roupas apreendidas — foi possível a gente distribuir por todo o nosso estado. Já passamos por todo o município, levando dignidade, que é a vestimenta para as pessoas”, explicou Mailza Assis.
Gabriela também destacou a importância de integrar o programa Juntos pelo Acre: “Nós também temos aqui o Juntos pelo Acre, que está dando uma grande contribuição em todo o Estado do Acre na assistência às famílias acreanas, e o Iteracre tem essa oportunidade de também integrar esse momento com essa grande ação do programa Juntos pelo Acre”.
Logo nas primeiras horas da manhã, a aposentada Maria Valnisia de Lima Mastins já garantia o seu kit de roupas na escola: “Da primeira vez eu estava em Rio Branco, não consegui ir, aí agora eu vim e gostei, graças a Deus. Acho muito bonita essa ação, muito bonita mesmo”, destacou.
Na parte de saúde, a comunidade teve acesso a consultas com médico pediatra, ginecologista e clínico geral. Mais de 100 atendimentos foram concretizados durante o dia. Nieda Xavier do Nascimento, moradora do município, foi uma das mais de cem pessoas que buscaram atendimento de saúde. Ela destaca a facilidade de encontrar os serviços na ação: “Isso, eu vim atrás de consultar, porque tô com um problema no meu joelho há mais de dois anos. E pra mim, eu achei muito bom, porque fazia muito tempo que eu não conseguia atendimento”, realçou.
Operação do Ibama em Brasiléia combate venda de animais silvestres pela internet e aplica multas de R$ 430 mil
Ação “Feira Virtual”, em Brasileia, identificou grupos que usavam redes sociais para caça e comércio ilegal de fauna amazônica. Equipamentos como câmera trap na Reserva Chico Mendes foram apreendidos
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) aplicou multas superiores a R$ 430 mil durante a Operação Feira Virtual, realizada em Brasileia, no Acre. A iniciativa, parte do Plano Nacional de Proteção Ambiental (Pnapa/2025), combateu crimes contra a fauna amazônica divulgados em plataformas digitais.
De acordo com o órgão, investigações por meio de monitoramento online identificaram grupos e perfis dedicados à caça, maus-tratos e venda de animais silvestres. Durante as diligências, foram apreendidos registros audiovisuais, equipamentos e materiais usados para documentar e promover as atividades ilegais. Uma câmera trap instalada irregularmente dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes foi destacada entre os itens recolhidos.
Com base nas evidências, equipes do Ibama e da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, coletando provas físicas e digitais que fundamentaram as sanções aplicadas.
As penalidades aplicadas estão relacionadas à captura e abate de espécies sem permissão, maus-tratos, uso comercial indevido de imagens de animais e exploração irregular de áreas protegidas. Foram identificadas ocorrências envolvendo espécies como paca, tatu, cateto, cutia, jacaré-açu e diversas aves nativas, muitas delas mantidas em cativeiro ou abatidas de forma clandestina.
Além das autuações, o instituto promoveu atividades de conscientização ambiental, reforçando junto à população local os riscos do tráfico e da caça predatória para os ecossistemas amazônicos e destacando as consequências legais dessas práticas.
