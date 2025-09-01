Acre segue entre os estados com menor participação no Enem

O Acre registrou 28.962 inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, de acordo com dados do Painel Enem divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O número coloca o estado entre os três com menos candidatos do país, à frente apenas de Roraima (14.162) e atrás do Amapá (33.193). Em comparação com os estados mais populosos, a diferença é expressiva: São Paulo lidera com 751.648 inscritos, seguido de Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Na região Norte, o Acre também aparece com um dos menores volumes de inscrições. Apenas Rondônia (46.801) e Roraima tiveram números próximos. O Pará concentrou a maior parte dos candidatos nortistas, com 289.392 inscritos.

No total, o Brasil somou 4.811.338 participantes confirmados para as provas, que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em quase todos os estados. No caso de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), por causa da COP30, a aplicação ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

