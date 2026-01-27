Acre segue com tempo instável e risco de chuvas fortes nesta terça-feira

O tempo permanece instável em todo o Acre nesta terça-feira (27), com elevada umidade do ar e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas áreas. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o mesmo cenário climático atinge regiões do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e do Peru.

Há risco de chuvas fortes em pontos isolados, o que pode provocar transtornos à população, especialmente no leste e sul do Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, no norte e noroeste de Mato Grosso e no norte da Bolívia.

No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a previsão indica sol entre muitas nuvens e chuvas pontuais ao longo do dia, com probabilidade muito alta de pancadas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% à tarde, alcançando entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, com presença de sol, muitas nuvens e chuvas passageiras, que também podem ser intensas em alguns locais. A probabilidade de chuvas fortes é considerada alta, com umidade mínima entre 60% e 70% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos a calmos, com a mesma predominância de direção.

As temperaturas continuam elevadas em todo o estado. Na capital e região metropolitana, as mínimas variam entre 21 °C e 23 °C, e as máximas entre 26 °C e 28 °C. No interior, os termômetros podem atingir até 31 °C, especialmente em municípios como Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, mantendo a sensação de calor e abafamento ao longo do dia.