Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita

O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.

A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.

O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos

Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.

A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.

