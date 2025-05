Acre se torna o primeiro estado do país a operar drone harpia para reforço no monitoramento das fronteiras pela Segurança Pública

O Acre sai na frente mais uma vez ao ser o primeiro estado a contar com drone Harpia como reforço no monitoramento da Segurança Pública, principalmente nas áreas de fronteira. O novo dispositivo vai atender todo o sistema de segurança, inclusive o Corpo de Bombeiros e também órgãos ambientais.

O secretário estadual de Segurança Pública, Américo Gaia, explica que foram mais de R$ 6,6 milhões de investimentos, provenientes de recursos do governo e de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Ulysses Araújo. Além disso, quatro carros foram entregues à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), totalizando um incremento de mais de R$ 7 milhões na pasta.

Em sua fala, o governador Gladson Camelí destacou que a união dos poderes tem feito a diferença na gestão e enfatizou que a ação conjunta traz benefícios para toda a população.

“Estamos avançando cada vez mais com tecnologia e reforçando parcerias com a Câmara Federal, que tem nos ajudado, principalmente com recursos para a Segurança Pública. Então, queremos mostrar para o Brasil e para o mundo que há união de esforços para que a gente possa diminuir as diferenças cada vez mais”, destacou.

O estado vai contar com esse primeiro dispositivo e teve que comprar ainda um segundo. Os drones devem atender às cidades, prioritariamente do Baixo e Alto Acre, além do Juruá.

“O diferencial desse equipamento é que nós teremos imagens em tempo real durante o percurso dele durante as fronteiras do nosso estado, garantindo que a gente otimize os recursos, tanto logísticos, como humanos. Pois ele vai na área, faz esse reconhecimento e, dependendo do cenário, mobilizamos nossas aeronaves e efetivo. Assim, seremos mais cirúrgicos”, explicou Gaia.

Quatro servidores devem passar por capacitação para operar o veículo aéreo não tripulado (Vant). Gaia enfatiza, ainda, que a Segurança tem priorizado a tecnologia em favor da população e dos servidores.

“Todas as nossas rodovias que, hoje, saem das cidades em direção à fronteira são videomonitoradas. E o Vant vem para otimizar esse serviço de segurança pública”, completa.

Tecnologia de ponta

O CEO da Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), Bruno Santos, responsável pela fabricação do drone, explica que o equipamento tem 12 horas de autonomia, voando a 100 km/h, podendo voar até 1.200 km/h. “Ele pode levar uma carga útil, como câmera, mas também fotogrametria e outras cargas. Todo produto gerado pela carga útil do é transmitido em tempo real para o tomador de decisão, que vão observando as imagens e passar o comando para a tropa em solo ou para a equipe tática do que fazer.”

O treinamento é necessário porque, apesar de ser chamado como drone, este equipamento é tático e não civil.

“É um treinamento que vai abranger desde normas de meteorologia, aerodinâmica e também operação de carga útil do drone e a manutenção dos mesmos. O maior benefício que a gente enxerga é a proteção do servidor e também da população, porque permite um olhar avançado da Sejusp sem que o servidor seja colocado em risco e garantindo uma resposta rápida”, pontua Santos.

Acre em primeiro lugar

Também foram entregues quatro caminhonetes 4×4, com compartimento detido, totalizando R$ 1.162.000, sendo R$ 290.500 cada uma. O recurso dessa aquisição é do legado da diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

O governador Gladson Camelí também enfatiza que a tecnologia é a aliada ao combate ao crime organizado e que pretende apostar na modernização, para que o estado seja pioneiro em ações e espelho para outros estados. “O fato humano só vai vencer o crime organizado e contrabando com a ajuda da tecnologia. Com ações de segurança, pioneirismo, o Acre vai avançar e vamos estar sempre em primeiro lugar.”

