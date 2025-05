Acre se torna o centro das atenções globais ao sediar 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas

A poucos dias da realização da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores Pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), o Acre se torna o centro das atenções globais ao sediar o evento com o seu protagonismo no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, proteção da Amazônia, cuidado com os povos indígenas e demais populações e comunidades tradicionais.

O encontro, que neste ano tem como temática “Nova Economia Florestal: Conectando Governos, Povos e Oportunidades”, ocorre na capital acreana, Rio Branco, de 19 a 23 de maio. O estado já havia sediado a GCF em 2014.

Debaterão estratégias de combate ao desmatamento e economia de baixo carbono líderes de 11 países e mais de 43 estados e províncias. A reunião, além de oportunizar troca de experiências, desafios comuns, é um espaço de onde irão sair importantes deliberações a serem discutidas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada este ano em Belém (PA).

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, explicou que a reunião da Força-Tarefa no Acre é muito importante para levantar os debates sobre mudanças climáticas e os impactos que estas trazem às pessoas e ao meio ambiente como um todo. O gestor reforçou, ainda, que o estado é pioneiro na criação de um Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa), que promove políticas climáticas sustentáveis, além de ter 85% da sua floresta preservada.

“O Brasil está muito em evidência com relação à realização da COP 30, em Belém, e o Acre está dentro dessas discussões como protagonista na elaboração de políticas públicas e enfrentamento. Na verdade, o Acre é um protagonista, um dos fundadores da Força-Tarefa dos Governadores, e vamos estar aqui em uma grande oportunidade de fazermos uma discussão de alto nível com governadores de 11 países. São mais de 43 estados subnacionais que fazem parte da GCF”, explicou.

Carvalho acrescentou, ainda, que entre as atividades realizadas na reunião há um momento de visitas técnicas onde serão apresentadas algumas das políticas públicas já consolidadas no estado, oportunidade essa em que os participantes conhecerão alguns municípios onde as políticas públicas já foram implantadas.

“Teremos também painéis de alto nível com representantes dos setores público e privado, discussões em grupo, um network com todo mundo que está vindo, porque não são só representantes dos estados, vão estar presentes organizações governamentais, representantes de embaixadas, de governos, entre outros. Então, será um momento em que os governadores poderão colocar em evidência todas as ações que estão sendo feitas pelos estados”, complementou.

Debates importantes para a COP 30

O diretor Nacional do GCFTF para o Brasil, Carlos Aragon, falou que a reunião da Força-Tarefa da GCF ocorre em um momento importante para a região amazônica, para o Brasil e também para o mundo.

“Estamos às vésperas de uma reunião super importante de negociação dos países, que é a COP30, que será realizada em Belém. E, de certa forma, esse evento em Belém é fundamental para que as demandas de desenvolvimento de baixas emissões dos países sejam consideradas e, obviamente, uma discussão que tem como um dos seus focos o tema de financiamento”, disse.

Ele reforçou que os debates que devem ocorrer no Acre serão de extrema importância para a COP 30. O diretor acrescentou, ainda, que serão três dias de debates abertos, com um dia de discussão fechada, e espera-se que nesse debate aberto sejam gerados subsídios importantes para o processo de diálogo global, de diálogo construtivo.

“São poucos os espaços onde os governos subnacionais, juntos, podem apresentar propostas, promover debates, fazer um diálogo construtivo, visando colocar uma perspectiva adicional para a solução dos grandes desafios globais. A Reunião Anual da GCF é o espaço que permite aos estados-membros terem relevância-chave porque os 43 governos subnacionais que integram a GCF detêm aproximadamente uma porcentagem, mais de 80% da extensão da floresta tropical global. Então, são estados representativos e, obviamente, aquilo que possa ser discutido no âmbito desses estados é relevante para ser colocado nas negociações”, disse.

Sobre a Força-Tarefa GCF

A Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force) é uma rede global de governadores e autoridades subnacionais – com a participação de mais de 43 estados e províncias de 11 países – que atuam em conjunto, com o intuito de proteger florestas tropicais, reduzir emissões de carbono e promover o desenvolvimento sustentável. A reunião da GCF ocorre anualmente em um local escolhido por meio de votação pelos seus participantes.

Sua principal função é a implementação de políticas e ações regionais locais e globais para alcançar os objetivos propostos. Dentre eles está o combate ao desmatamento, a proteção das florestas e a promoção do desenvolvimento sustentável, impulsionando soluções que beneficiem os seres humanos e o planeta.

As iniciativas da GCF abrangem a construção de programas para REDD+ e desenvolvimento de baixas emissões, além de promover a conexão desses programas com financiamento público e privado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários