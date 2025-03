Acre se destaca no fortalecimento do SUS, com aumento nas cirurgias eletivas

O avanço se deve, em grande parte, ao Programa Nacional de Redução das Filas (PNRF), que busca ampliar o acesso a cirurgias prioritárias. Em nível nacional, o programa financiou mais de 1,35 milhão de cirurgias entre 2022 e 2024

Nos últimos anos, o Estado do Acre tem se consolidado como referência nacional no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que diz respeito à realização de cirurgias eletivas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que, entre 2022 e 2023, o Acre registrou um aumento de 38,8% no número de procedimentos realizados, saltando de 38,2 mil para 53,1 mil cirurgias, contabilizando os procedimentos realizados desde 2018.

Até dezembro de 2024, o número de operações realizadas atingiu a marca histórica de 61,3 mil, e as expectativas para 2025 são ainda mais otimistas. Já em 2025, até o momento, foram realizadas 1.567 cirurgias, com a previsão de ultrapassar os números de 2024.

O avanço se deve, em grande parte, ao Programa Nacional de Redução das Filas (PNRF), que busca ampliar o acesso a cirurgias prioritárias. Em nível nacional, o programa financiou mais de 1,35 milhão de cirurgias entre 2022 e 2024, representando um crescimento de 42% nos atendimentos. No Acre, o número de procedimentos realizados pelo PNRF cresceu 27,6% entre 2023 e 2024, passando de 10,3 mil para 14,8 mil operações realizadas.

Especialidades e cirurgias oncológicas em alta

Além das melhorias no número de cirurgias realizadas, o Acre tem se destacado em diversas especialidades médicas. Em unidades estaduais e por meio de parcerias com serviços terceirizados, o Estado tem alcançado atualizações e eficiências em diversas especialidades. Um dos maiores avanços é a realização de cirurgias oncológicas, que, graças ao envolvimento das equipes de saúde, estão sendo realizadas no prazo de até 90 dias.

Raimunda Lima da Silva, de 52 anos, foi uma das contempladas com a cirurgia, no Opera Mama, idealizado para oferecer a reconstrução mamária com prótese a pacientes que, após vencerem a batalha contra o câncer, passaram por mastectomia e agora almejam recuperar a autoestima. Após um tratamento intensivo, passando por exames, ressonâncias, quimioterapia e três cirurgias, ela superou a doença, mas a cicatriz deixada pela mastectomia continuou impactando-a. “Mesmo a batalha tendo sido dura, a cura chegou em 2019. Receber a notícia de que eu poderia fazer a reconstrução da mama me deixou muito feliz. A sensação foi de ter nascido de novo”, revelou Raimunda.

Crescimento contínuo

Em 2023, o Acre realizou 12.628 cirurgias. Em 2024, o número cresceu para 14.857 cirurgias, e a previsão é de que esse número seja superado em 2025, com um ritmo acelerado de procedimentos. Até o momento, já foram realizadas 1.567 cirurgias no início de 2025, o que reforça a tendência de crescimento e a eficiência na realização dos procedimentos.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, evidenciou a importância da colaboração entre o governo federal e o governo do Estado para alcançar esses resultados positivos. “A nossa gestão, sob a liderança do governador Gladson Camelí, tem trabalhado incansavelmente para garantir que os acreanos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade e em tempo hábil. A ampliação do número de cirurgias realizadas no estado é uma das maiores conquistas da saúde pública no Acre”, afirma.

A chefe da Regulação de Cirurgias da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Shirley Nascimento, destaca o impacto positivo desses números na saúde estadual. “Em 2024, ultrapassamos a marca de 14 mil cirurgias realizadas, e a previsão para 2025 é continuar com esse ritmo, com a ampliação significativa do acesso à saúde de qualidade”, afirma, ressaltando que o programa de expansão continua em vigor e a demanda está sendo atendida com mais rapidez e eficiência.

Mais acesso a especialistas

Os avanços no Acre também estão indicados ao Programa Mais Acesso a Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reduzir o tempo de espera para consultas, exames e tratamentos em especialidades prioritárias, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. Com um investimento de R$ 2,4 bilhões, o programa já conta com a adesão de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, além de 97,9% dos municípios. No Acre, o programa tem sido um dos principais instrumentos para garantir atendimento mais rápido e eficiente à população.

O paciente Francisco da Cunha, 61 anos, morador de Xapuri, não escondeu sua emoção ao relatar a experiência: “Esse programa tem uma grande importância. Antes demorava muito mais e só fazia individual. E agora com o mutirão de cirurgias é atendida várias pessoas por dia. Como eu moro na colônia, estava esperando por um procedimento em Rio Branco, mas quando foram me chamar, aí eu não fui avisado e dei entrada novamente aqui para Brasileia, e em 50 dias me chamaram e fui operado no mutirão”.

O compromisso com a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a redução das filas de espera no Acre continuam sendo prioridades, refletindo a determinação em melhorar a qualidade de vida dos acreanos e consolidar o estado como modelo de boas práticas na gestão do SUS.

