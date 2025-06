Acre se destaca entre os estados com menores índices de mortalidade e morbidade no trânsito, aponta ranking nacional

O Acre figura entre os estados brasileiros com as menores taxas de mortalidade e morbidade no trânsito, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), ambos do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (Datasus).

Segundo o levantamento, o Acre registrou uma taxa de mortalidade no trânsito de 11,20 óbitos para cada 100 mil habitantes, o que coloca o estado na 4ª posição entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal com o menor índice, atrás apenas dos estados de São Paulo, com 10,95; Amazonas com 11,14; e Distrito Federal, com 11,18.

Já em relação à morbidade no trânsito, os dados indicam que o Acre ocupa o 13º lugar, uma posição intermediária entre os estados com o menor número de internações hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito. São 113,6 casos para cada 100 mil habitantes.

Mortalidade e morbidade

A diferença entre morbidade e mortalidade no trânsito está no tipo de consequência dos acidentes. Morbidade refere-se à ocorrência de ferimentos, lesões ou doenças resultantes dos chamados sinistros de trânsito. Envolve todas as pessoas que sofreram algum tipo de dano físico ou psicológico, mas que sobreviveram.

Já a mortalidade diz respeito aos casos em que o acidente resulta em óbito, seja imediato ou algum tempo depois, em decorrência das lesões.

De acordo com a presidente do Detran/AC, Taynara Martins, cada número, seja de mortalidade ou morbidade, representa uma vida impactada diretamente pela violência no trânsito e a missão do órgão é contínua.

“O Detran e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar têm trabalhado incansavelmente na implementação de políticas públicas de educação para o trânsito, campanhas de conscientização, fiscalização e capacitando seus agentes. A educação é um pilar fundamental para transformar comportamentos e promover um trânsito mais seguro e humano. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada e nosso objetivo é construir um Acre com índices cada vez menores”, observa.

