Acre
Acre se consolida como rota estratégica de exportação para o mercado internacional
Posição fronteiriça e investimentos em infraestrutura transformam estado em corredor logístico entre Brasil e Oceano Pacífico; obras na BR-317 potencializam comércio exterior
O Acre vem se destacando cada vez mais no cenário econômico nacional como uma nova e promissora rota de exportação para o mercado internacional. A posição geográfica privilegiada, que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, aliada aos investimentos em infraestrutura e integração regional, coloca o território acreano como protagonista no comércio entre o Brasil e o Oceano Pacífico.
No município de Assis Brasil, ponto extremo da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, o governo do Estado acompanha de perto as obras estruturantes e o avanço das iniciativas que prometem transformar o Acre em um polo logístico e produtivo, fortalecendo o desenvolvimento de toda a região do Alto Acre.
Obras estruturantes que garantem o desenvolvimento regional vêm sendo realizadas pelo governo do Estado na região do Alto Acre, como o Anel Viário de Brasileia, a estrada da variante e a ponte da Sibéria, em Xapuri, que preparam a região para o crescimento socioeconômico.
O Acre já colhe os frutos dessa integração. O estado vem ampliando significativamente suas exportações, com destaque para o setor de proteína animal, a exemplo da empresa Dom Porquito, sediada em Brasileia. A agroindústria é referência nacional em carne suína e de aves, produtos que já cruzam a fronteira rumo ao mercado andino e têm ganhado espaço em novos destinos internacionais como Peru, Bolívia, Vietnã, Hong Kong, República Dominicana, Moçambique e Haiti.
Além disso, madeira, soja e produtos florestais compõem a pauta atual de exportações. O governo estadual trabalha para expandir essa lista, incorporando novas cadeias produtivas com potencial exportador, como o agronegócio sustentável, o que representa geração de emprego, renda e oportunidades para milhares de acreanos.
De acordo com o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, o governo tem olhado para a pauta da exportação com uma visão ampla, que vai além do simples escoamento de produtos.
“Os caminhos da exportação de fato começam por Assis Brasil, pela estrutura aduaneira que já está montada hoje. Mas passam principalmente pelo grau de envolvimento dos municípios, dos prefeitos, dos empresários e da população local, tanto de Assis Brasil, quanto de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba”, destacou Brandão.
O secretário reforçou, ainda, que o governo tem feito um chamamento aos prefeitos e ao setor empresarial para que se unam em torno dessa agenda de desenvolvimento. Segundo ele, o desafio é garantir que o crescimento econômico também se traduza em desenvolvimento local e melhoria de vida para a população.
“Quando o governo do Estado olha para a pauta da exportação, ele tem dois olhares distintos: um, de assegurar um comércio exterior forte, Brasil–Peru e Brasil–Pacífico; e outro, de garantir o desenvolvimento local e regional. O grande comércio exportador precisa trazer emprego, renda e vida digna para cada acreano que vive nessa região”, completou.
Assis Brasil: o ponto de partida da integração
Assis Brasil é a porta de entrada da Estrada do Pacífico e desempenha papel essencial na logística e no processo aduaneiro das exportações acreanas.
O prefeito Jerry Correia destacou que o município vive um novo momento, com o fortalecimento da infraestrutura local e a chegada de novos investimentos que acompanham o crescimento da rota internacional. Segundo ele, a prefeitura tem trabalhado em parceria com o governo do Estado e com os municípios vizinhos para melhorar as condições da BR-317 e garantir que o fluxo de cargas e pessoas ocorra com segurança e eficiência.
“Assis Brasil é o início desse grande corredor econômico que liga o Acre ao Pacífico. O movimento de caminhões, as empresas se instalando e o fortalecimento do comércio local mostram que essa integração já é uma realidade. Nosso desafio é transformar essa posição estratégica em desenvolvimento para a nossa população”, afirmou o prefeito.
O mito do alto custo da rota do Pacífico
Para o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, ainda existe muito preconceito e desinformação sobre os custos de exportar pela Estrada do Pacífico. Ele explica que, ao contrário do que muitos pensam, a rota é mais curta, mais rápida e mais econômica que os tradicionais portos do Sul e Sudeste do Brasil.
“Na verdade, é um mito de que seria muito caro. Pelo contrário, nós estamos a menos de dois mil quilômetros dos portos do Pacífico. Os portos do Sul e Sudeste estão a quatro ou cinco mil quilômetros daqui. E além disso, existe uma economia também no tempo de transporte marítimo, que chega a ser de 12 a 15 dias mais rápida para países como China, Estados Unidos e Europa”, afirmou o prefeito.
Sérgio Lopes lembra que produtos acreanos, como a carne suína exportada pela Dom Porquito, já utilizam a rodovia para alcançar o mercado internacional, comprovando que o trajeto é viável e competitivo.
O prefeito, que já percorreu toda a Rodovia Transoceânica até Lima e Cusco, reforça que o Acre está em posição privilegiada para se consolidar como ponte natural entre o Brasil e o Pacífico.
“Nós temos um caminho estratégico e econômico. O que precisamos agora é acreditar mais no potencial dessa rota e continuar investindo em infraestrutura e integração logística”, completou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes
O avanço é real, só precisa ganhar escala
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, também destacou o potencial da rota do Pacífico e o empenho do governo estadual em consolidar o Acre como novo corredor de exportação e importação do país. Carlinhos reforçou que os municípios do Alto Acre estão no centro desse processo de transformação.
“O nosso Acre, graças a Deus e graças também ao nosso governo, tem se desenvolvido bastante. Nós nos tornamos rota, rota do Pacífico, a rota para o Peru, a rota para a China, com a implantação do Porto de Chancay, no Peru. Isso está trazendo muito desenvolvimento e muita melhoria para o Acre”, afirmou.
A nossa cidade de Brasileia, bem como Assis Brasil, Epitaciolândia, Capixaba e Rio Branco serão as rotas principais por onde vão passar as importações e as exportações. Já fizemos várias reuniões com a Secretaria de Planejamento e com a Suframa para que isso se torne realidade. Por enquanto, ainda está um pouco tímido, mas já é verdadeiro. Agora é colocar em prática’, destacou o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.
Ferrovia: o futuro da comércio exterior
Entre os grandes projetos estruturantes está o Quadrante Rondon, uma ferrovia que deverá cruzar o Acre, conectando o estado a outras regiões do país e aos portos do Pacífico.
Essa ligação ferroviária promete reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade das exportações e atrair novos investimentos para o setor produtivo acreano.
Combinada à malha rodoviária existente, a ferrovia reforça o conceito de integração multimodal, permitindo que o Acre se consolide como um hub logístico amazônico, capaz de escoar mercadorias de forma mais rápida e sustentável.
Porto de Chancay: a nova porta do Brasil para o mundo
No litoral peruano, o Porto de Chancay, localizado a cerca de 80 km de Lima, é um dos maiores e mais modernos terminais da América do Sul. A estrutura é fundamental para o Acre e para o Brasil, pois permite o envio de produtos nacionais diretamente ao mercado asiático, encurtando distâncias e custos em relação aos portos do Atlântico.
Além de exportar, o Acre também se prepara para importar produtos peruanos, como hortifrutigranjeiros, cimento e minerais essenciais à construção civil.
Essa troca comercial deve baratear o custo de alimentos e insumos no estado, fortalecendo a economia local e proporcionando melhores condições de vida à população.
“O caminhão que vai com produtos acreanos para o Pacífico deve voltar com produtos de interesse do nosso mercado, como hortifrútis e minerais. É um comércio bilateral que ativa a economia local e gera riqueza e renda para a nossa gente”, explicou Ricardo Brandão.
A Estrada do Pacífico e os investimentos logísticos em andamento colocam o Acre em uma posição inédita: a de rota alternativa de exportação e importação para o Brasil. De Assis Brasil ao mundo, o estado avança com visão estratégica, fortalecendo a integração sul-americana e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Acre
Fumaça de incêndio em terreno baldio causa pânico e evacuação na Escola Marina Vicente Gomes, em Rio Branco
Alunos da Escola Marina Vicente Gomes, localizada na Rua 16 de Junho, bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, viveram momentos de pânico na tarde desta quarta-feira (21) após uma densa nuvem de fumaça invadir a unidade escolar.
De acordo com testemunhas, o fogo teria se originado em um terreno baldio ao lado da escola, onde, segundo moradores, incêndios são registrados com frequência, geralmente atribuídos a ações criminosas. O vento espalhou a fumaça pelas salas de aula, causando falta de ar, irritação nos olhos e crises respiratórias em diversos estudantes.
Durante a evacuação, alunos correram em desespero, deixando materiais escolares espalhados na rua. Estudantes da educação especial precisaram permanecer abrigados na secretaria enquanto aguardavam a chegada dos pais.
Uma aluna de 11 anos passou mal após inalar fumaça e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma motolância foi enviada ao local, e a criança recebeu atendimento ainda dentro da escola. Após estabilização, ela foi liberada para retornar à casa.
Funcionários também relataram ardência nos olhos e irritação na garganta. A equipe gestora acionou os órgãos responsáveis, entre eles a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para avaliar a situação e adotar as medidas cabíveis.
O diretor da escola, que estava de férias, compareceu à unidade após ser informado do incidente e afirmou que as providências necessárias estão sendo tomadas.
Moradores da região voltaram a cobrar fiscalização e limpeza do terreno, além de ações preventivas contra queimadas, que se repetem todos os anos e colocam em risco a segurança e a saúde de alunos e servidores.
Acre
Acre sedia Encontro Trinacional para enfrentar o tráfico de pessoas na fronteira com Bolívia e Peru
O Acre sediou nesta quarta-feira, 22, em Rio Branco, o 1º Encontro Trinacional Brasil–Bolívia–Peru de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, reunindo representantes de governos, organismos internacionais e sociedade civil. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), contou com a presença de autoridades como o cônsul do Peru no Acre, Pedro Haraud, e representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU.
Durante sua fala, o cônsul peruano Pedro Haraud destacou a gravidade da situação na fronteira entre o Acre e o departamento de Madre de Dios, no Peru. “A situação do tráfico de pessoas na fronteira de Madre de Dios com o Acre, sabemos que existe. Está dominado por organizações dedicadas ao narcotráfico e à mineração ilegal. Têm muito poder, têm muito dinheiro e têm muita presença na zona. O problema é que os Estados não têm muita presença nessa zona por dificuldade do terreno”, afirmou.
O diplomata ressaltou o papel de comunidades e instituições locais na denúncia e monitoramento dos casos. “O que temos são organizações religiosas, comunidades indígenas que ajudam a dar essa informação. Sabemos que o abuso é grande, mas não podemos dar uma cifra exata de casos de tráfico de pessoas. Que deve existir, deve existir”, disse.
Haraud lembrou que o Peru vem aprimorando sua legislação e ampliando recursos para combater o tráfico de pessoas nas fronteiras. “O governo está priorizando essa temática pela gravidade que tem em todas as fronteiras. Tanto na fronteira com Tabatinga, no Brasil, e na fronteira aqui com Assis e com Iñapari, há novas legislações de proteção. Há mais recursos dedicados à luta contra o tráfico de pessoas. O Peru está muito interessado”, completou o cônsul.
A secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, reforçou a importância da articulação trinacional para enfrentar o tráfico de pessoas e fortalecer a proteção a migrantes. “É extremamente muito importante essa união de força entre os países considerando que geograficamente a gente fica numa região de grande fluxo, a nossa fronteira tem muito essa entrada e saída de pessoas, então é mais que essencial essa parceria junto aos outros países, para que a gente consiga identificar a maneira como eles trabalham esse fluxo, a maneira como trabalham com o tráfico de pessoas, que é o foco principal aqui do nosso encontro hoje”, explicou.
Segundo Amanda, a cooperação precisa ser formalizada e sustentada por informações e dados integrados. “O Brasil tem representantes do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente consiga formalizar e trazer de maneira mais precisa essa parceria que já existe. É uma parceria que o governo do Estado atua ali diretamente com os outros países, mas agora a gente quer trazer isso de maneira mais ampla, com mais informações, mais dados, para que a gente consiga construir uma política pública mais precisa e voltada para aquilo que a gente realmente precisa, que é a coibição do tráfico de pessoas”, reforçou.
A coordenadora sênior de projetos da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Acre, Yamara Andrade, destacou que o tráfico de pessoas é uma das principais violações enfrentadas por migrantes que cruzam as fronteiras amazônicas. “Um dos nossos princípios é a migração segura e ordenada, e para isso é muito importante que as pessoas tenham a possibilidade de migrar de forma segura. Nós sabemos que, muitas vezes, nesse trajeto, ocorrem situações como o tráfico de pessoas. É muito importante tantos atores estarem trabalhando junto, organizações não governamentais, sociedade civil, governo e agências da ONU, porque é muito importante essa junção de forças para que esse crime seja combatido”, afirmou.
Yamara explicou que a OIM atua com capacitação técnica e apoio a governos locais no atendimento às vítimas e na prevenção de crimes.“Trabalhamos com fortalecimento de capacidades junto aos governos estaduais, municipais e federais, na prevenção desse crime. Também damos suporte na assistência e no atendimento às vítimas, porque sabemos que as pessoas que sofrem desse crime precisam de atendimento psicológico e social, que deve ser muito bem feito”, disse.
A coordenadora também abordou o trabalho de regularização documental de migrantes na chegada ao Acre.“A partir do momento em que a pessoa entra no país e já é documentada, nós trabalhamos com o princípio de que ninguém é imigrante irregular as pessoas estão apenas indocumentadas em algum momento. Assim que chegam aqui, elas têm esse atendimento para que tenham acesso a todos os direitos que o Brasil garante aos migrantes”, explicou.
Ela ressaltou que a documentação regular reduz a vulnerabilidade dessas pessoas a redes criminosas.“Uma pessoa documentada tem acesso aos direitos e é muito mais difícil se tornar vítima de tráfico de pessoas ou exploração de trabalho. Por isso, fortalecemos as casas de passagem e os centros de acolhimento com capacitações e treinamentos, garantindo que a acolhida seja segura”, completou.“É muito importante que os governos vizinhos estejam aqui, porque nós fazemos diálogos com os congêneres nos outros países. Como é tratado aqui? Como é tratado lá? Como podemos colaborar para que essas pessoas estejam fazendo essa travessia de forma segura, evitando cair novamente nas redes de tráfico?”, questionou.
A representante da OIM também destacou que o problema não atinge apenas estrangeiros.“Nós sabemos que não são só os migrantes que chegam que podem ser vítimas de tráfico de pessoas, mas também brasileiros, em território nacional e em outros países. Então, a OIM trabalha em todo esse sentido”, concluiu.
Acre
TJAC suspende aumento salarial de vereadores e prefeito de Xapuri
Decisão unânime do Tribunal atendeu a pedido do MPAC e considerou ilegal reajuste aprovado no mesmo mandato; caso segue entendimento do STF
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) suspendeu a lei que autorizava o aumento salarial dos vereadores de Xapuri e do prefeito Maxsuel Maia (PP) até que o caso seja julgado de forma definitiva. A decisão, publicada nesta quarta-feira (21), atendeu à medida cautelar solicitada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), que argumentou que a norma aprovada pelo parlamento local fere princípios constitucionais como a moralidade administrativa e o respeito ao ciclo legislativo.
O pedido foi relatado pelo desembargador Elcio Mendes e aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno do TJAC. A decisão segue o entendimento preliminar do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, que considera ilegal reajustar a remuneração de agentes políticos durante o mesmo mandato para o qual foram eleitos.
A ação judicial envolve o Executivo de Xapuri, a Câmara Municipal e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC), e deverá ser analisada em definitivo pelo TJAC nos próximos meses. A medida impede que os aumentos sejam implementados até que se tenha uma decisão final sobre a legalidade do reajuste aprovado pela Câmara Municipal de Xapuri.
