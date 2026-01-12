Geral
Acre sanciona LOA de 2026 com orçamento de R$ 13,8 bilhões
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE), a Lei nº 4.753, de 31 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê um orçamento total de R$ 13,8 bilhões para 2026, abrangendo os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos das empresas estatais.
De acordo com o texto sancionado pela governadora em exercício, Mailza Assis da Silva, a receita orçamentária estimada para 2026 é de R$ 13.816.758.632,85. Desse total, R$ 9,3 bilhões correspondem a recursos próprios do Tesouro Estadual, enquanto cerca de R$ 4,48 bilhões são provenientes de outras fontes, como transferências constitucionais, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e operações de crédito.
A maior parte do orçamento será destinada às despesas correntes, que somam aproximadamente R$ 12,4 bilhões, o equivalente a quase 90% do total previsto. Os gastos com pessoal e encargos sociais concentram a maior fatia, com R$ 7,2 bilhões, representando mais de metade da despesa estadual. Já as despesas de capital, voltadas principalmente para investimentos e amortização da dívida, totalizam cerca de R$ 1,4 bilhão.
Entre as áreas que receberão os maiores volumes de recursos em 2026 estão Educação, com R$ 3,1 bilhões, Saúde, com R$ 2,17 bilhões, e Segurança Pública, que contará com R$ 1,54 bilhão. A Previdência Social também figura entre os maiores compromissos orçamentários, com previsão de R$ 1,38 bilhão.
A lei mantém a apuração do Orçamento Criança e Adolescente (OCAD) e do Orçamento Sensível ao Gênero (OSG), instrumentos que visam dar transparência aos gastos públicos direcionados à proteção de crianças, adolescentes e à promoção da igualdade de gênero.
O texto autoriza ainda o Poder Executivo a abrir créditos suplementares de até 30% do total da despesa fixada, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também está prevista a possibilidade de operações de crédito por antecipação de receita, limitadas a 20% da receita estimada para o exercício.
Entre os dispositivos finais, a LOA estabelece que o governo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa, ao longo de 2026, projetos relacionados à revisão geral anual dos servidores e à implantação de um novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para os profissionais da saúde, condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira.
A Lei Orçamentária Anual entrou em vigor na data de sua publicação e servirá como base para a execução das políticas públicas do Estado do Acre ao longo de 2026.
Chuva provoca alagamento na Estrada do Calafate e dificulta tráfego de veículos
As fortes chuvas que atingem Rio Branco desde a madrugada desta segunda-feira (12) provocaram alagamento na Estrada do Calafate, na altura da loja Havan, comprometendo o tráfego de veículos na região. Com a via parcialmente inundada, motoristas que acessam ou deixam o bairro Calafate, passaram a utilizar o estacionamento da loja como rota alternativa.
De acordo com relatos de moradores e condutores, a lâmina d’água se formou nas primeiras horas do dia e se intensificou ao longo da manhã, dificultando a passagem de veículos menores e exigindo atenção redobrada dos motoristas. A situação gerou lentidão e mudanças improvisadas no fluxo, especialmente nos horários de maior movimento
O episódio ocorre em um contexto de chuvas de intensidade moderada a forte previstas para esta segunda-feira, com risco moderado para eventos hidrológicos no Acre, conforme alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em diferentes pontos da capital, alagamentos já foram registrados, com destaque para áreas como os bairros Tucumã, João Eduardo e Aviário.
PGE do Acre define metas para pagamento do Prêmio Anual de Valorização em 2026
Portaria estabelece critérios de desempenho, capacitação e frequência para servidores da Procuradoria-Geral do Estado
Polícia Civil prende foragido condenado por homicídio qualificado após campana no porto de Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, cumpriu, no último domingo, 11, um mandado de prisão definitiva contra o indivíduo identificado pelas iniciais P.R.S.O., condenado pelo crime de homicídio qualificado.
A partir de diligências contínuas que apontaram que o foragido estaria chegando ao município de Mâncio Lima. Diante das informações, a equipe realizou campana durante a tarde no porto da cidade, permanecendo em vigilância até o momento em que o indivíduo atracou no local, quando foi abordado e capturado pelos investigadores do Nepatri.
O condenado possui sentença definitiva proferida em 19 de março de 2025, com pena fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e encontrava-se foragido da Justiça, tendo mudado de endereço diversas vezes para evitar a responsabilização penal.
Após a prisão e os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Manoel Neri da Silva, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento integral da pena.
