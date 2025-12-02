Acre, Rondônia e Alagoas são os estados mais baratos para ter um sistema de energia solar; veja ranking da Solfácil

O custo para instalar um sistema de energia solar segue competitivo no Brasil e há estados onde o investimento é significativamente mais acessível. Levantamento da Solfácil mostra que o preço médio nacional ficou em R$ 2,49 por watt-pico (Wp), unidade usada para medir a potência dos painéis solares.

O tempo médio de retorno do investimento, conhecido como payback, está em menos de três anos nos estados com custo mais baixo. Isso significa que, em cerca de 36 meses, o consumidor consegue recuperar o valor aplicado por meio da economia na conta de luz.

“O mercado de energia solar continua muito favorável para quem deseja investir. Os preços ainda estão abaixo dos níveis de 12 meses atrás. No Brasil, os sistemas fotovoltaicos são extremamente acessíveis, com payback inferior a três anos. Nenhum outro mercado no mundo oferece um retorno tão rápido”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

Quais são os estados mais baratos agora?

A pesquisa da Solfácil apontou o ranking com os dez estados com menor custo médio para instalação residencial segundo o estudo no terceiro trimestre do ano.

Acre – R$ 2,14/Wp Rondônia – R$ 2,18/Wp Alagoas – R$ 2,30/Wp Mato Grosso – R$ 2,31/Wp Mato Grosso do Sul – R$ 2,32/Wp Paraíba – R$ 2,35/Wp Piauí – R$ 2,36/Wp Amazonas – R$ 2,37/Wp Rio Grande do Norte – R$ 2,40/Wp Amapá– R$ 2,42/Wp

