Acre
Acre regulamenta programa que fortalece agricultura familiar
O Governo do Acre publicou nesta quarta-feira, 12, o Decreto nº 11.788/2025, que regulamenta a Lei nº 4.516, responsável pela criação do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes). O decreto foi assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas).
O objetivo é ampliar a participação de produtores familiares e viveiros locais no fornecimento de produtos para o Estado, fortalecendo a produção rural e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável no Acre.
Com o novo decreto, o governo estabelece regras claras para o credenciamento, habilitação, seleção e contratação de agricultores familiares e viveiristas que desejem fornecer mudas, sementes, insumos e outros produtos agrícolas à administração pública estadual.
A execução do programa ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), que designará uma comissão específica para conduzir todo o processo administrativo desde a análise dos documentos de credenciamento até a fiscalização das entregas.
Os editais de credenciamento, que serão publicados no Diário Oficial do Estado, deverão conter as exigências mínimas para participação, como documentação técnica, comprovação de capacidade produtiva, licenças ambientais, tabelas de preços e prazos de pagamento. O texto também prevê que o credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo, permitindo maior flexibilidade para novos produtores aderirem ao programa.
Outro ponto importante é a prioridade para agricultores familiares, conforme definido pela Lei Federal nº 11.326/2006. No entanto, caso a demanda não seja totalmente atendida por esse público, o Estado poderá recorrer a produtores locais que não se enquadrem na definição legal, desde que a produção seja integralmente acreana.
O decreto ainda garante fiscalização contínua sobre os fornecedores, incluindo visitas técnicas e controle de qualidade, além de prever penalidades para eventuais descumprimentos contratuais. A Seagri também poderá editar normas complementares para aprimorar a execução do programa.
Na prática, o Pecafes busca incentivar a economia rural, fortalecer a agricultura familiar, estimular a geração de renda no campo e garantir alimentos e insumos de qualidade para políticas públicas estaduais, como merenda escolar, programas de reflorestamento e ações de sustentabilidade.
Comentários
Acre
Jovem é baleado no Segundo Distrito de Rio Branco em ataque de dupla de moto
Vítima foi atingida no quadril e socorrida por populares; estado de saúde é estável, diz hospital
Um jovem identificado como Davi Costa Oliveira, 21 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (11), nas proximidades da ponte do Ramal da Judia, na divisa entre os bairros Canaã e Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, Davi voltava para casa com amigos quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta modelo Mottu Sport, de cor preta. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes contra o grupo, atingindo o jovem na região do quadril. Após o ataque, a dupla fugiu em alta velocidade e não foi localizada.
A vítima foi socorrida por populares e levada inicialmente à UPA do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferida por uma equipe do Samu ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com informações médicas, Davi está estável e não corre risco de morte.
Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar coletaram informações na unidade de saúde e realizaram buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime.
Comentários
Acre
Comissão aprova criação de programa para capacitar microempreendedores individuais
Sob relatoria do deputado federal Zé Adriano (PP-AC), a Câmara dos Deputados deu um passo importante para fortalecer os microempreendedores individuais (MEIs) do país. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Assistência Técnica e Capacitação dos Microempreendedores Individuais (Pronatec-MEI).
O objetivo do programa é oferecer apoio técnico, orientação jurídica e contábil, além de cursos de gestão, inovação e educação financeira, ajudando os MEIs a crescerem com mais segurança e competitividade.
O Pronatec-MEI contará com uma plataforma digital onde o microempreendedor poderá acessar cursos, agendar consultorias e encontrar informações sobre crédito e oportunidades de negócio.
Durante a análise do projeto, Zé Adriano, fez ajustes importantes, como a retirada da previsão de que o Sistema S financiaria o programa. Segundo ele, os recursos dessas entidades têm destinação específica para outras finalidades.
Para viabilizar as ações, será criado o Fundo de Fomento à Capacitação do MEI (Funcaf-MEI), que reunirá recursos públicos e privados e será administrado por um comitê ligado ao Ministério do Empreendedorismo.
Zé Adriano destacou que a proposta reforça o compromisso com quem move a economia brasileira, oferecendo condições reais para que o microempreendedor se qualifique e amplie seus negócios.
O texto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Se aprovada, seguirá para o Senado.
Comentários
Acre
Acre tem nova alta na construção civil e metro quadrado chega a R$ 2.127,94
O Acre registrou uma variação de 0,09% no custo da construção civil em outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). O estado apresenta um dos maiores acumulados em 12 meses da região Norte, com 8,78%, e 7,88% no acumulado do ano.
De acordo com o levantamento, o custo médio do metro quadrado da construção no Acre chegou a R$ 2.127,94 (com desoneração da folha de pagamento). O valor é superior à média nacional, de R$ 1.877,29. Quando considerada a metodologia sem desoneração, o custo no estado sobe para R$ 2.254,82 por metro quadrado.
No Norte, o Acre teve uma das menores variações mensais, inferior a estados como o Pará (1,84%) e Tocantins (0,85%), mas se mantém entre os que apresentam maior alta acumulada no ano.
A região Norte, como um todo, foi a que apresentou o maior avanço no país, com variação média de 0,95%, impulsionada pelo reajuste salarial de categorias profissionais no Pará
No cenário nacional, o SINAPI apontou que o custo médio da construção ficou em R$ 1.877,29 por metro quadrado, com uma variação de 0,27% em outubro, resultado 0,23 ponto percentual abaixo do registrado em setembro (0,50%).
Você precisa fazer login para comentar.