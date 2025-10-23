Conecte-se conosco

Geral

Acre regulamenta Prêmio Anual de Valorização da Atividade Penitenciária

Publicado

3 horas atrás

em

O Governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 23, o Decreto nº 11.776/2025, que regulamenta o Prêmio Anual de Valorização da Atividade Penitenciária e revoga o antigo Decreto nº 1.217, de 2011. A medida foi assinada pelo Chefe do Poder Executivo, Gladson Cameli (Progressistas).

A medida tem como objetivo reconhecer o desempenho e o comprometimento dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), incentivando a eficiência e a melhoria contínua dos serviços prestados no sistema prisional do Estado.

De acordo com o novo decreto, terão direito ao prêmio os servidores que permanecerem em efetivo exercício no Iapen durante o período de apuração das metas. O benefício também se estende àqueles que foram admitidos, afastados ou exonerados durante o período avaliado, com o pagamento proporcional ao tempo de serviço.

O valor máximo do prêmio poderá alcançar 100% do previsto na Lei nº 2.180/2009, e será calculado com base no cumprimento de metas relacionadas a três fatores principais: atividades finalísticas do Iapen (60%); capacitação dos servidores (25%) e nível de satisfação do cidadão com o serviço público (15%).

Para a pontuação máxima, o resultado global das metas deverá ser superior a 99,5%. Pontuações entre 95,1% e 99,5% darão direito a percentuais proporcionais do valor máximo, e resultados abaixo de 95% não gerarão pagamento.

O decreto também institui a Comissão do Prêmio, composta por representantes do Iapen, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de sindicatos das categorias envolvidas. O grupo será responsável por definir metas, acompanhar resultados e avaliar o desempenho geral dos servidores.

Entre os critérios de avaliação individual está a assiduidade, sendo que cada falta injustificada implicará redução de 10% do valor do prêmio, podendo chegar a 100% de desconto em caso de dez ou mais ausências.

O pagamento do benefício poderá ocorrer em até duas parcelas, e o resultado das metas será apurado no mês de janeiro do ano seguinte. O decreto entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2025.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Homem é esfaqueado por moradores após invadir casa e ameaçar adolescentes em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Suspeito teria invadido residência de forma violenta e foi contido por populares; ele está internado em estado estável

Um homem identificado como Ângelo Máximo de Oliveira da Silva, de 50 anos, foi agredido e ferido com golpes de faca por moradores após invadir uma residência e ameaçar três adolescentes, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Maestro Sandoval, bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ângelo teria entrado na casa de forma violenta e feito ameaças contra os jovens. Diante da situação, vizinhos reagiram e conseguiram imobilizá-lo, desferindo golpes de ripa e facadas que atingiram seu braço esquerdo, além de causarem uma possível fratura nas costelas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

A Polícia Militar colheu depoimentos de testemunhas e registrou a ocorrência. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da invasão e das agressões.

Comentários

Continue lendo

Geral

Câmara Criminal mantém decisão que leva réu acusado de homicídio a júri popular

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Italo Souza de Araújo é apontado como participante do assassinato de Elviskley Farias, morto por ordem do “tribunal do crime” em Rio Branco

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve, por unanimidade, a sentença de pronúncia que leva o detento Italo Souza de Araújo a júri popular, acusado de participar do assassinato de Elviskley Farias Pereira e de integrar uma organização criminosa.

A decisão inicial havia sido proferida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. A defesa de Italo recorreu, pedindo a anulação da pronúncia sob o argumento de que não existem indícios que comprovem a participação do acusado nos crimes.

O relator do caso, desembargador Samoel Evangelista, negou o recurso e manteve a decisão do magistrado de primeira instância. Segundo o relator, o conjunto de provas presente nos autos comprova a materialidade dos crimes e apresenta elementos que indicam a ligação de Italo aos fatos. O voto foi acompanhado pelos demais desembargadores da Câmara.

De acordo com a denúncia, Elviskley Farias foi atraído para uma emboscada por meio de um perfil falso de uma mulher nas redes sociais. Ao chegar ao local combinado, foi rendido por criminosos, levado até a margem do Rio Acre e teve a morte decretada pelo chamado “tribunal do crime”.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 13 de setembro de 2023, com as mãos e os pés amarrados, nas águas do Rio Acre.

Na semana passada, outros dois envolvidos no caso — Edson de Souza Machado, conhecido como “Béreu”, e Jhon Detlives Monte Ribeiro — foram condenados a 26 anos e 10 meses, e 32 anos e 6 meses de prisão, respectivamente, por participação direta na execução.

Comentários

Continue lendo

Geral

Homem é esfaqueado após ser agredido em bairro de Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Vítima caminhou cerca de 200 metros ferida até ser socorrida pelo SAMU; autor do crime ainda não foi localizado

Alef Donnavan Coriolano Monteiro, de 31 anos, foi agredido e ferido com golpes de faca na noite desta quarta-feira (22), na região do bairro Papouco, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Alef estava consumindo drogas na periferia do bairro quando foi abordado por um homem não identificado, que o agrediu e o atingiu com golpes de faca no abdômen e no joelho. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar cerca de 200 metros pela Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, até cair em frente ao Centro Gnosis.

Populares encontraram a vítima sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alef ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso segue sob investigação por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários

Continue lendo