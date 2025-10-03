Acre regulamenta escolta e custódia de presos em transferências

O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 03, a Resolução nº 54, que regulamenta as operações de transporte, custódia e escolta de presos em transferências interestaduais e intermunicipais.

A medida é assinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel PM José Américo de Souza Gaia, e pelo diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), delegado Marcos Frank Costa e Silva.

De acordo com o texto, as movimentações de detentos deverão ser previamente solicitadas e autorizadas pelo titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O transporte poderá ser realizado por via aérea, terrestre ou fluvial, conforme as necessidades do sistema de justiça criminal.

A resolução leva em consideração a legislação estadual e federal que rege o sistema penitenciário e a carreira da Polícia Penal, reforçando a importância da eficiência administrativa e da segurança dos profissionais envolvidos, além da dignidade das pessoas privadas de liberdade durante os deslocamentos.

