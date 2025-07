Acre registra zero suicídios entre policiais em 2024, segundo Anuário de Segurança Pública

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram queda em relação a 2023, quando dois casos foram registrados; cenário estadual contrasta com média nacional

O Acre não registrou nenhum caso de suicídio entre policiais civis ou militares da ativa em 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta uma melhora em relação a 2023, quando dois PMs tiraram a própria vida no estado.

Nacionalmente, foram 126 suicídios de agentes da ativa no ano passado — entre militares e civis —, com taxa de 0,3 casos por 100 mil policiais. No Acre, a taxa, que era de 0,6 por 100 mil em 2023, caiu para zero em 2024.

O dado positivo chama atenção em meio aos desafios de saúde mental enfrentados por profissionais da segurança pública, que lidam com rotinas estressantes e exposição a situações de risco. Especialistas destacam a necessidade de políticas de apoio psicológico contínuo para manter a tendência de redução.

Até o momento, o governo do Acre não se pronunciou sobre possíveis medidas que tenham contribuído para o resultado. O estado segue como uma exceção no cenário nacional, onde o suicídio ainda é uma preocupação relevante entre as forças de segurança.

