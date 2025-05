Acre registra US$ 40,7 milhões em exportações no primeiro quadrimestre de 2025

Brasileia lidera vendas externas, enquanto Rio Branco é o maior importador, segundo dados do Comex Stat

O estado do Acre obteve US$ 40.769.619 nas exportações feitas de janeiro a abril deste ano. As importações fecharam em US$ 690.361. Os dados são do Comex Stat, sistema oficial para a extração das estatísticas do comércio exterior de bens.

A cidade que mais contribuiu para as exportações do Acre no primeiro quadrimestre de 2025 foi Brasileia, com US$ 12.054.688. Rio Branco vem na sequência com US$ 3.966.235 e Senador Guiomard, US$3.386.362.

Epitaciolândia (US$ 2.987.823), Manoel Urbano (US$ 548.412), Xapuri (US$ 119.580), (US$ 97.352) e Cruzeiro do Sul (US$ 971) completam a lista das exportações.

Enquanto Brasileia foi a que mais exportou, Rio Branco aparece como a que mais importou (comprou): US$ 411.033. Senador Guiomard importou US$ 149.560, Epitaciolândia US$ 76.246 e Cruzeiro do Sul, US$ 53.522.

Brasileia, Manoel Urbano, Xapuri e Tarauacá não importaram produtos de outros países. Os números reforçam o papel do Acre no comércio exterior, com superávit na balança comercial.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários