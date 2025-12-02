Acre
Acre registra saldo negativo de 172 vagas formais em outubro, interrompendo 8 meses seguidos de crescimento
Setor de construção civil foi o único com saldo positivo (+65 vagas); comércio (-22), indústria (-88) e agropecuária (-23) apresentaram resultados negativos
O Acre encerrou o mês de outubro com saldo negativo de 172 vagas no mercado formal de trabalho, interrompendo uma sequência de oito meses consecutivos de crescimento no emprego registrado. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) mostram que o estado registrou 4.200 admissões contra 4.372 desligamentos no período.
Desempenho por setor:
Construção civil: único com saldo positivo (+65 vagas) – 455 admissões e 390 desligamentos
Comércio: saldo de -22 vagas – 1.454 contratações e 1.476 demissões
Indústria: saldo de -88 vagas – 281 admissões e 369 desligamentos
Agropecuária: pior desempenho proporcional (-23 vagas) – 161 admissões e 184 desligamentos
Desempenho por municípios:
Rio Branco: -104 vagas (2.962 admissões e 3.066 desligamentos)
Cruzeiro do Sul: -5 vagas (351 admissões e 356 desligamentos)
Capixaba: -15 vagas (10 admissões e 25 desligamentos)
O resultado representa uma reversão preocupante na trajetória do mercado de trabalho acreano, que vinha se recuperando de forma consistente ao longo do ano. Em setembro, o estado havia registrado saldo positivo de 845 vagas, impulsionado principalmente pelo setor de serviços. A queda generalizada em outubro sugere desaceleração econômica ou ajustes sazonais nas contratações formais.
Os dados mostram ainda que, tanto para homens quanto para mulheres, houve resultado negativo em outubro.
- Homens: 2.526 admissões e 2.645 desligamentos → saldo de -119
- Mulheres: 1.674 admissões e 1.727 desligamentos → saldo de -53
A Região Norte no geral apresentou resultado positivo em outubro, com 109.608 admissões e 105.122 desligamentos, um saldo de 4.486 vagas. A taxa relativa da região ficou em 0,18%, indicando crescimento acima do registrado no estado.
Festival Vozes na Rede realiza segunda semifinal no Alto Acre e reúne talentos da rede pública
A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo
O Festival Estudantil de Música Vozes na Rede segue movimentando o Acre. No último fim de semana, a Regional Alto Acre recebeu a segunda semifinal do concurso, transformando o Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, em um grande palco de celebração musical dos estudantes da rede pública.
A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo. A semifinal reforça a proposta do festival: valorizar a música como caminho de expressão juvenil e fortalecer o vínculo pedagógico por meio da arte.
“O Festival é uma das ações mais bonitas que realizamos ao longo do ano, porque revela o potencial artístico dos nossos estudantes e fortalece o sentimento de pertencimento à escola. Essa etapa do Alto Acre mostrou, mais uma vez, que a juventude da nossa rede pública tem talento, sensibilidade e coragem para subir ao palco e encantar o público”, disse Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.
Depois de uma noite marcada por grandes apresentações, foram definidos os estudantes que representarão o Alto Acre na grande final estadual do Vozes na Rede.
Classificados para a Final Estadual – Regional Alto Acre
Brasileia
- Vitória Raquel Valdimiro Barros – Escola KJK
Epitaciolândia
- Elisa Cristina Malaquias dos Santos – Escola Belo Porvir
Xapuri
- Antonio Fellipe Ferreira da Silva – Escola Divina Providência
Assis Brasil
- Wanne Hillary Pereira Novais – Escola Íris Célia Cabanelas Zannini
As próximas etapas seguem ao longo da semana nas demais regionais, até a definição de todos os finalistas da edição 2025 do festival.
Acre, Rondônia e Alagoas são os estados mais baratos para ter um sistema de energia solar; veja ranking da Solfácil
O custo para instalar um sistema de energia solar segue competitivo no Brasil e há estados onde o investimento é significativamente mais acessível. Levantamento da Solfácil mostra que o preço médio nacional ficou em R$ 2,49 por watt-pico (Wp), unidade usada para medir a potência dos painéis solares.
O tempo médio de retorno do investimento, conhecido como payback, está em menos de três anos nos estados com custo mais baixo. Isso significa que, em cerca de 36 meses, o consumidor consegue recuperar o valor aplicado por meio da economia na conta de luz.
“O mercado de energia solar continua muito favorável para quem deseja investir. Os preços ainda estão abaixo dos níveis de 12 meses atrás. No Brasil, os sistemas fotovoltaicos são extremamente acessíveis, com payback inferior a três anos. Nenhum outro mercado no mundo oferece um retorno tão rápido”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.
Quais são os estados mais baratos agora?
A pesquisa da Solfácil apontou o ranking com os dez estados com menor custo médio para instalação residencial segundo o estudo no terceiro trimestre do ano.
- Acre – R$ 2,14/Wp
- Rondônia – R$ 2,18/Wp
- Alagoas – R$ 2,30/Wp
- Mato Grosso – R$ 2,31/Wp
- Mato Grosso do Sul – R$ 2,32/Wp
- Paraíba – R$ 2,35/Wp
- Piauí – R$ 2,36/Wp
- Amazonas – R$ 2,37/Wp
- Rio Grande do Norte – R$ 2,40/Wp
- Amapá– R$ 2,42/Wp
Sobre a Solfácil
A Solfácil é o maior ecossistema em soluções solares da América Latina, que conecta parceiros integradores às pessoas que desejam gerar energia por meio de uma fonte limpa, renovável e possível para todos os bolsos. A empresa foi fundada em 2018 e oferece financiamento, distribuição de equipamentos solares, sistema de monitoramento de energia solar, seguros, e programa de benefícios para integradores que desejam maximizar seus lucros. A empresa é investida pelos maiores fundos como QED Investors, SoftBank, Valor Capital Group, Banco Mundial (IFC), entre outros, que já aportaram mais de 900 milhões de reais ao longo de três rodadas de capital. A Solfácil tem operação nacional e, ao longo do seu período de atuação, já evitou a emissão de mais de 117 mil toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente à quantidade que mais de 265 mil árvores fariam ao longo de 20 anos e o mesmo que um carro popular produziria dando 21 mil voltas ao redor da terra.
Aneel reduz tarifa de luz: bandeira amarela será aplicada em dezembro com custo de R$ 1,88 por 100 kWh
Adicional nas contas de energia será 58% menor que em novembro, quando vigorava a bandeira vermelha patamar 1; mudança beneficia todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que a bandeira tarifária amarela estará em vigor durante todo o mês de dezembro de 2025 para todos os consumidores ligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A decisão, formalizada pelo Despacho nº 3.548 publicado nesta terça-feira (2), reduz significativamente o custo extra nas contas de energia.
Comparativo de valores:
Dezembro (bandeira amarela): R$ 1,88 por 100 kWh consumidos
-
Novembro (bandeira vermelha patamar 1): R$ 4,46 por 100 kWh consumidos
A mudança representa uma redução de 58% no valor do adicional tarifário em comparação com o mês anterior. A bandeira amarela é acionada quando as condições de geração de energia apresentam maior risco e custo, mas ainda não exigem o acionamento mais intenso de usinas termelétricas, como ocorre nos patamares da bandeira vermelha.
O despacho, assinado pelo superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da Aneel, Leandro Caixeta Moreira, segue as diretrizes do Submódulo 6.8 do PRORET e normas que regem o setor elétrico brasileiro. A medida chega em um momento estratégico, às vésperas do período festivo de fim de ano, quando tradicionalmente há aumento no consumo residencial de energia.
A aplicação da bandeira amarela reflete uma melhora nas condições de geração em relação ao mês anterior, possivelmente devido a fatores como aumento nas chuvas em regiões hidrográficas estratégicas ou maior disponibilidade de outras fontes de energia.
