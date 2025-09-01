Geral
Acre registra queda de 74% nos focos de queimadas em agosto de 2025
O Acre apresentou uma redução no número de focos de queimadas no mês de agosto de 2025. De acordo com dados de satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados 517 focos ativos entre os dias 1º e 31 de agosto deste ano. No mesmo período de 2024, o estado havia contabilizado 1.997 ocorrências, o que representa uma queda de aproximadamente 74%.
A comparação mostra que, enquanto em 2024 alguns dias ultrapassaram a marca de 200 focos ativos, como no dia 21 (234 registros) e no dia 29 (224), em 2025 os picos foram bem mais baixos, com destaque para o dia 26, que contabilizou 142 focos, e o dia 28, com 58 registros.
O recuo pode estar associado a fatores climáticos, como a ocorrência de chuvas em determinados períodos, além de ações de fiscalização e prevenção realizadas por órgãos ambientais como a Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema).
Prefeitura de Rio Branco, Câmara e instituições se unem para levar serviços de saúde e cidadania ao Calafate
A manhã deste sábado (30) foi marcada por uma grande ação de cidadania no bairro Calafate, fruto da união entre a Prefeitura de Rio Branco, a Câmara Municipal e diversas instituições parceiras. A iniciativa levou atendimentos gratuitos de saúde, serviços jurídicos e apoio social para centenas de moradores da comunidade.
Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura ofertou atendimento odontológico gratuito, enquanto o Instituto Upas disponibilizou consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, além de especialidades como psiquiatria, ginecologia, pediatria e psicologia. Isso foi possível graças aos investimentos, por meio de emendas parlamentares, do vereador Antônio Morais.
A ação contou também com o apoio do Governo do Estado, que cedeu o espaço do Colégio Tiradentes, e com a participação da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), que garantiram orientação jurídica à população.
O secretário de Saúde e de Articulação Institucional, Rennan Biths, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com os serviços de saúde e o diálogo entre os poderes.
“A Prefeitura de Rio Branco está presente com serviços essenciais de saúde, como o atendimento odontológico, e, ao mesmo tempo, este momento mostra a importância da união entre Executivo, Legislativo e instituições parceiras, que se unem para garantir cidadania à população.”
O vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, ressaltou a relevância da integração entre áreas diferentes da gestão municipal. “O bairro Calafate recebe não apenas serviços de saúde, mas também um olhar integrado da Prefeitura. É a soma de esforços que faz a diferença na vida das famílias.”
Já o secretário da Casa Civil, Valtim José, frisou a capacidade da Prefeitura em articular parcerias. “Esse é um exemplo de gestão que sabe construir pontes. Somando forças, conseguimos atender a comunidade de forma mais completa e eficiente.”
O deputado estadual Eduardo Ribeiro marcou presença e parabenizou a ação. “Essa união é fundamental. Quando os poderes públicos se aproximam e trazem os serviços diretamente para a população, quem ganha é a comunidade.”
Parlamentar da região, o vereador Antônio Morais destacou a parceria com prefeitura e Instituto Upas. “Essa ação só é possível graças ao trabalho conjunto. Por meio de emenda de nosso mandato, conseguimos viabilizar os serviços do Instituto Upas para que a população tenha acesso a consultas e exames de maneira fácil e rápida.”
O diretor do Instituto Upas, Osney da Silva Pereira, explicou os serviços oferecidos. “Estamos realizando diversos exames de ultrassom, como abdômen total, rins, tireoide, mamas e endovaginal, além de exames de sangue como hemograma, colesterol e glicose. Também temos consultas com psiquiatra, ginecologista, pediatra, clínico geral e apoio psicológico. É uma parceria importante com a Prefeitura de Rio Branco e com a Câmara, por intermédio do vereador Antônio Morais, para levar saúde até a comunidade.”
A ação no bairro Calafate reforça a importância da integração entre Prefeitura, Câmara Municipal, Governo do Estado e instituições parceiras para ampliar os serviços de cidadania e saúde em Rio Branco.
Estudante morre afogado em açude e carro pega fogo na zona rural de Tarauacá
O último dia de agosto foi marcado por duas ocorrências distintas na zona rural de Tarauacá, município localizado a cerca de 400 quilômetros de Rio Branco. Um dos casos enlutou a região: um estudante morreu afogado em um açude no Ramal do Barbosa. Já no Ramal do Pardo, um carro foi destruído pelo fogo.
Davi Araújo, de 14 anos, estudante do 9º ano da Escola Cívico-Militar Plácido de Castro, passava o domingo em uma propriedade da zona rural quando decidiu tomar banho em um açude. Durante o mergulho, acabou se afogando e morreu no local. O corpo foi resgatado ainda na tarde de domingo.
A escola emitiu nota de pesar pela morte do aluno, reconhecido como aplicado e participativo. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência.
No mesmo dia, o pastor evangélico identificado como Antônio seguia para uma comunidade rural onde realizaria um culto quando o veículo que dirigia apresentou problemas. Ao tentar subir uma ladeira no Ramal do Pardo, o carro perdeu força e desceu de ré. Minutos depois, o motor superaqueceu e o veículo começou a pegar fogo.
O carro foi completamente destruído antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que conseguiu apagar as chamas já espalhadas pela vegetação seca, evitando que o incêndio atingisse uma área maior.
Acusado de estuprar adolescente se entrega à polícia no Acre
Após ser ameaçado de morte por uma organização criminosa, Artemio Costa de Jesus, 27 anos, que usa tornozeleira eletrônica, se entregou nesse domingo, 31, na Delegacia Geral de Polícia em Cruzeiro do Sul e confessou ter estuprado uma jovem de 16 anos, no Rio Campinas, BR-364, no mesmo dia. O homem já responde por outro caso de estupro.
A vítima, que é casada, contou à polícia que estava junto de seu marido e o acusado tomando banho no Rio Campinas. Ele saiu com o esposo dela, voltou sozinho dizendo a mulher deveria ir com ele para a comunidade a mando do marido.
Na sequência, o acusado passou a agredir a vítima, enforcando-a e conduzindo-a à força para local isolado. Ela afirmou ter perdido os sentidos em algumas ocasiões e ao retomar consciência percebeu ter sido abusada sexualmente, além de receber reiteradas ameaças de morte.
Ela percebeu presença de sêmen e sangramento em suas partes íntimas, além de apresentar escoriações na região dorsal esquerda e no pescoço. A guarnição da Polícia Militar foi à casa do acusado, que ao perceber a presença da PM, empreendeu fuga para a mata. Já à noite, ele se entregou na delegacia, porque estava sendo procurado por uma organização criminosa. Segundo a polícia, o autor havia rompido tornozeleira e já responde por outro crime de estupro.
