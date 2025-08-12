Acre registra queda de 24% nas tentativas de homicídio em 2024, enquanto números sobem no país

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram redução também em lesões corporais dolosas; desempenho estadual contraria tendência nacional de aumento da violência

Enquanto o Brasil enfrenta crescimento nos índices de violência, o Acre se destaca pela redução nos casos de tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa entre 2023 e 2024. Os dados constam do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta semana, que compila estatísticas oficiais de todos os estados.

Queda significativa na violência acreana

Os números revelam:

Tentativas de homicídio: queda de 24,21% (de 347 em 2023 para 263 em 2024)

Lesões corporais dolosas: redução de 6,09% (de 1.723 para 1.618 casos)

O desempenho contrasta com a tendência nacional, onde as tentativas de homicídio aumentaram 4,96% e as lesões dolosas subiram 2,19% no mesmo período.

Entendendo os crimes

Lesão corporal dolosa: ocorre quando há intenção de ferir (física ou psicologicamente), comum em brigas e violência doméstica

Tentativa de homicídio: configura-se quando o agressor inicia ato para matar, mas não consuma o crime por fatores externos

“Essa redução é resultado de políticas integradas de segurança e maior eficiência no atendimento a conflitos”, analisa o secretário de Segurança do Acre, destacando ações como patrulhamento preventivo e mediação de conflitos.

Desafios permanecem

Apesar da melhora, especialistas alertam que:

Os números absolutos ainda são preocupantes

Violência doméstica segue como desafio

É preciso manter investimentos em inteligência policial

O Acre agora trabalha para consolidar a tendência de queda em 2025, enquanto outros estados buscam aprender com as estratégias que trouxeram esses resultados positivos em meio ao cenário nacional desfavorável.

