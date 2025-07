Acre registra queda de 16,7% nas mortes violentas em 2024

Dados divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo dados do Anuário de Segurança Pública mostram que o Acre teve uma redução de 16,7% nas mortes violentas intencionais em 2024, na comparação com o ano anterior. A taxa, que era de 24,4 homicídios por 100 mil habitantes em 2023, caiu para 20,3 em 2024.

O Amapá lidera o ranking de estados mais violentos do Brasil em 2024, com uma taxa de 45,1 mortes. Na sequência aparecem Bahia (40,6) e Ceará (37,5).

Apesar da posição no topo, o Amapá apresentou queda de 30,6% na taxa em relação a 2023, quando também ocupava a primeira colocação, com 64,9 mortes por 100 mil. Já São Paulo teve o menor índice de violência letal do país: 8,2 por 100 mil.

Por outro lado, dois estados da região Nordeste registraram aumento nos índices: o Maranhão, com alta de 12,1%, e o Ceará, com crescimento de 10,9% nas mortes violentas.

Com uma taxa de 79,9 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, Maranguape (CE) lidera o ranking das cidades com mais de 100 mil habitantes mais violentas do Brasil em 2024, segundo dados do Anuário de Segurança, divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O Acre não tem nenhuma cidade entre as 20 mais violentas do país.

A vice-liderança do ranking ficou com Jequié (BA), que teve uma taxa de 77,6. Em seguida vêm Juazeiro (BA), Camaçari (BA) e Cabo de Santo Agostinho (PE). De acordo com o levantamento, as dez cidades mais violentas do país sofrem com disputas de facções pelo controle do tráfico de drogas. A Bahia concentra cinco das dez cidades mais violentas.

A cidade de Santana (AP), que liderava o ranking em 2023, caiu para o 18º lugar em 2024 após uma queda na taxa de violência, de 92,9 para 54,1 mortes por 100 mil habitantes. A maioria das cidades mais violentas também era da Bahia; seis entre as dez primeiras.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários