Acre
Acre registra primeiro foco de praga que apodrece bananais em Rodrigues Alves
Bactéria conhecida como “moko da bananeira” foi detectada em inspeção do Idaf; órgão amplia fiscalização em raio de 5 km e orienta produtores sobre sinais da doença
O Acre registrou o primeiro foco da bactéria Ralstonia solanacearum, popularmente conhecida como moko da bananeira, no município de Rodrigues Alves, no interior do estado.
A praga, que não oferece risco à saúde humana, causa apodrecimento dos frutos e prejuízos econômicos aos produtores. A detecção foi confirmada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).
De acordo com Gabriela Tamwing, chefe de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf, as equipes traçaram um raio de 5 km ao redor da área contaminada e realizam inspeções em plantações comerciais, pomares domésticos e cultivos de helicônias – planta ornamental da mesma família da bananeira.
“A bactéria pode ser transmitida por ferramentas contaminadas, solo encharcado e até por insetos”, explicou.
Outro fator é a transmissão através de insetos
“Para detectar, basta observar as folhas da bananeira, que, neste caso, apresentam um amarelecimento e murcha. Já no interior do pseudo caule [tronco da planta que é formado pelo acúmulo de folhas], é possível observar um escurecimento nos tecidos vasculares”, reafirmou Gabriela.
Como identificar a praga
Entre os sinais de infestação estão o amarelecimento e murcha das folhas e, no interior do pseudo caule (tronco), um escurecimento dos tecidos vasculares. Produtores que identificarem esses sintomas devem notificar imediatamente o Idaf para evitar a propagação da doença.
Em meio à detecção, o Idaf orienta que os produtores também façam suas próprias inspeções nas plantações como forma de prevenir e detectar de forma precoce possíveis focos. Além disso, é recomendado:
- Adquirir mudas devidamente certificadas, provenientes de áreas livres de pragas
- Desinfestação de equipamentos e utensílios usados no cultivo
- Em casos da praga ser encontrada, acionar o Idaf para que um técnico seja enviado ao local.
Comentários
Acre
Bope apreende mais de 35 kg de drogas em operação no Morada do Sol, em Rio Branco
Ação foi desencadeada após denúncia anônima e resultou na apreensão de maconha e cocaína escondidas em área de mata
O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (24), mais de 35 quilos de entorpecentes no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.
A operação foi deflagrada após denúncia anônima que apontava a existência de um ponto de tráfico de drogas no Beco da Olaria. Com o apoio de uma guarnição do Giro, os policiais do Choque realizaram buscas em uma área de mata próxima e encontraram o local usado pelos criminosos para esconder o material ilícito.
No esconderijo, foram apreendidos 33,920 kg de maconha e 1,922 kg de cocaína, totalizando cerca de 35,8 kg de drogas. Todo o entorpecente foi encaminhado à delegacia especializada, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Comentários
Acre
Justiça determina que supermercado indenize cliente por abordagem vexatória
A obrigação de indenizar foi mantida, pois o Colegiado entendeu que o valor serve adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação moral
A 1ª Câmara Cível não deu provimento à apelação apresentada por um supermercado, por isso foi mantida a obrigação de indenizar uma cliente que sofreu uma abordagem vexatória. A decisão foi publicada na edição n.° 7.866 do Diário da Justiça (pág. 6), desta quarta-feira, 24.
De acordo com os autos, a consumidora foi abordada pela segurança do estabelecimento comercial sob acusação de furto. Apesar de apresentar cupom fiscal da compra, foi realizada a revista da mochila e nenhum item extraviado foi encontrado.
O demandado formalizou sua inconformação no recurso, onde argumentou que a segurança do estabelecimento comercial estava no exercício regular do seu direito de fiscalização. Por sua vez, a vítima defendeu que o episódio de constrangimento ilegal atingiu diretamente sua honra e dignidade.
O relator do processo, desembargador Roberto Barros, enfatizou que a conduta de abordar publicamente e a insistência na acusação, mesmo após apresentação do cupom fiscal, configuraram um constrangimento inaceitável.
(Apelação Cível n.° 0705817-60.2024.8.01.0001)
Comentários
Acre
STF libera R$ 600 mil para Sena Madureira, mas mantém bloqueio de R$ 46 milhões após auditoria da CGU
Ao todo, no período, a cidade recebeu R$ 48,3 milhões, seguido por Cruzeiro do Sul, com R$ 24 milhões. Em terceiro lugar, aparece Brasiléia, com R$ 17 milhões
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na segunda-feira (22) o repasse de R$ 594 mil ao município de Sena Madureira, no interior do Acre, referente a duas emendas parlamentares com planos de trabalho já aprovados para o orçamento de 2025.
No entanto, a cidade segue com bloqueio em outros R$ 46 milhões de recursos conhecidos como “emendas pix”, suspensos desde 15 de junho devido a falhas na prestação de contas.
A decisão de Dino destacou que os dois repasses liberados estavam em fase final de processamento e atendiam aos requisitos legais. Já os valores bloqueados são alvo de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou a falta de comprovação da entrega de produtos financiados com essas emendas.
Sena Madureira lidera recebimento de ‘emendas pix’ no Acre
Dados da plataforma Central das Emendas mostram que, entre 2023 e 2024, o município recebeu R$ 48,3 milhões em “emendas pix” – o maior valor entre todas as cidades acreanas. Cruzeiro do Sul aparece em segundo, com R$ 24 milhões, seguido por Brasiléia na regional do alto acre, com R$ 17 milhões.
Critério da decisão
- Liberados: Duas emendas de 2025 com plano de trabalho validado
- Bloqueados: Recursos das “emendas pix” com falhas de comprovação
Contexto das “emendas pix”
Sena Madureira foi o maior receptor no Acre (2023-2024): R$ 48,3 milhões
Cruzeiro do Sul: R$ 24 milhões (2º lugar)
Brasiléia: R$ 17 milhões (3º lugar)
De acordo com a decisão, as duas emendas liberadas estavam em fase final de processamento e atenderam a todos os requisitos legais. Já os valores contingenciados envolvem as chamadas “emendas pix”, que tiveram a prestação de contas questionada pela CGU devido à insuficiência de documentos que comprovem a entrega dos bens ou serviços financiados.
Sena Madureira é o município acreano que mais recebeu recursos por meio desse modelo entre 2023 e 2024: A liberação dos R$ 594 mil não afeta o bloqueio dos demais valores, que permanecem suspensos até que a prefeitura regularize sua situação perante os órgãos de controle.
Parlamentares envolvidos
- Maiores destinadores (2023-2024):
Senador Márcio Bittar (PL): R$ 48 milhões
Senador Alan Rick (União Brasil)
Senador Sérgio Petecão (PSD)
Ex-senadora Mailza Assis (PP) – atual vice-governadora
Enquanto aguarda a regularização das contas, a prefeitura de Sena Madureira permanece sem acesso à maior parte dos recursos emendas, que dependem de comprovação documental perante a CGU.
A decisão expõe a tensão entre o Judiciário e o Legislativo sobre o uso de emendas parlamentares, especialmente as “emendas pix”, alvo de críticas por falta de transparência. Sena Madureira torna-se caso emblemático do conflito entre agilidade na transferência de recursos e controle de legalidade.
Você precisa fazer login para comentar.