Acre registra outro caso de dengue hemorrágica; bancária está na UTI do PS

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) anunciou a abertura do processo seletivo para estagiários de ensino médio e superior, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) anunciou a abertura do processo seletivo para estagiários de ensino médio e superior, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A seleção visa a formação de cadastro reserva para diversas áreas de atuação dentro do órgão, oferecendo bolsas de estágio e auxílio transporte aos selecionados.

Quem pode participar

O programa está aberto para estudantes regularmente matriculados nos seguintes cursos e semestres:

Ensino Médio: Alunos do 2º ao 3º ano podem se inscrever para vagas em diversas zonas eleitorais do estado, incluindo Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasiléia, Feijó e Plácido de Castro.

Ensino Superior: Estudantes de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Tecnologia da Informação e Serviços Jurídicos podem participar do processo seletivo, desde que estejam cursando os semestres exigidos pelo edital.

Carga horária e benefícios

Os estagiários deverão cumprir uma carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em até cinco horas diárias. A bolsa auxílio oferecida é de R$ 1.214,00 para alunos do ensino médio e R$ 1.518,00 para estudantes do ensino superior. Além disso, será concedido um auxílio transporte de R$ 7,00 por dia útil estagiado.

Critérios de seleção

A seleção será realizada por meio da análise do coeficiente escolar, ou seja, a média das notas obtidas pelos candidatos. Para ser aprovado, o estudante precisa ter uma média igual ou superior a 5,0.

Em caso de empate, os critérios de desempate considerarão a data de inscrição, o semestre mais avançado e a idade do candidato.

Inclusão e diversidade

O edital prevê a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos). Para concorrer nessas modalidades, os estudantes deverão apresentar documentação específica no momento da inscrição.

Inscrições

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 14 de fevereiro de 2025 e serão realizadas exclusivamente pelo site do CIEE. Os candidatos devem preencher um formulário online e fazer o upload do histórico escolar.

A classificação provisória será divulgada no dia 26 de fevereiro, e os candidatos poderão apresentar recursos no dia 27 de fevereiro. O resultado final está previsto para o dia 7 de março de 2025.

Convocação e validade

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a disponibilidade de vagas, por e-mail e telefone informados no cadastro. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital publicado pelo TRE-AC ou no site do CIEE.

