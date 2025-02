Acre registra mais duas mortes por Covid-19 e total de óbitos chega a 17 em 2025

Boletim epidemiológico revela que maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e comorbidades; Rio Branco concentra maior número de casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta segunda-feira (24), mais duas mortes por Covid-19 durante a 6ª semana epidemiológica de 2025. Com as novas confirmações, o total de óbitos pela doença no estado subiu para 17 desde o início do ano. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico, que detalha a distribuição dos casos e o perfil das vítimas.

De acordo com o relatório, as mortes foram registradas da seguinte forma ao longo das semanas: duas na SE 01, quatro na SE 02, sete na SE 03, duas na SE 04 e duas na SE 06. Em relação à localização, Rio Branco concentra o maior número de óbitos, com cinco registros. Outras cidades também aparecem no levantamento: Feijó (2), Tarauacá (3), Assis Brasil (1), Cruzeiro do Sul (3), Marechal Thaumaturgo (1), Xapuri (1) e Capixaba (1).

O perfil das vítimas mostra que a maioria tinha mais de 60 anos, com um equilíbrio entre os sexos: 31 homens e 32 mulheres. Além disso, 68,3% dos óbitos ocorreram em pessoas que apresentavam comorbidades, reforçando a necessidade de atenção redobrada a grupos de risco.

As autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação e dos cuidados preventivos para evitar o avanço da doença, especialmente entre a população mais vulnerável. O monitoramento dos casos segue ativo, com alerta para possíveis novos surtos ao longo do ano.

Desde o início de 2025, o estado já contabilizou 3.013 casos confirmados da doença. A taxa de incidência está em 336,8 casos para cada 100 mil habitantes, com Acrelândia apresentando o maior índice: 1.045,8 casos por 100 mil habitantes.

O levantamento também revelou a distribuição racial dos casos positivos no estado: 68,5% dos infectados são pardos, seguidos por pessoas de origem amarela (13,0%), branca (11,6%), preta (2,3%) e indígena (0,3%).

