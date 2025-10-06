Acre registra mais de 50% de abstenção no Concurso Unificado, acima da média nacional

O Acre registrou 50,3% de abstenção na primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, índice superior à média nacional de 42,8%, segundo dados divulgados no domingo, 05, pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CNU teve mais de 760 mil inscritos em todo o país. No Acre, assim como no Amazonas (51,2%), o número de ausentes foi maior do que a média brasileira. Outros estados com índices altos foram Sergipe e Ceará, ambos com 49,4%.

Apesar da abstenção elevada, a ministra destacou que o exame ocorreu “de forma tranquila” em todo o Brasil. Apenas uma escola em Manaus (AM) enfrentou falta de energia, mas os candidatos receberam tempo adicional para concluir a prova.

O gabarito preliminar da primeira fase será divulgado nesta segunda-feira (6), às 10h, segundo o Ministério da Gestão e Inovação. Já as notas devem ser conhecidas em 12 de novembro. A segunda fase, com provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro

Ao todo, o concurso oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 2.480 para provimento imediato e 1.172 para preenchimento no curto prazo.

