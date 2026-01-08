Acre registra mais de 23,6 mil nascimentos em 2025, com concentração nos maiores municípios

O Acre contabilizou 23.606 registros de nascimento ao longo de 2025, conforme dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Os números revelam uma distribuição desigual entre os municípios, com forte concentração nas cidades mais populosas, que seguem como principais polos de crescimento demográfico do estado.

Rio Branco liderou com ampla vantagem o ranking estadual, registrando 10.161 nascimentos, o equivalente a aproximadamente 43% de todos os registros realizados no Acre no período. O dado reforça o peso da capital na dinâmica populacional acreana. Na segunda colocação aparece Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, com 4.347 registros, consolidando-se como o principal centro urbano do interior.

Em terceiro lugar está Tarauacá, que somou 1.318 nascimentos em 2025, destacando-se entre os municípios do interior. Juntas, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá concentraram 15.826 registros, cerca de dois terços de todos os nascimentos contabilizados no estado.

Na sequência do ranking aparecem Feijó (1.097), Sena Madureira (1.095) e Brasiléia (860). Outros municípios também apresentaram números relevantes, como Senador Guiomard (478), Xapuri (438), Manoel Urbano (408), Epitaciolândia (403) e Porto Acre (342).

Por outro lado, os menores volumes de registros foram observados em municípios de menor população. Capixaba contabilizou 213 nascimentos, Bujari 211, Porto Walter 195 e Santa Rosa do Purus 156. Rodrigues Alves apresentou o menor número do estado em 2025, com apenas 72 registros de nascimento.

Os dados evidenciam as desigualdades regionais no crescimento populacional e reforçam a centralização dos serviços e oportunidades nos principais centros urbanos do Acre.