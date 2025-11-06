Acre registra mais de 2 mil uniões homoafetivas, revela Censo do IBGE

Número de casais do mesmo sexo no estado representa aumento de 728% em 12 anos no Brasil; mulheres são maioria nas uniões entre pessoas do mesmo sexo no Acre

O Acre registrou 2.050 uniões entre pessoas do mesmo sexo em 2022, de acordo com dados do suplemento Nupcialidade e Família do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (5) pelo IBGE. Do total, 948 uniões são entre homens e 1.102 entre mulheres, enquanto as uniões entre pessoas de sexos diferentes somam 330.779 no estado.

Os números refletem uma tendência nacional de crescimento expressivo: em todo o país, o número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo aumentou 728% no intervalo de 12 anos, saltando de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. As relações homoafetivas, que representavam apenas 0,1% das unidades domésticas recenseadas em 2010, passaram a corresponder a 0,7% no Censo 2022, evidenciando maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil.

Panorama nacional

Crescimento: 728% em 12 anos (2010-2022)

2010: 58 mil uniões homoafetivas

2022: 480 mil uniões homoafetivas

Representatividade: 0,1% (2010) → 0,7% (2022) das unidades domésticas

Contexto acreano

Uniões femininas: 1.102 (53,7% do total)

Uniões masculinas: 948 (46,3%)

Total de uniões: 332.829 (incluindo heteroafetivas)

Os números refletem a maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil, influenciado pela legalização do casamento homoafetivo em 2013. O Acre acompanha a tendência nacional de crescimento, embora com números absolutos menores que estados mais populosos.

