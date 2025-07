Acre registra maior redução de homicídios por arma de fogo do Brasil, com queda de 55,9% em cinco anos

Dados do Atlas da Violência 2023 mostram que estado reduziu taxa para 15 mortes por 100 mil habitantes, abaixo da média nacional; mas 63,1% dos crimes violentos ainda envolvem armas de fogo

O Acre se destacou como um dos estados com a maior queda no número de homicídios por arma de fogo entre 2018 e 2023, segundo o Atlas da Violência 2023, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Ipea. No período, os registros caíram de 311 para 137 casos, uma redução de 55,9% — a mais expressiva do Brasil.

A taxa por 100 mil habitantes também apresentou melhora significativa, passando de 36,5 para 15,0, ficando abaixo da média nacional (15,2). O resultado coloca o Acre entre os estados com os melhores indicadores de segurança pública recentes. No entanto, o relatório alerta que 63,1% dos homicídios no estado em 2023 ainda foram cometidos com armas de fogo, um aumento de 6,6% em relação a 2022.

Destaques do relatório:

Queda de 55,9% em homicídios por arma de fogo (2018-2023)

Taxa atual: 15/100 mil hab. (vs. 36,5 em 2018)

63,1% dos homicídios em 2023 envolveram armas (acima de 2022)

Cenário contrastante: após alta de 44,2% na década anterior (2013-2023)

Apesar do avanço, o Acre ainda enfrenta desafios, como a elevada letalidade das armas de fogo, que supera a média nacional (71,6%). Em comparação com outros estados, no entanto, o desempenho é positivo: Amapá (48,3/100 mil) e Bahia (36,6/100 mil) têm taxas muito mais altas.

Especialistas apontam que a redução pode estar ligada a políticas de segurança pública e controle de armas, mas reforçam a necessidade de combate ao armamento ilegal para consolidar os resultados.

