Acre registra maior queda no turismo no mês de fevereiro

O Acre registrou a maior retração no faturamento do turismo brasileiro em fevereiro deste ano, com uma queda de 8,8%, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Roraima aparece logo em seguida, com uma redução de 8,1%.

Apesar da queda observada em alguns estados, como Acre e Roraima, o turismo nacional atingiu um patamar inédito no mês de fevereiro. O setor registrou o maior faturamento da série histórica para o período, somando R$ 16,5 bilhões.

O valor representa um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado do primeiro bimestre, o setor também bateu recorde, com alta de 5,5%, totalizando R$ 37,3 bilhões.

O desempenho se deu pelo setor de transporte aéreo, que movimentou R$ 4,1 bilhões, um avanço anual de 9,8%, impulsionado especialmente pelo aumento das viagens corporativas. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a demanda anual por voos cresceu 7% no país, enquanto a tarifa média se manteve estável.

Outros segmentos também apresentaram resultados positivos. Agências de viagens, operadoras turísticas e serviços relacionados faturaram R$ 1,3 bilhão (alta de 8,3%); bares, restaurantes e similares cresceram 6,8%, alcançando R$ 2,5 bilhões, mesmo diante da inflação de alimentos; e a hotelaria registrou faturamento de R$ 2,1 bilhões (aumento de 2,3%), beneficiada pela elevação da tarifa média e da taxa de ocupação.

O levantamento da FecomercioSP foi elaborado a partir da Pesquisa Anual de Serviços, com atualização de dados da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os valores são corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e abrangem atividades total ou parcialmente ligadas ao turismo.

