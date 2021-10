Acre registra maior número de queimadas dos últimos 11 anos, aponta Inpe

Somente em setembro foram contabilizados 3.982 focos, o que deixou o Acre em 5º lugar no ranking dos que mais queimaram no país. Se comparado o período de janeiro a setembro, o estado ficou entre os 10 estados com maiores números de focos acumulados.

Entre janeiro e setembro do ano passado, o estado tinha registrado 7.401 focos acumulados, o que representa um aumento de 4% nas queimadas em um ano. Já em setembro de 2020, o Acre tinha fechado o mês com 3.357 focos, representando um aumento de 18,62% este ano.

Os dados do Inpe mostram ainda as dez cidades brasileiras com mais focos acumulados no mês de setembro. Duas dessas cidades são acreanas. São elas: