Acre registra maior número de casos de violência doméstica dos últimos cinco anos

O Acre registrou, entre janeiro e outubro de 2025, o maior número de ocorrências de violência doméstica para o período dos últimos cinco anos. Os dados são do Painel de Acompanhamento de Registros de Ocorrências de Violência Doméstica Consumadas ou Tentadas, do Ministério Público do Acre (MP-AC), que contabilizou 5.307 casos nos dez primeiros meses deste ano.

O número supera todos os totais registrados no mesmo intervalo da série recente: 2.997 ocorrências em 2021, 4.450 em 2022, 4.651 em 2023 e 4.812 em 2024. Ao todo, entre janeiro de 2021 e outubro de 2025, o painel já soma 25.701 registros em todo o estado.

A série histórica anual completa — que considera o acumulado de janeiro a dezembro — também aponta crescimento contínuo: foram 3.730 casos em 2021, 5.358 em 2022, 5.564 em 2023 e 5.752 em 2024. Em 2025, o total até outubro já se iguala ao acumulado anual do ano anterior, indicando que o estado pode encerrar 2025 com o maior volume de ocorrências da série, caso o ritmo se mantenha.

O levantamento ainda apresenta a distribuição dos casos por município no período de 2021 a 2025. Rio Branco concentra quase metade das ocorrências, com 12.034 registros (46,82% do total). Em seguida aparecem:

Cruzeiro do Sul: 2.995 casos (11,65%)

Sena Madureira: 1.592 (6,19%)

Tarauacá: 1.202 (4,68%)

Brasiléia: 1.046 (4,07%)

Também registram números expressivos os municípios de Feijó (838), Senador Guiomard (750), Epitaciolândia (743), Acrelândia (622) e Xapuri (601).

Com menores volumes, mas ainda relevantes no levantamento, estão: Bujari (423), Mâncio Lima (392), Capixaba (391), Plácido de Castro (386), Manoel Urbano (330), Assis Brasil (313), Porto Acre (289), Marechal Thaumaturgo (225), Rodrigues Alves (212), Porto Walter (154), Santa Rosa do Purus (113) e Jordão (50).

Os dados reforçam a tendência de alta e seguem servindo de base para o monitoramento e formulação de políticas de combate à violência doméstica no estado.