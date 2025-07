Acre registra leve crescimento no número de usuários de planos de saúde

O Plácido de Castro venceu o São Francisco por 4 a 3 nesta terça, 8, na Arena da Floresta, e conquistou a última vaga para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20. Cristian (2), Galego e Paulo marcaram os gols do Tigre do Abunã e Careca, Kerlon e Vinícius fizeram para o São Francisco.

O Plácido chega aos 10 pontos e ainda irá enfrentar o Náuas na terça, 15, na Arena da Floresta, na última partida da primeira fase.

O São Francisco com 9 pontos e com os jogos encerrados está eliminado.

Mudanças no placar

O São Francisco fez 1 a 0 com Kerlon em um momento onde a partida estava muito igual.

O Plácido de Castro empatou com Galego e no início da segunda etapa, Paulo cobrando falta fez 2 a 1 Plácido.

O São Francisco empatou com Vinícius e virou com Careca, mas depois do 3 a 2 quem passou a jogar melhor foi o Plácido e com dois gols de Cristian conquistou a vitória e a classificação.

Fala, Jesus!

“Sofremos goleadas e perdemos jogos que poderíamos ter jogado melhor, mas nunca desistimos. A conquista da classificação significa muito para todos os envolvidos no Sub-20 do Plácido de Castro”, declarou o técnico Jesus Silva.

