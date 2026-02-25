Acre registra crescimento de 13% na arrecadação em 2025 e lidera investimento proporcional em Educação, aponta Tesouro Nacional

Estado também reduziu dívida consolidada em 11% e pagou 53% dos Restos a Pagar; relatório destaca avanços ao lado de Roraima e Alagoas

O Acre está entre os estados que mais ampliaram a arrecadação em 2025, segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em Foco, divulgado na terça-feira (24) pelo Tesouro Nacional. De acordo com o levantamento, o estado registrou crescimento de 13% na receita corrente em comparação com 2024, índice que o coloca ao lado de Roraima e Alagoasentre os maiores avanços do país no período.

O relatório considera as receitas correntes realizadas e as despesas correntes empenhadas até o fim de 2025. No cenário nacional, todos os estados apresentaram aumento de receitas, com exceção do Amapá, que teve queda de 9%.

Investimento em Educação

Na distribuição dos gastos por função, o Acre aparece entre os estados que mais investiram proporcionalmente em Educação. Em 2025, 23% da despesa total do estado foi destinada à área, percentual que o coloca entre os maiores do Brasil, ao lado de Amapá e Paraná.

Restos a Pagar e endividamento

Em relação aos Restos a Pagar (RAP) — despesas empenhadas em anos anteriores e ainda não quitadas —, o Acre liquidou 53% do total inscrito até o fim de 2024. O percentual está entre os menores do país, ao lado de Minas Gerais, e acima apenas do Amapá, que registrou 25%. Segundo o Tesouro, um baixo índice de pagamento pode indicar dificuldades para honrar compromissos antigos.

Por outro lado, o estado apresentou um dos melhores desempenhos na redução da Dívida Consolidada (DC) . O Acre reduziu sua dívida em 11% em 2025 na comparação com o estoque registrado em 31 de dezembro de 2024, figurando entre as três maiores quedas do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).

Desempenho Fiscal do Acre em 2025

Indicador Desempenho do Acre Posição/Comparativo Crescimento da Receita Corrente +13% (em relação a 2024) Entre os maiores avanços do país, ao lado de Roraima e Alagoas. Investimento em Educação 23% da despesa total Entre os maiores percentuais do Brasil, junto com Amapá e Paraná. Liquidação de Restos a Pagar (RAP) 53% (do total inscrito até 2024) Entre os menores índices do país; indica possíveis dificuldades no pagamento de compromissos antigos. Redução da Dívida Consolidada (DC) -11% (em relação a 2024) 3ª maior queda do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).

Análise dos Principais Pontos

1. Crescimento da Arrecadação

O Acre registrou aumento de 13% na receita corrente, um dos melhores desempenhos nacionais. Isso indica fortalecimento da arrecadação estadual em 2025, em um cenário onde a maioria dos estados também cresceu, com exceção do Amapá (-9%).

2. Educação como Prioridade

O estado destinou quase um quarto de todo o orçamento (23%) para a Educação, percentual que o coloca entre os que mais investem proporcionalmente no setor no país. Esse dado reforça o compromisso com a área, ainda que outros indicadores educacionais (como os do CLP) mostrem desafios na qualidade do ensino.

3. Queda Expressiva da Dívida

Em contrapartida, o estado conseguiu reduzir sua Dívida Consolidada em 11%, a terceira maior redução do país. Isso demonstra esforço no ajuste fiscal e no controle do endividamento público.

O Acre apresenta um cenário fiscal misto em 2025:

Pontos fortes: Forte crescimento da receita, alto investimento em educação e redução significativa da dívida.

Pontos de atenção: Baixo índice de pagamento de restos a pagar, que pode comprometer a confiança de fornecedores e a regularidade de contratos antigos.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e consolidados pelo Tesouro Nacional no RREO em Foco.

Metodologia

O RREO em Foco reúne dados bimestrais da execução orçamentária dos 26 estados e do Distrito Federal, com base nas informações enviadas pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

