Conecte-se conosco

Acre

Acre registra crescimento de 13% na arrecadação em 2025 e lidera investimento proporcional em Educação, aponta Tesouro Nacional

Publicado

12 minutos atrás

em

Estado também reduziu dívida consolidada em 11% e pagou 53% dos Restos a Pagar; relatório destaca avanços ao lado de Roraima e Alagoas

O relatório considera as receitas correntes realizadas e as despesas correntes empenhadas até o fim de 2025. Foto: captada 

O Acre está entre os estados que mais ampliaram a arrecadação em 2025, segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em Foco, divulgado na terça-feira (24) pelo Tesouro Nacional. De acordo com o levantamento, o estado registrou crescimento de 13% na receita corrente em comparação com 2024, índice que o coloca ao lado de Roraima e Alagoasentre os maiores avanços do país no período.

O relatório considera as receitas correntes realizadas e as despesas correntes empenhadas até o fim de 2025. No cenário nacional, todos os estados apresentaram aumento de receitas, com exceção do Amapá, que teve queda de 9%.

Investimento em Educação

Na distribuição dos gastos por função, o Acre aparece entre os estados que mais investiram proporcionalmente em Educação. Em 2025, 23% da despesa total do estado foi destinada à área, percentual que o coloca entre os maiores do Brasil, ao lado de Amapá e Paraná.

Restos a Pagar e endividamento

Em relação aos Restos a Pagar (RAP) — despesas empenhadas em anos anteriores e ainda não quitadas —, o Acre liquidou 53% do total inscrito até o fim de 2024. O percentual está entre os menores do país, ao lado de Minas Gerais, e acima apenas do Amapá, que registrou 25%. Segundo o Tesouro, um baixo índice de pagamento pode indicar dificuldades para honrar compromissos antigos.

Por outro lado, o estado apresentou um dos melhores desempenhos na redução da Dívida Consolidada (DC) . O Acre reduziu sua dívida em 11% em 2025 na comparação com o estoque registrado em 31 de dezembro de 2024, figurando entre as três maiores quedas do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).

Desempenho Fiscal do Acre em 2025
Indicador Desempenho do Acre Posição/Comparativo
Crescimento da Receita Corrente +13% (em relação a 2024) Entre os maiores avanços do país, ao lado de Roraima e Alagoas.
Investimento em Educação 23% da despesa total Entre os maiores percentuais do Brasil, junto com Amapá e Paraná.
Liquidação de Restos a Pagar (RAP) 53% (do total inscrito até 2024) Entre os menores índices do país; indica possíveis dificuldades no pagamento de compromissos antigos.
Redução da Dívida Consolidada (DC) -11% (em relação a 2024) 3ª maior queda do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).
Análise dos Principais Pontos
1. Crescimento da Arrecadação

  • O Acre registrou aumento de 13% na receita corrente, um dos melhores desempenhos nacionais. Isso indica fortalecimento da arrecadação estadual em 2025, em um cenário onde a maioria dos estados também cresceu, com exceção do Amapá (-9%).

2. Educação como Prioridade

  • O estado destinou quase um quarto de todo o orçamento (23%) para a Educação, percentual que o coloca entre os que mais investem proporcionalmente no setor no país. Esse dado reforça o compromisso com a área, ainda que outros indicadores educacionais (como os do CLP) mostrem desafios na qualidade do ensino.

3. Queda Expressiva da Dívida

  • Em contrapartida, o estado conseguiu reduzir sua Dívida Consolidada em 11%, a terceira maior redução do país. Isso demonstra esforço no ajuste fiscal e no controle do endividamento público.

O Acre apresenta um cenário fiscal misto em 2025:

  • Pontos fortes: Forte crescimento da receita, alto investimento em educação e redução significativa da dívida.

  • Pontos de atenção: Baixo índice de pagamento de restos a pagar, que pode comprometer a confiança de fornecedores e a regularidade de contratos antigos.

Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e consolidados pelo Tesouro Nacional no RREO em Foco.

Metodologia

O RREO em Foco reúne dados bimestrais da execução orçamentária dos 26 estados e do Distrito Federal, com base nas informações enviadas pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O RREO em Foco reúne dados bimestrais da execução orçamentária dos 26 estados e do Distrito Federal, com base nas informações enviadas pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Assis Brasil escreve novo capítulo na educação ao iniciar aulas primeiro no campo

Publicado

5 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Na manhã desta quarta-feira(25), o prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, esteve na Escola São Sebastião para marcar um momento histórico para o município: pela primeira vez, o ano letivo começa primeiro na zona rural antes da zona urbana.

Um marco que simboliza prioridade, compromisso e respeito com as comunidades do campo.

A unidade, que havia sido fechada por falta de alunos, agora foi totalmente revitalizada e reaberta para atender estudantes do Km 13, da região Sol a Sol, às margens do Rio Acre.

Hoje, a realidade é outra:

✅ Escola reformada e estruturada
✅ Banheiros femininos e masculinos novos
✅ Espaço adequado para refeitório com mesas e cadeiras
✅ Salas organizadas e equipadas
✅ Cozinha estruturada com fogão e utensílios guardados com segurança
✅ Merenda escolar garantida
✅ Professores concursados
✅ Acesso pelo ramal, garantindo a chegada dos alunos

Mais do que uma reforma física, a escola representa a reconstrução da esperança para as famílias da região.

A atual gestão encontrou as escolas rurais em situação precária. Desde então, o trabalho tem sido intenso para mudar essa realidade.

🔹 16 escolas iniciaram o ano letivo na zona rural
🔹 5 escolas já foram construídas
🔹 1 está em fase de conclusão
🔹 Recursos assegurados para a construção de mais 17 escolas por meio de convênio com o Governo do Estado

O avanço é concreto e visível. Embora ainda existam unidades que precisam alcançar o novo padrão, o trabalho segue de forma gradual, com planejamento e apoio da comunidade.

Começar o ano letivo pela zona rural não é apenas uma decisão administrativa é um posicionamento claro de prioridade.

A gestão municipal reafirma que investir na educação é investir no futuro, garantindo dignidade, estrutura e oportunidades para as crianças de Assis Brasil, tanto da cidade quanto do campo.

Comentários

Continue lendo

Acre

Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h

Publicado

6 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Aviso meteorológico é válido até a noite de 26 de fevereiro e prevê volumes elevados de precipitação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (25) um aviso de chuvas intensas com grau de severidade. O alerta segue válido até as 23h59 do dia 26 de fevereiro.

De acordo com o órgão, estão previstas precipitações que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. O aviso também aponta a possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O Inmet orienta a população a redobrar a atenção durante o período de vigência do alerta, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Comentários

Continue lendo

Acre

Governo do Acre homologa resultado final de seletivo para professores indígenas

Publicado

6 horas atrás

em

25 de fevereiro de 2026

Por

Edital confirma classificação por município e etnia e autoriza convocação dos aprovados

O Governo do Acre publicou nesta quarta-feira (25) o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores destinados à Educação Escolar Indígena. O anúncio foi feito por meio do Edital nº 003 Sead/SEE/Indígena, assinado pela Secretaria de Estado de Administração do Acre e pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre.

O documento também torna públicas as respostas aos recursos apresentados contra o resultado preliminar da análise curricular. Os candidatos que interpuseram recurso podem acessar as respostas por meio do endereço eletrônico disponibilizado pela organização do certame.

De acordo com o edital, o resultado final da análise curricular apresenta a classificação dos candidatos por município, etnia, segmento de ensino, nome da escola, nome do candidato e nota obtida. A seleção é referente ao Edital nº 001 Sead/SEE/Indígena, lançado em 8 de dezembro de 2025.

Com a homologação, o processo seletivo passa a ter validade oficial, permitindo a convocação dos aprovados conforme a necessidade da rede estadual de ensino nas comunidades indígenas.

O documento é assinado pelos secretários Paulo Roberto Correia, da Administração, e Aberson Carvalho, da Educação. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou com a Sead pelo e-mail informado no edital.

Comentários

Continue lendo