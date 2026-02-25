Acre
Acre registra crescimento de 13% na arrecadação em 2025 e lidera investimento proporcional em Educação, aponta Tesouro Nacional
Estado também reduziu dívida consolidada em 11% e pagou 53% dos Restos a Pagar; relatório destaca avanços ao lado de Roraima e Alagoas
O Acre está entre os estados que mais ampliaram a arrecadação em 2025, segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em Foco, divulgado na terça-feira (24) pelo Tesouro Nacional. De acordo com o levantamento, o estado registrou crescimento de 13% na receita corrente em comparação com 2024, índice que o coloca ao lado de Roraima e Alagoasentre os maiores avanços do país no período.
O relatório considera as receitas correntes realizadas e as despesas correntes empenhadas até o fim de 2025. No cenário nacional, todos os estados apresentaram aumento de receitas, com exceção do Amapá, que teve queda de 9%.
Investimento em Educação
Na distribuição dos gastos por função, o Acre aparece entre os estados que mais investiram proporcionalmente em Educação. Em 2025, 23% da despesa total do estado foi destinada à área, percentual que o coloca entre os maiores do Brasil, ao lado de Amapá e Paraná.
Restos a Pagar e endividamento
Em relação aos Restos a Pagar (RAP) — despesas empenhadas em anos anteriores e ainda não quitadas —, o Acre liquidou 53% do total inscrito até o fim de 2024. O percentual está entre os menores do país, ao lado de Minas Gerais, e acima apenas do Amapá, que registrou 25%. Segundo o Tesouro, um baixo índice de pagamento pode indicar dificuldades para honrar compromissos antigos.
Por outro lado, o estado apresentou um dos melhores desempenhos na redução da Dívida Consolidada (DC) . O Acre reduziu sua dívida em 11% em 2025 na comparação com o estoque registrado em 31 de dezembro de 2024, figurando entre as três maiores quedas do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).
Desempenho Fiscal do Acre em 2025
|Indicador
|Desempenho do Acre
|Posição/Comparativo
|Crescimento da Receita Corrente
|+13% (em relação a 2024)
|Entre os maiores avanços do país, ao lado de Roraima e Alagoas.
|Investimento em Educação
|23% da despesa total
|Entre os maiores percentuais do Brasil, junto com Amapá e Paraná.
|Liquidação de Restos a Pagar (RAP)
|53% (do total inscrito até 2024)
|Entre os menores índices do país; indica possíveis dificuldades no pagamento de compromissos antigos.
|Redução da Dívida Consolidada (DC)
|-11% (em relação a 2024)
|3ª maior queda do país, atrás apenas de Sergipe (-15%) e Mato Grosso (-14%).
Análise dos Principais Pontos
1. Crescimento da Arrecadação
-
O Acre registrou aumento de 13% na receita corrente, um dos melhores desempenhos nacionais. Isso indica fortalecimento da arrecadação estadual em 2025, em um cenário onde a maioria dos estados também cresceu, com exceção do Amapá (-9%).
2. Educação como Prioridade
-
O estado destinou quase um quarto de todo o orçamento (23%) para a Educação, percentual que o coloca entre os que mais investem proporcionalmente no setor no país. Esse dado reforça o compromisso com a área, ainda que outros indicadores educacionais (como os do CLP) mostrem desafios na qualidade do ensino.
3. Queda Expressiva da Dívida
-
Em contrapartida, o estado conseguiu reduzir sua Dívida Consolidada em 11%, a terceira maior redução do país. Isso demonstra esforço no ajuste fiscal e no controle do endividamento público.
O Acre apresenta um cenário fiscal misto em 2025:
-
Pontos fortes: Forte crescimento da receita, alto investimento em educação e redução significativa da dívida.
-
Pontos de atenção: Baixo índice de pagamento de restos a pagar, que pode comprometer a confiança de fornecedores e a regularidade de contratos antigos.
Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e consolidados pelo Tesouro Nacional no RREO em Foco.
Metodologia
O RREO em Foco reúne dados bimestrais da execução orçamentária dos 26 estados e do Distrito Federal, com base nas informações enviadas pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
Acre
Assis Brasil escreve novo capítulo na educação ao iniciar aulas primeiro no campo
Na manhã desta quarta-feira(25), o prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, esteve na Escola São Sebastião para marcar um momento histórico para o município: pela primeira vez, o ano letivo começa primeiro na zona rural antes da zona urbana.
Um marco que simboliza prioridade, compromisso e respeito com as comunidades do campo.
A unidade, que havia sido fechada por falta de alunos, agora foi totalmente revitalizada e reaberta para atender estudantes do Km 13, da região Sol a Sol, às margens do Rio Acre.
Hoje, a realidade é outra:
✅ Escola reformada e estruturada
✅ Banheiros femininos e masculinos novos
✅ Espaço adequado para refeitório com mesas e cadeiras
✅ Salas organizadas e equipadas
✅ Cozinha estruturada com fogão e utensílios guardados com segurança
✅ Merenda escolar garantida
✅ Professores concursados
✅ Acesso pelo ramal, garantindo a chegada dos alunos
Mais do que uma reforma física, a escola representa a reconstrução da esperança para as famílias da região.
A atual gestão encontrou as escolas rurais em situação precária. Desde então, o trabalho tem sido intenso para mudar essa realidade.
🔹 16 escolas iniciaram o ano letivo na zona rural
🔹 5 escolas já foram construídas
🔹 1 está em fase de conclusão
🔹 Recursos assegurados para a construção de mais 17 escolas por meio de convênio com o Governo do Estado
O avanço é concreto e visível. Embora ainda existam unidades que precisam alcançar o novo padrão, o trabalho segue de forma gradual, com planejamento e apoio da comunidade.
Começar o ano letivo pela zona rural não é apenas uma decisão administrativa é um posicionamento claro de prioridade.
A gestão municipal reafirma que investir na educação é investir no futuro, garantindo dignidade, estrutura e oportunidades para as crianças de Assis Brasil, tanto da cidade quanto do campo.
Acre
Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h
Aviso meteorológico é válido até a noite de 26 de fevereiro e prevê volumes elevados de precipitação
Acre
Governo do Acre homologa resultado final de seletivo para professores indígenas
Edital confirma classificação por município e etnia e autoriza convocação dos aprovados
