Acre registra aumento de postos de trabalho na enfermagem

O número de postos de trabalho em enfermagem no Acre cresceu nos últimos anos, acompanhando a tendência nacional, segundo o estudo Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

De acordo com o levantamento, o estado contava, em fevereiro de 2024, com 5.776 postos de trabalho formais em enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares. No total, o Acre registra 9.887 profissionais com vínculo único e 551 com múltiplos vínculos, ou seja, que atuam em mais de um local.

Entre 2021 e 2022, o crescimento dos postos de trabalho se concentrou na atenção primária, que apresentou aumento de 13%. Já as atenções secundária (média complexidade) e terciária (alta complexidade) registraram quedas de 11,9% e 12,8%, respectivamente.

No acumulado de 2017 a 2022, o Acre teve desempenho positivo de 35% na atenção primária e de 24,1% nas áreas classificadas como “outras”. Em contrapartida, houve retração de 11,9% na atenção secundária e leve crescimento de 4,1% na atenção terciária no mesmo período.

O estudo também chama atenção para o perfil etário dos profissionais com múltiplos vínculos no Acre. Diferente do padrão nacional, em que a maioria tem entre 26 e 45 anos, no estado predomina a faixa de 46 a 65 anos, indicando que profissionais mais experientes mantêm dupla jornada com maior frequência.

Relacionado

Comentários