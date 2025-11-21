Acre
Acre registra aumento de 16% em estupros em 2024, com 77% das vítimas sendo menores de 14 anos
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram 860 casos no estado; Amazônia Legal tem taxa 38% superior à média nacional
O Acre registrou 860 casos de estupro em 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 736 ocorrências. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revelam que a maioria esmagadora das vítimas é formada por crianças e adolescentes: 77% tinham até 14 anos na época da consumação do crime.
O estado integra o preocupante cenário da Amazônia Legal, onde a violência sexual cresceu significativamente. A região somou 13.312 ocorrências em 2024, com uma taxa de 90,4 casos por 100 mil habitantes – índice 38% superior à média nacional.
Outros estados da região também registraram aumentos expressivos: Roraima (13%), Amapá (14%) e Maranhão (14%). O Amazonas liderou o crescimento proporcional, com alta de 41%, enquanto o Tocantins foi o único a apresentar queda (9%).
Para a pesquisadora Isabella Matosinhos, do FBSP, o avanço das facções criminosas na região está diretamente relacionado ao aumento dos casos. “As masculinidades que operam dentro das facções são, muitas vezes, orientadas por estruturas machistas. Isso se reflete diretamente nos índices de violência sexual”, afirmou. Ela destacou que áreas de fronteira, com menor presença do Estado, tornam mulheres e crianças mais vulneráveis à violação.
Cenário na Amazônia Legal
- Total de casos: 13.312 estupros
- Taxa regional: 90,4/100 mil hab.
- Comparativo: 38% acima da média Brasil
Variações estaduais (2023-2024)
- Amazonas: +41% (maior alta)
- Acre: +16%
- Roraima, Amapá, Maranhão: +13% a +14%
- Tocantins: -9% (única queda)
Fatores explicativos
- Vítimas: 77% menores de 14 anos
- Facções: Masculinidades machistas refletem em violência sexual
- Fronteiras: Menor presença do Estado aumenta vulnerabilidade
O crescimento dos estupros no Acre acompanha a expansão das facções criminosas no estado, onde 100% dos municípios têm presença de organizações ilegais. A combinação de fronteiras permeáveis, desigualdades sociais e estruturas machistas cria ambiente propício para violações de direitos de mulheres e crianças.
Colisão entre motocicletas deixa dois jovens gravemente feridos no Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul
Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre duas motocicletas no Ramal do Monteiro, região do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e mobilizou moradores da comunidade, que improvisaram o resgate devido às dificuldades de acesso.
De acordo com relatos, após o impacto, as vítimas foram colocadas em uma canoa e levadas até a ponte sobre o Rio Liberdade. Em seguida, foram transferidas para uma ambulância e encaminhadas à unidade de saúde da Vila Santa Luzia, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos motociclistas nem detalhes sobre as causas do acidente.
Educação digital passa a ser obrigatória nos municípios em 2026
Cidades que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2
As cidades que recebem recursos do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do novo Fundeb, precisam correr para não perder recursos em 2026, quando passa a ser obrigatório a inclusão do ensino digital e computacional na grade curricular visando melhorar a gestão e os resultados educacionais.
Especialista no tema, o CEO da CyberGênios, Guilherme Tafelli, explica que os municípios que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2 a partir de 2026 nas escolas. “É um montante significativo, principalmente para as cidades de pequeno porte. Todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil estão aptos a receber esse recurso e quem não se enquadrar à Lei poderá inclusive receber sanções”, afirma.
As normas estabelecidas pelo MEC incluem o uso de plataformas digitais e implementação de metodologias de aprendizagem e gamificação. De acordo com Tafelli, o planejamento das Secretarias Municipais de Educação também precisa aliar infraestrutura, currículo e a formação de docentes.
Embora a Política de Inovação Educação Conectada tenha sido instituída em 2021 e as normas sobre Computação na Educação Básica publicadas e incorporadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi em julho deste ano que a metodologia de avaliação para as cidades acessarem recursos do VAAR foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).
O CEO destaca que o ensino da computação vai além do laboratório de informática nas escolas e abrange o ensino do letramento digital, destacando como a criança convive em sociedade e se comporta em assuntos como segurança digital e cyberbullying.
Uma pesquisa do Institute for the Future também aponta que em menos de uma década, 85% das profissões vão ser novas e diretamente ligadas à tecnologia. “A computação em si traz muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico para a criança. Esse conjunto de ferramentas de ensino acaba desenvolvendo habilidades sociais, dentro dessa questão de conviver numa sociedade 100% digital, quanto do desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento crítico em relação às evoluções que têm surgido”.
No Triângulo Mineiro, prefeitos e gestores debatem o tema durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região, na próxima quinta-feira (27), no Parque Tecnológico de Uberaba. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Uberaba, do Parque Tecnológico de Uberaba, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE) e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP).
O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Diretor de Inovação Aberta e Empreendedorismo Tecnológico do Estado de Minas Gerais, Christopher Simon Moreira, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o Prefeito de Prata, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Parceria, Turismo e Inovação de Frutal, Glauber Alves da Mata, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Araguari, Diogo Machado e Sousa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Araxá, Fabiano Santos Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, Fabiano Alves Pereira, e a Gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Núbia Alves de Carvalho Ferreira.
Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela CyberGênios, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Licitanet, Noxtec, Codiub, Monitora, Portal de Compras Públicas, RLZ e Algar. A Rede Havana Hotéis é parceira do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes do evento.
As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.
Prefeitos Inovadores 2025 – A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.
Acre
Rio Acre registra 5,40 metros em nova medição desta sexta-feira, 21
A Defesa Civil de Rio Branco informou que o Rio Acre atingiu 5,40 metros na medição realizada às 5h17 desta sexta-feira (21). O nível apresenta tendência de queda, indicando estabilidade no comportamento do manancial neste início de período chuvoso.
Segundo o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a manutenção do nível abaixo da média para esta época do ano. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, ainda distante da medição atual.
