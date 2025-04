Acre registra aumento de 101% nos casos de violência doméstica em 2025, com 905 mulheres agredidas em dois meses

Neymar foi até as redes sociais rebater uma fala de Neto, que criticou o fato do camisa 10 do Santos aparecer em eventos enquanto está lesionado. “Bora dar ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o jogador no Instagram.

Afastado dos gramados há um mês por um edema na coxa esquerda, Neymar, durante o período de tratamento, foi visto no Carnaval do Rio de Janeiro e em partidas da FURIA, equipe da qual é presidente, na Kings League Brasil.

O atleta do Peixe deve ficar fora da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Bahia, no domingo (6/4), às 16h, na Vila Belmiro. A expectativa é que Ney retorne no jogo contra o Fluminense, no dia 13 de abril, um domingo.